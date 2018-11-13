«Киберспорт можно сравнить с шахматами». На «Матч ТВ» вышел второй выпуск программы «Кибератлетика»

13 ноября на «Матч ТВ» показали новый выпуск программы «Кибератлетика», посвященный компьютерным играм, геймерам и миру киберспорта.

2018-11-13T00:49:23+03:00 13 ноября на «Матч ТВ» показали новый выпуск программы «Кибератлетика», посвященный компьютерным играм, геймерам и миру киберспорта.

«Кибератлетика». Выпуск 2

Программа «Кибератлетика» продолжает знакомить зрителей «Матч ТВ» с киберспортом и игровой индустрией. Ведущими передачи являются киберспортсмен и эксперт мира виртуальных игр Павел Шабалин и блогер Юлия Коваль.

Киберспортивная индустрия не стоит на месте. Каждую неделю происходят важные события. 3 ноября украинская команда Natus Vincere стала чемпионом турнира по CS:GO BLAST Pro Series — Copenhagen 2018. В финале «рожденные побеждать» одолели Ninjas in Pyjamas (2:0). За первое место Na’Vi получили 125 тысяч долларов.

В это же время (2-3 ноября) в Анахайме проходил фестиваль BlizzCon 2018, в рамках которого состоялись финалы турниров дисциплин по играм компании Blizzard. Об этом, а также о старте первого мейджора по Dota 2 The Kuala Lumpur Major смотрите в дайджесте новостей «Кибератлетики».

Россия – первая страна в мире, признавшая киберспорт на официальном уровне. В Москве состоялся финал турнира «Киберспортивная Москва». Представители всех органов исполнительной власти впервые в истории сразились друг с другом в четырех дисциплинах: CS:GO, FIFA 18, Hearthstone и StarCraft. Подробнее о турнире в нашем репортаже.

Вторым гостем «Кибератлетики» стал президент Федерации компьютерного спорта Москвы Александр Горбаченко. Он отметил схожесть шахмат и киберспорта.

«Есть ведь знаменитая игра StarCraft, в которой киберспортсмены совершают более 150 осознанных действий в минуту. Скорость и количество решений позволяет сравнить эту игру разве что с суперблицем в шахматах», - сказал Горбаченко.

Также гость рассказал о первом выпуске специалистов в области киберспорта в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

«Мне близка теория, что компьютерный спорт – инструмент развития человека, и эту науку надо изучать. В РГУФКСМиТ у нас случился первый выпуск специалистов по компьютерному спорту. Мы рассчитываем на то, что у нас появится система подготовки, будут реализованы ее стандарты, и ребята, заканчивая обучение, станут тренерами, педагогами», - добавил гость.

Горбаченко порассуждал о возможном появлении киберспорта в программе Олимпийских игр и уровне российских киберспортсменов.

Александр Горбаченко попробовал себя в гоночном симуляторе Project Cars 2. В первом заезде ведущий Павел Шабалин обогнал представителя ФКС Москвы, после чего против гостя на трассу вышла Юлия Коваль. Ведущая «Матч ТВ» держалась уверенно, несмотря на то, что управляла автомобилем в туфлях на каблуках. Горбаченко победил в этом заезде.

Следующим гостем программы «Кибератлетика» станет генеральный менеджер российской организации Virtus.pro Роман Дворянкин.

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