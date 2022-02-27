У Махачева 4 досрочные победы за год и 10 выигранных боев подряд. Когда он станет чемпионом UFC

Ислама Махачева называют преемником Хабиба — чего ему не хватает.

Ислама Махачева называют преемником Хабиба — чего ему не хватает.

6 марта 2021-го Махачев победил Дрю Добера в третьем раунде ручным треугольником

17 июля 2021-го Махачев победил Тиаго Мойзеса в четвертом раунде удушением сзади

30 октября 2021-го Махачев победил Дэна Хукера рычагом локтя в первом раунде

26 февраля 2022-го Махачев победил Бобби Грина рычагом локтя в первом раунде

Махачеву 30 лет, его серия побед в UFC дошла до 10 боев

В своем последнем поединке, который прошел сегодня ночью в Лас-Вегасе, Махачев дрался с Бобби Грином. Грин вышел на замену травмированному сопернику Махачева, сразу сказал, что не сделает нужный вес, но пообещал показать отличный бой. Поединок получился отличным, но Грину для этого не пришлось ничего делать внутри октагона. Американец успел дважды попасть Махачеву в голову, а потом был переведен в партер, отдал спину и оказался каким-то забитым.

Примечательно, что уже второй бой подряд Ислам переводит своих соперников в том месте, где располагается его угол с Хабибом Нурмагомедовым во главе и добивает под диктовку старшего товарища. В этот раз Хабиб сказал не пытаться выходить на прием, а забрать позицию и бить. Рефери Херб Дин остановил за полторы минуты до конца раунда.

Махачев взял микрофон и сказал, что готов драться за титул в следующем бою. Формально у него все для этого есть: № 3 в рейтинге легкого веса UFC (до 70,3 кг). Статистика — 22-1. Серия из 10 побед.

Пояс у чемпиона Чарльза Оливейры (32-8), который будет защищать его 7 мая.

Что нужно знать про Махачева — 10 коротких фактов

Махачев и Хабиб учились в одной школе, Ислам младше, и с ним же в классе был двоюродный брат Хабиба, Абубакар. Махачев и Хабиб познакомились на тренировке у Абдулманапа Нурмагомедова. Хабиб и Махачев относятся к разным народностям Дагестана: Хабиб — аварец, Махачев — лакец. В интервью «Матч ТВ» Ислам обращал внимание, что у них с Хабибом два разных языка, в которых очень мало общих слов.

О том, что Ислам Махачев — один из самых перспективных бойцов после Хабиба, Абдулманап Нурмагомедов говорил 7-8 лет назад. Махачев попал в UFC в 2014 году. А вот тут Абдулманап сравнивает Хабиба и Ислама (это 2018 год):

- Хабиб все-таки больше на пару килограммов. У Ислама лучше удары с левой руки в стойке — это чистый панчер, нокаутер. У него было много досрочных побед, он будет становиться более и более зрелищным. У Хабиба лучше все, что связано с борьбой и функционалкой.

Одна из самых незаметных деталей — на бою Ислама отец Хабиба впервые выступил в UFC как тренер. В мае 2015-го Абдулманап приехал в США, поборолся с Дэниелем Кормье, вышел на бой с флагом России, на котором было написано «школа Базарганова». Махачев победил удушающим Лео Кунца.

У Ислама есть одно поражение — в октябре 2015-го Адриано Мартинс поймал россиянина ударом.

Гораздо сильнее по продвижению Махачева ударили 8 отмененных боев с 2016-го по 2022-й. Причины были разные: в 2016-м Ислам сдал положительный тест на мельдоний. Несколько раз травмы получали то Ислам, то его соперники. В 2020-м турнир был перенесен из-за коронавируса. В итоге бойцу пока не хватает нескольких громких фамилий в списке побед.

Махачев выучил английский, но не научился говорить на нем так же хорошо, как Хабиб. Бойцу не хватает такого же конфликта, какой был у Нурмагомедова с Конором, и таких же харизматичных выступлений, которые могли быть у его наставника. Даже не зная английского, Хабиб после первого боя мог выдавать фольклорные фразы: «Теннеси, спасибо, три дня здесь провел и еще бы три года пробыл». А Ислам говорит на английском: «Я тренировался жестко, готов к любому сопернику».

На прошедшем турнире Махачев должен был драться с Бенеилом Дариушем, но тот выбыл из-за травмы лодыжки. Теперь Махачев хочет драться за титул осенью в Абу-Даби. Вероятно, у него есть для этого все шансы, поскольку Дариуш как будто бы не привлекает к себе большого внимания и запроса у аудитории на его бой с Махачевым нет. Формально в UFC могут посчитать, что, травмировавшись, боец упустил свой шанс, и привезти в Абу-Даби титульный бой преемника Хабиба. А могут еще немного пожить с чемпионом не из Дагестана, и тогда в Абу-Даби Махачев все-таки подерется с Дариушем.

Махачев идет на серии из четырех досрочных побед. В какой-то момент у Ислама случались пробуксовка, и бои с Царукяном и Рамосом дошли до решения судей. Но в целом из 12 боев в UFC у Махачева 8 закончились досрочно и четыре были выиграны в первых раундах. В 2018-м Махачев красиво нокаутировал Глейсона Тибау, который долгое время считался самым сложным соперником Хабиба в UFC.

После боя Ислама спросили, что он думает о потенциальном возвращении в спорт и титульную гонку Конора Макгрегора. Боец справедливо заметил, что не помнит, когда Конор в последний раз кого-то побеждал. Уточним — это было 18 января 2020 года, и это была единственная победа Конора в ММА за последние пять лет!

На фоне Хабиба Махачев как будто бы выглядит более разнообразным: в ММА у него лучше удары ногами и, на первый взгляд, более координированная стойка. А в жизни он, видимо, чуть лучше играет в футбол, катается на лошадях и мотоциклах, метко стреляет в некоторых сетевых компьютерных играх. При этом Хабиб может рассказывать о себе и о мире гораздо интереснее. И регулярно просит того же от своего протеже.

Читайте также: