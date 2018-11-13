«Ваш дружелюбный сосед Человек-Паук». Вспоминаем лучшие игры с персонажами Стэна Ли

12 ноября не стало легендарного американского автора комиксов Стэна Ли. Вспоминаем видеоигры с его персонажами, которые радовали и продолжают радовать поклонников Marvel.

2018-11-13T19:21:11+03:00 12 ноября не стало легендарного американского автора комиксов Стэна Ли. Вспоминаем видеоигры с его персонажами, которые радовали и продолжают радовать поклонников Marvel.

Человек-паук, герои Фантастической четверки, Люди Икс, Сорвиголова, Железный человек, Халк. Этих и многих других персонажей подарил миру Стэн Ли. Истории этих героев выпускали в виде комиксов, их рисовали мультипликаторы, о них снимали кино. Нет ничего удивительного, что в игровой индустрии они встречались так же часто. Чуть ли не каждый новый выпуск комиксов или фильм вселенной «Мстителей» получали свою отдельную видеоигру.

Spider-Man (1982)

В первую очередь Стэн Ли всегда ассоциировался с Человеком-пауком – одним из самых популярных персонажей вселенной Marvel. История Питера Паркера, которого укусил радиоактивный паук, известна всем. После этого происшествия парень стал сильнее и овладел различными возможностями паука.

Самой первой игрой с этим героем в главной роли стала Spider-Man 1982 года для приставки Atari 2600. Игровой процесс в ней очень прост – Человек-паук должен забираться вверх по зданию, используя паутину. Во время подъема ему нужно разминировать бомбы и ловить преступников, появляющихся в окнах. Пользователю нужно успеть подняться на крышу здания до того, как паутина закончится. Наверху «паучка» ждет встреча с боссом – Зеленым гоблином. Главная цель Человека-паука – одолеть злодея и разминировать супербомбу.

The Incredible Hulk (1994)

В 1994 году Probe Entertainment выпустила первую игру про Брюса Беннера – блестящего ученого, который изобрел гамма-бомбу. Именно взрыв этого снаряда создал альтер-эго гения – Халка. В стрессовой ситуации Беннер теряет контроль над собой и выпускает Халка. Огромное существо, похожее на зеленую гориллу, практически неуязвимо для пуль и обладает фантастической силой.

Игра The Incredible Hulk предназначается для платформ Super Nintendo (SNES), Sega Mega Drive (Genesis), Sega Master System и Game Gear. Халку нужно крушить все на своем пути, сражаясь с мини-боссами, чтобы добраться до главного злодея – Вождя. Во время прохождения пользователи могут найти специальные пилюли, которые превращают Халка обратно в Беннера. В таком состоянии Брюс способен стрелять из оружия и пролазить в узких местах.

Marvel: Ultimate Alliance 2 (2009)

Если первые две игры нашего списка считаются уникальными, поскольку были первыми в истории своих персонажей, то с Marvel: Ultimate Alliance 2 все по-другому.

Игра пользовалась популярностью из-за схожести с Diablo. Игрок должен набрать команду из четырех героев вселенной Marvel, чтобы поучаствовать в событиях комикса «Гражданская война». Среди супергероев случился раскол, одни согласны с регистрацией и отслеживанием их действий, другие хотят свободы.

Marvel: Ultimate Alliance 2 доступна на PC, XONE и PS4. Фанаты полюбили ее за большое количество персонажей, которых можно выбрать для прохождения игры.

Deadpool (2013)

Сложно найти любителя комиксов Marvel, который негативно относится к болтливому наемнику – Дэдпулу. Фильмы с Райаном Рейнольдсом в главной роли тепло приняли зрители и критики. Они вернули Дэдпула в строй самых популярных персонажей вселенной. Чисто технически его придумал не Стэн Ли, но как и во многих других случаях, этот герой не появился бы на свет без его участия.

Уэйд Уилсон – бывший военный. Он становится жертвой эксперимента, после которого обретает нечеловеческие способности. Его практически невозможно убить из-за регенерации, парень невосприимчив к телепатии, а его физическая сила удвоена.

Одной из главных «фишек» Дэдпула является чувство юмора. Этот герой невероятно остр на язык, чем так нравится зрителям. В игре Deadpool пользователю предстоит преодолевать уровни, постоянно натыкаясь на врагов и уничтожая их.

Spider-Man (2018)

Стэна Ли не раз можно было встретить в эпизодических ролях в фильмах Marvel. Эту традицию писатель завел аж в 1989 году, когда примерил на себя образ одного из присяжных в фильме «Невероятный Халк: Испытание». Если его появление в фильмах и даже мультфильмах уже давно стало нормой, то вот в играх – нет.

Перед релизом Spider-Man 7 сентября 2018 года в сети появились слухи, что создателя Человека-паука можно будет встретить в самой игре. Так оно и случилось.

Игра про «дружелюбного соседа Человека-паука» стала настоящим бестселлером. До выхода Red Dead Redemption 2 Spider-Man был самым успешным релизом года в Великобритании.

Потеря Стэна Ли стала тяжелой утратой для фанатов комиксов. Не стоит сомневаться, что вселенная Marvel продолжит развиваться и дальше, но 12 ноября навсегда останется черным днем мира комиксов.

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