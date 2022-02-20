UFC и Bellator спорят за лучший нокаут этой недели. Вертушка от ученика Шлеменко против падения с высоты 195 см

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Вы должны посмотреть эти видео.

Кандидат № 1 — Джамал Хилл в бою с Джонни Уокером

Хилл из тех людей, кто вроде бы оказался в ММА случайно. Занимался баскетболом в школе, провел первый бой в 2017 году в 26 лет, попал в UFC с рекордом 6-0… Уже второй бой Хилла в UFC был признан несостоявшимся из-за проваленного теста на вещество, запрещенное в России, но разрешенное в Калифорнии и Нидерландах.

Вчера статистика Хилла была 10-1, а соперником — Джонни Уокер (18-7 в ММА). Сегодня это закончилось вот так:





Несколько деталей. Уокер в какой-то момент считался будущей звездой UFC. Путешествующий по всем залам мира бразилец ростом 195 см с 2018-го по 2019 год одержал три победы за три минуты суммарно. Потом (на это обращал внимание Александр Лютиков) Уокер потренировался в России и проиграл два боя: тяжелым нокаутом Кори Андерсону и борьбой Никите Крылову. Выиграл еще один, и теперь у бразильца снова два поражения, одно из которых вы только что видели.

Как говорят, удары в область виска, за ухо и в верхнюю часть головы не лишают тебя сознания, но лишают контроля над телом. «Все понимаешь и видишь, но конечности не слушаются», — описывают это состояние бойцы.

Автор нокаута Джамал Хилл занимает 12-е место в рейтинге топ-15 бойцов полутяжелого веса (до 93 кг). Его единственное поражение было от Пола Крэйга, возможно, главного специалиста по непобежденным бойцам. Кроме Хилла Пол Крэйг наносил первые поражения Магомеду Анкалаеву, Кеннеди Нзечукву и Луису Энрике Да Силве.

Кандидат № 2 — Андрей Корешков

Ученик Александра Шлеменко с детских соревнований умел бить ногами. Возможно, этот навык родился на стыке занятий бальными танцами и рукопашным боем, которые Андрей пробовал совмещать несколько месяцев. Против Корешкова вышел человек, который в обычной жизни собирает деревянные дома, но это не помешало Чэнсу Ренкантри уйти из UFC с рекордом 2-2 и собрать статистику 16-4 в целом. Последний бой в декабре 2021 года Ренкантри завершил удушающим приемом во втором раунде.

Корешков на первой же минуте пробил ударом ноги с разворота, попал в корпус, и Ренкантри сначала даже попробовал забрать спину, но потом боль прострелила тело, и боец отпустил захват, упав на настил. Редкое видео.

Если бы рефери тоньше чувствовал бой и быстрее перемещался на ногах, он не дал бы Корешкову нанести несколько добивающих ударов.

Боец из России взял микрофон у Джона Маккарти и с идеальным сибирским акцентом вызвал на бой Пола Дэйли. Чемпион в дивизионе Корешкова — Ярослав Амосов с мощнейшей борьбой, ближайшие претенденты на пояс тоже считаются сильными борцами, и Корешков предложил руководству лиги сделать бой двух ударников на одном из турниров в Европе. У Пола Дэйли 62 профессиональных боя, 34 победы нокаутами и пока нет соперника для боя 13 мая в Великобритании.

Сразу после боя в клетку к Корешкову зашел его тренер Александр Шлеменко с включенной фронтальной камерой:

— Где борьба, Андрей? — смеясь спросит Шлеменко у Корешкова. Корешков ответит, что «борьбу не надо». Ролик будет называться Шлеменко и Корешков устроили жесть в Америке!!!