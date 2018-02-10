Мурат Гассиев – про возвращение пояса Дортикосу, бой с Лебедевым и чемпиона UFC

3 февраля Мурат Гассиев победил Юниера Дортикоса и стал чемпионом IBF и WBA в первом тяжелом (до 90,7 кг весе). В интервью корреспонденту «Матч ТВ» Вадиму Тихомирову Гассиев рассказал о возможном переходе в супертяжелый вес и ответил, чем будет заниматься в Осетии оставшиеся две недели до вылета в США.
– Мы говорим ровно через шесть дней после боя. Чем вы сейчас занимаетесь?
– Я приехал домой во Владикавказ, прямо сейчас – обедаю со своими друзьями, провожу время с родными и близкими. Где-то через две недели надо будет улетать в США на подготовку, так что пока цель – наесться осетинских пирогов и мяса. В Америке с этим проблемы.
Пока еще не тренировался, желания нет, хочется морально отдохнуть от бокса. Только активные прогулки.
– Бойцы ММА рассказывают, что после боя неделю отходят от весогонки и едят очень много, а вы?
– Я не гоняю много веса, поэтому питаюсь, как и всегда, как и во время тренировочного процесса.
– Ваш вес по-прежнему не уходит за отметку в 95 кг между боями?
– Вес поднимается – наверное, расту. Но больше ста я почти не бываю, держусь около 97-98 кг.
– Перед боем один из телеграмм-каналов опубликовал историю, будто вы вынуждены были объявить себя банкротом из-за неоплаченных штрафов в ГИБДД. С этим правда есть какие-то сложности?
– Ну, вообще это какая-то глупость, и от вас я впервые слышу о таком. Если бы у меня были какие-то штрафы, то максимум за превышение скорости, и я бы с ними точно разобрался.
– По вам сейчас можно узнать человека, который провел 12 раундов на ринге?
– Слава богу, у меня ничего такого нет. Я, если честно, не люблю синяки, ушибы на лице. Думаю, что боксера во мне угадывают только те люди, которые меня знают.
– В первой половине боя, вы позволяли Дортикосу атаковать и выигрывать раунды. Все считают, что это было специально.
– Я делал это осознанно, это было частью плана, и теперь вы видите, что это было удачным планом. Не было такого, чтобы прямо проиграть первые раунды, но хотели начать добавлять именно после шестого.
(Мурат Гассиев, глава ФБР Умар Кремлев и президент «Урал Бокс Промоушн» Евгений Вайнштейн)
– Правильно понимаю, что еще одной частью плана было постоянно держать высоко левую руку, опасаясь его правого прямого?
– Когда боксируешь в тяжелом весе, лучше обе руки держать повыше, потому что такой боксер может ударить с обеих рук. Мы нашли ребят для спаррингов с длинными руками и хорошо приготовились.
– Нокаут случился, когда он не достал левой рукой, потом вы уклонились от правой и пробили левый боковой. Вам тренер говорил, что именно эта комбинация сработает?
– Тренер говорил, что Дортикос уже… Что в 11-м или 12-м раунде можно пробовать заканчивать. А что касается удара – когда на тренировках отрабатываешь какие-то комбинации, они получаются автоматически. Если посмотреть мои предыдущие бои, видно, что удар левой сбоку я часто использую.
– За 40 секунд до конца боя Дортикос еще стоял на ногах. В тот момент вы очень хотели добить?
– Конечно, хотел, но он проявил мужество, чемпионский характер и сделал все возможное, чтобы продержаться на ногах.
– Вы поэтому отдали ему пояс?
– Мы вышли после пресс-конференции, у меня был его пояс, и его нужно было отдать Юниеру. Мы пошли и отдали. Это же его экземпляр, для меня сделают другой. Тем более самое важное - это звание.
– После боя на ринг вышел Александр Усик, чтобы провести дуэль взглядов. Где-то еще виделись с ним, кроме этого момента и жеребьевки турнира в Монако?
– Нет, это была вторая в жизни встреча. В день, когда он боксировал с Бриедисом, я как раз прилетел из США. Полностью не удалось посмотреть, только отрывками, но друзья сказали, что это был очень красивый бой.
– Нет желания скачать и посмотреть целиком?
– Наверное, я это сделаю уже в тренировочном лагере в США. Я и свой бой не смотрел и его не смотрел. Свои бои вообще редко смотрю, обычно спустя месяц-два руки доходят. Хотя, например, бой с Лебедевым до сих пор полностью не видел, только отрывки, фрагменты, по несколько раундов. Не знаю, почему так.
– После боя с Лебедевым вы поняли, что можете боксировать 12 раундов против чемпиона мира. Стало легче настраиваться?
– Могу сказать, что после того боя я стал еще серьезнее относиться к тренировкам, потому что возросла ответственность. Хотя я и раньше относился серьезно. А что касается 12 раундов – можно готовиться даже на 20 раундов, но бывает, что уже с первого раунда что-то идет не так, и все. Главное - верить в себя, быть готовым морально и физически.
– Как выглядят ваши тренировки?
– Мы с Эйблом Санчесом работаем так, что я почти никогда не знаю, что мы будем делать сегодня. Начинается день всегда с пробежки, потом я прихожу в зал, и Эйбл видит по моему состоянию, что я буду делать. Стандартно у меня три дня, в которые мы проводим спарринги. Самый длинный спарринг на этой подготовке был 9 раундов… хотя нет, были и по 12 раундов, да. В этот раз было три или четыре спарринг-партнера, либо мой вес, либо чуть-чуть потяжелее.
– Был период, когда вы спарринговали с бывшим чемпионом IBF в тяжелом весе Чарльзом Мартином.
– Он раньше жил в Лос-Анджелесе, но, видимо, переехал, и стало тяжело его найти, в этот раз он не участвовал в подготовке.
– Вы в России. Бой через три месяца и может тоже состояться в России или на Украине. Вы успеете слетать на подготовку в США и вернуться, дважды пройдя акклиматизацию?
– Я считаю, что все эти вещи, акклиматизация и все остальное, – это у человека в подсознании. У меня так: прилетел, сделал свое дело, и все. На подготовку в США планирую улететь через две недели.
– В Биг-Бэре часто тренируется будущий соперник Хабиба Нурмагомедова Тони Фергюсон. Пересекались?
– Нет, никогда его не видел.
– Но вы же следите за ММА?
– Я не ярый фанат смешанных единоборств, но, когда есть возможность, с удовольствием посмотрю. В последний раз видел бой Миочич – Нганну (бой за титул UFC в тяжелом весе. – «Матч ТВ»).
– Как вам их ударная техника?
– Миочич понравился, Нганну не удивил. Больше распиарили его, но, думаю, это не конец, он еще станет сильным бойцом.
– Вам было бы интересно поспарринговать с кем-то из них, чтобы понять, какого уровня их ударная техника?
– Если честно, даже желания никакого нет. Можно сфотографироваться, и все. А то еще начнут свои приемы использовать.
– Вам 24 года, через три месяца вы подеретесь за четыре пояса. Нет ощущения, что к 30 годам, когда боксеры выходят на пик формы, вы устанете от бокса?
– Не знаю, я не загадываю вперед. Проведем бой с Усиком, а там посмотрим.
– Но вы же говорили про супертяжелый вес.
– Пока я в тяжелом, но в супертяжелый хотелось бы, да.
– Вы спарринговали с Кличко и Уайлдером, эти спарринги дали возможность понять, что сможете боксировать с супертяжами?
– Было очень тяжело, но я всегда хотел попробовать свои силы против супертяжеловесов. На спаррингах понял только, что против таких ребят просто так не выйдешь, нужно очень сильно готовиться. Супертяжелый вес – это другая история.
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Фото: Федерация бокса России; РИА Новости/Владимир Сергеев