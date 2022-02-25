«Мы вылетаем в Белград». Блогер и пять бойцов UFC из России в марте должны провести бои в Лондоне

Что предлагает UFC и чем это может закончиться.

Что предлагает UFC и чем это может закончиться.

UFC в Лондоне

У турнира UFC в Лондоне 19 марта есть одна важная особенность, это первый турнир UFC вне США и Арабских Эмиратов с марта 2020 года (тогда началась пандемия коронавируса). Последний турнир в Англии вообще был в марте 2019-го, так что сейчас в лиге очень хотят хорошего главного боя. В главном бою должны встретиться тяжеловесы Александр Волков(34-9) и местный боец Том Аспиналл (11-2).

Шамиль Абдурахимов (20-6) на том же турнире должен провести бой с Сергеем Павловичем (14-1), Никита Крылов (27-8) — с Полом Крэйгом (15-4), а Тимур Валиев (18-2) — с Джеком Шором (15-0).

Менеджер бойца Никиты Крылова Кирилл Тимофеев рассказал «Матч ТВ», что получил письмо от UFC с предложением в ближайшие дни вылететь в Великобританию, дабы потенциально не усложнять процесс въезда в страну. Как сообщил собеседник, UFC в корректной форме выражает обеспокоенность внешнеполитической ситуацией в России.

Информации о том, что кто-то из российских бойцов вылетит в Великобританию раньше срока — нет.

Как это работает

В стандартной практике UFC оплачивает всем бойцам турнира, имеющим контракт на бой, авиабилеты до города проведения в любую дату (спортсмен +2/3 секунданта), неделю проживания на месте проведения турнира и суточные, $50 на человека в день. В данный момент UFC предлагает покрыть расходы на проживание на весь период до турнира.

Опасения организаторов вызывает потенциальное аннулирование английских виз из-за санкций, связанных с началом военного конфликта. При этом из письма организации можно предположить, что к российским бойцам или национальной символике не будет применено каких-либо санкций и ограничений от самого промоушена.

В данный момент в UFC выступает около 30 бойцов из России. По условиям контракта лига оплачивает лечение вплоть до оперативного вмешательства в случае спортивных травм, а также проводит регулярные внеплановые допинг-тесты. Что интересно, боец может сам выбрать, какую страну он представляет во время выступления. Перед поединком, спортсмен заполняет графу «флаг» по своему усмотрению или оставляет пустой.

Случай с боем блогеров

Блогер из Мурманска Виталий Здоровецкий (более известный в США как VitalyzdTv c 10 миллионами подписчиков) должен был провести боксерский бой в Англии против исполнителя Кристена Хэнби (7,3 миллиона подписчиков в инстаграме). Одна из самых известных акций Здоровецкого для российских зрителей состоялась в 2014 году, когда во время финала чемпионата мира по футболу блогер выбежал на поле и попытался поцеловать игрока сборной Германии Бенедикта Хеведеса.

Поединок был запланирован на 5 марта, но, как рассказал «Матч ТВ» менеджер Здоровецкого, Кирилл Тимофеев, в четверг днём организаторы попросили участников вылететь в Британию. В итоге блогер вместе с секундантом, боксером Владимиром Мышевым (12-0), вылетел из России в течение нескольких часов.

«Мы на взлете уже, летим в Белград, потом в Лондон, собрался примерно за три часа», - сказал боксер Мышев вечером 24 февраля. Здоровецкий проходил подготовку в Москве и организаторы опасались за срыв боя, запланированного на арене «Уэмбли».

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