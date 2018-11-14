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«Я снял большую часть ответственности с ребят. Теперь они играют в кайф». Как новый тренер Virtus.pro повлиял на команду

14:20
«Я снял большую часть ответственности с ребят. Теперь они играют в кайф». Как новый тренер Virtus.pro повлиял на команду
Фото: © ESL
Отправная точка - поражение на The International 8.

Представьте, что будет, если быструю и дерзкую команду с поставленным комбинационным хоккеем перенести из КХЛ в НХЛ, где больше ценятся упорство, мощь и атлетизм. Что-то похожее в конце прошлого сезона по Dota 2 произошло и с Virtus.pro. Разработчики кардинально изменили игру перед The International 8 (главным турниром года), и у игроков не получилось адаптироваться к новым условиям. В результате команда лишь повторила прошлогоднее достижение, заняв 5-6 место на турнире.

https://twitter.com/virtuspro/status/1032813838058569728

Однако было бы неправильно искать причины провала VP только лишь в изменениях самой Dota 2. На TI8 дала о себе знать прежняя проблема – разногласия в команде по поводу драфта (выбора героев в матче. — «Матч ТВ»). Эту роль брали на себя поочередно то Роман RAMZES666 Кушнарев, то капитан Алексей Solo Березин. И очень часто не могли прийти к общему мнению.

В прошлом сезоне Valve разрешила тренерам принимать участие в стадии драфта – и их роль в командном успехе значительно выросла. В Virtus.pro за все отвечали игроки, и именно поэтому после TI8 было принято решение расстаться с Иваном ArtStyle Антоновым и подписать Арсения ArsZeeqq Усова. Команде был нужен не аналитик и мотиватор, а тренер, который будет брать на себя всю ответственность за выбор героев.

VP поменяла драфты, но не стала слабее

https://twitter.com/virtuspro/status/1055081476012810243

Весь прошлый сезон Virtus.pro выступала с позиции силы: игроки свободно экспериментировали в проходных матчах и могли игнорировать сильные сочетания героев у соперников. Все недостатки их стратегий закрывало высокое исполнительское мастерство.

Однако в патче 7.19 (последней версии Dota 2. — «Матч ТВ») индивидуальные умения игроков VP проявляются не так ярко. В игре стало важно перебороть соперника на конкретных отрезках матча (чаще всего – в начале и середине). Если «медведи» проваливались в этих эпизодах – у них просто не было запасного плана, чтобы вернуться в игру.

С приходом нового тренера VP стала больше времени уделять сопернику, пытаться противодействовать его сильным сторонам. Самый яркий пример – победная серия против Alliance на Kuala Lumpur Major. «Медведи» три раза отдавали противнику опасную Broodmother – героя, которого остальные команды предпочитают оставлять в бане (исключать из выбора перед игрой. — «Матч ТВ»).

https://twitter.com/virtuspro/status/1050747926215983104

Иногда ArsZeeqq выбирает для VP не самых привычных героев, и даже у таких скилловых игроков, как No[o]ne или Rodjer, начинают наблюдаться проблемы с исполнением. Так, например, произошло в недавнем полуфинале ESL One Hamburg против Team Secret.

На данном этапе для фанатов «медведей» подобные эпизоды – еще один повод посетовать, что VP потеряла свою игру. Зато для игроков такие ошибки – полезный опыт, благодаря которому можно стать еще лучше.

Иногда складывается такое ощущение, что ArsZeeqq специально выводит VP из зоны комфорта нестандартными решениями, чтобы лучше узнать возможности команды и научиться бороться с ее слабыми сторонами. Даже если Virtus.pro и не удастся победить на первом мейджоре в сезоне, к следующему она, без всяких сомнений, будет чувствовать себя намного сильнее.

ArsZeeqq готов на все. Даже заменить Лила

С момента назначения Арзика прошло почти два месяца. Если тренерские навыки Арсения имеет смысл оценивать только после выступлений VP на крупных турнирах, то о человеческих и профессиональных качествах можно кое-что сказать уже сейчас.

Прежде всего ArsZeeqq отдает себе отчет, в какую команду он попал и что он ей может дать. Серьезных побед у Усова до Virtus.pro в качестве тренера не было. Из недавнего – лишь попадание с Effect на мейджоры в прошлом году. Однако поработать с игроками такого уровня ему посчастливилось впервые – и каждый из них считает, что необходимая квалификация у Арзика имеется.

https://twitter.com/virtuspro/status/1048195487172612096
— Я со всеми почти знаком был, кроме Лехи (Solo. — «Матч ТВ»). Со всеми играл, со всеми знаком довольно близко даже. Приняли как своего, как друга. Леха в конце буткемпа сказал: «Респект, коуч», — говорил Усов клубной пресс-службе.

Спектр своих обязанностей в команде ArsZeeqq тоже определил очень четко.

— Я стал драфтить и снял много ответственности с ребят, много ответственности с Ромы и Леши. Они не напрягаются из-за того, что им надо готовиться к драфтам. Я говорю какой-то минимум, что нужно будет делать в ближайших играх. И они играют просто в кайф. Это самое основное, что я привнес в команду, — делился Арсений во время старта The Kuala Lumpur Major.

Другими словами, с новым тренером одна из проблем, помешавшая VP стать лучшей командой мира в прошлом году, постепенно решается.

При этом Арсений успевает зажигать не только в тренерском кресле, но и во время интервью. Накануне Virtus.pro легко переиграла Fnatic в первой стадии плей-офф на мейджоре. Про игру соперников ArsZeeqq высказался предельно жестко.

— Мне, если честно, нечего сказать по этому поводу. Подготовки я не заметил вообще никакой. Первую игру просто безыдейно челы (игроки Fnatic) проиграли. Во второй игре просто решили… Если вы видели, это был какой-то дикий тильт (паника): бан Morphling, Terrorblade в первой стадии, потом бан Phantom Lancer. Как будто хотели всех героев из доты убрать – и как будто мы с этим не справимся. Мы знаем, что делать в таких ситуациях, — высказал мнение тренер Virtus.pro во время трансляции The Kuala Lumpur Major.

Подобная манера изложения мыслей явно напоминает одного бывшего игрока Virtus.pro.

https://twitter.com/theScoreDota2/status/713445127742562304

Вот только, в отличие от трэштока Лила в адрес соперников, подобные фразы действительно будут снимать напряжение с игроков VP. Ведь их произносит тренер, чьи идеи они пытаются воплощать в жизнь.

Вполне возможно, что и следующая игра на Kuala Lumpur Major против Ninja in Pyjamas сложится для Virtus.pro и Арзика так же легко.

Поболеть за наших ребят можно будет 16 ноября в 12:00 по московскому времени. Трансляция матча будет доступна ЗДЕСЬ.

Текст: Артур Орлов

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