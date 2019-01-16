Поиграть за Лоськова, Аршавина и Саенко? Первому симулятору FIFA с чемпионатом России – 10 лет

Рассказываем о лучших отечественных футболистах в первой версии симулятора FIFA, в котором появился чемпионат России.

2019-01-16T09:05:55+03:00 Рассказываем о лучших отечественных футболистах в первой версии симулятора FIFA, в котором появился чемпионат России.

Симуляторы FIFA c 1993-го радуют любителей футбола. Каждый год компания EA Sports предлагает обновленный продукт, которым пользуются миллионы людей по всему миру.

Если в первых играх серии едва можно было узнать команды, доступные для игры (не говоря уже о футболистах), то с течением времени ситуация улучшилась. EA стала получать лицензии различных футбольных чемпионатов, рисовать компьютерные копии настоящих футболистов и приписывать им рейтинги, основанные на собственных исследованиях.

Чемпионат России не всегда был одним из ведущих в Европе, поэтому официального появления наших клубов в симуляторе ждать пришлось долго, до FIFA 10, вышедшей в 2009 году. До этого российские команды появлялись в играх серии, но лишь благодаря моддерам (людям, создающим дополнительный/неофициальный контент для игр).

С 2009-го все стало официально, и мы получили возможность насладиться игрой за такие команды, как «Амкар», «Москва», «Терек» и другие.

Если российская лига не была приоритетной целью сотрудников компании EA Sports, то российских футболистов она все равно не обидела.

Игорь Акинфеев — 85 (общий рейтинг)

Вратарь с 2003 года стал бессменно защищать ворота армейского клуба. В мае 2003-го в выездной встрече с «Крыльями» Акинфеев отразил пенальти от Андрея Каряки на последних минутах. Уже тогда наш голкипер готовил себя к серии пенальти на чемпионате мира-2018. Правда, в 2003-м не было речи о «ноге Акинфеева».

Испания — Россия. Серия пенальти

Игорь долгие годы считался одним из лучших вратарей Европы. Многие клубы интересовались стражем ворот ЦСКА. Нынешний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в интервью пресс-службе красно-синих рассказывал, что покупал Акинфеева в футбольном менеджере. Разве это не лучшая оценка нашему голкиперу?

Андрей Аршавин — 85

2009 год, лондонский «Арсенал» только-только заплатил 16,5 миллиона евро «Зениту» за одного из лучших футболистов России. На момент покупки Арсен Венгер и представить себе не мог, что Аршавин в апреле забьет четыре гола на «Энфилде» «Ливерпулю» . А кто мог?

Форвард наделен общим рейтингом 85. Среди явных плюсов футболиста можно отметить: ведение мяча (93), контроль мяча (91) и короткие пасы (90). Самой слабой чертой компьютерной версии является опека (21). Глупо рассчитывать, что кто-то покупал Аршавина ради надежной игры в обороне.

Юрий Жирков — 83

Вслед за Аршавиным в Англию в 2009-м уехал еще один россиянин. «Челси» выплатил 21 миллион евро ЦСКА за одного из лучших футболистов края поля. Жирков не имел постоянного места в составе и в первый сезон отыграл лишь 27 матчей во всех турнирах. В его активе было шесть результативных передач. Нельзя сказать, что сезоном ранее в ЦСКА футболист был сильно продуктивнее. За 23 матча сезона-2008/09 Жирков забил четыре мяча и сделал те же шесть передач в 23 матчах. Но Англия — суровое место, поэтому в 2011 году игрок вернулся в Россию. На выручку ему пришел проект под названием «Анжи».

В FIFA 10 Жирков хорош. Ключевые показатели футболиста высоко оценены статистиками из EA Sports. От их глаза не скрылись скорость рывков бровочника (87), запас сил (88) и невероятная точность навесов (91).

Вячеслав Малафеев — 83

Вратарь «Зенита» всегда считался сильным голкипером. Он с честью выдержал испытание Камилом Чонтофальски и уверенно вел «Зенит» к успешным свершениям.

В FIFA 10 футболист обладает сбалансированной карточкой вратаря.

Ключевые характеристики: выбор позиции (83), игра руками (87), рефлексы (85).

Павел Погребняк — 81

Уроженец Москвы один из немногих российских игроков, которые могут занести в актив успешные выступления в Европе. Летом 2009 года «Зенит» получил от «Штуттгарта» 4,8 миллиона евро за Погребняка. После хорошего выступления в Германии (15 голов и 8 передач в бундеслиге) он отправился покорять Англию.

FIFA 10 дарит возможность поиграть за одного из лучших форвардов России в игре головой (86). Примечательно, что в этой версии российские команды не могли принимать участия в еврокубковых матчах. Для этого нужно было устанавливать определенный патч. Но это не проблема для Погребняка — он в FIFA 10 играет в Германии.

Александр Кержаков — 80

5 миллионов евро «Севилья» заплатила за Кержакова в 2007-м. Через год футболист возвратился в российский чемпионат, в «Динамо». Испанский вояж получился не слишком удачным для одного из самых ударных форвардов в истории России. В «Динамо» Кержаков сумел восстановить свой статус и вернуться в «Зенит».

Александр никогда не славился умением играть в обороне, что отображено в его характеристиках в симуляторе. А вот с атакой у него все в порядке: сила удара (89), скорость рывков (85).

Динияр Билялетдинов — 79

Очередным футболистом, покинувшим Россию после удачного чемпионата Европы-2008, стал Билялетдинов. Его переход в «Эвертон» принес в казну «Локомотива» 10 миллионов евро. В Англии хавбек чередовал удачные матчи со средними и вскоре вернулся на родину, но в «Спартак».

Отличительная способностью Билялетдинова в FIFA 10 — игра в короткий пас (85). А контроль мяча и запас сил (по 83) делают его отличным игроком центральной линии.

Владимир Быстров — 79

В FIFA 10 представлена версия Быстрова, которая нравилась не всем болельщикам «Зенита». В 2005 году хавбек ушел из питерского клуба в «Спартак» за четыре миллиона, а через четыре года вернулся за девять. Переход в стан врага усложнил жизнь Быстрова в Санкт-Петербурге.

Как же повезло Владимиру, что он наделен феноменальным показателем скорости рывков (90) и разгона (93). Отнюдь не каждый соперник может догнать такого Быстрова в FIFA 10. Да и в жизни вряд ли смог бы.

Александр Анюков — 79

Сейчас, в свои 36 лет, Анюков продолжает быть игроком обоймы «Зенита». Обычно с возрастом футболисты теряют в скорости и запасе сил. Но в 2009 году у Анюкова этих сил было столько (90), что хватило бы сразу на нескольких игроков клубов средней руки. Разгон (85) и навесы (88) напомнят вам, почему Сергей Семак до сих пор выпускает на поле ветерана, имея под рукой более молодых футболистов.

Сергей Семак — 77

Выше Семака по рейтингу в FIFA 10 находятся Зырянов и Семшов (по 78), но я решил отметить именно действующего наставника «Зенита». За свою футбольную карьеру Семак заставил уважать себя абсолютно всех соперников. Этот спортсмен один из немногих, о ком редко можно услышать что-то плохое. А каков он был на поле?

В FIFA 10 Семак в состоянии наносить очень опасные (86) и точные (78) удары со штрафных, а также играть накоротке (83).

Кто знает, начнись в «ПСЖ» строительство суперклуба раньше, может, и задержался бы там наш хавбек.

Дмитрий Лоськов — 75

Не мог пройти мимо легенды российского футбола. Лоськов доступен в FIFA 10, там он уже не в «Локомотиве», а в составе раменского «Сатурна». Его общий рейтинг (75) ниже многих конкурентов, но ностальгия по временам, когда «Локомотив» наводил шорох в Европе, заставляет поиграть за Лоськова.

Его карточка в симуляторе уже не такая сильная. Скорость рывков 62 (но он никогда и не был спринтером), запас сил 63 — это возрастное. Но, как говорится, талант не пропьешь: 87 баллов — исполнение штрафных ударов.

Помимо Лоськова в игре можно найти Ивана Саенко, Дениса Бояринцева, Романа Павлюченко и многих других футболистов, уже завершивших карьеру, но сделавших для российского футбола так много.

Фото: EA Sports

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