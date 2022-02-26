«Шлеменко! Мы тебя не подвели, дружище». Как Исмаилов и его брат побили Дуродолу

Магомед Исмаилов выиграл боксерский бой у профессионального боксера.

Магомед Исмаилов выиграл боксерский бой у профессионального боксера.

Почему Исмаилов победил

Боец ММА Магомед Исмаилов решением судей забрал победу у Оланреваджу Дуродолы по итогам четырех раундов. До боя в это верилось с трудом, потому что:

До ММА Исмаилов был призером чемпионата Дагестана по вольной борьбе…

…а Дуродола провел в профессиональном боксе 46 поединков.

Исмаилов ниже на 14 см (175 vs 189) и как будто бы не проводил полноценной подготовки к этому бою.

У Дуродолы из 37 выигранных боев 34 были выиграны нокаутом.

Вдобавок у бойцов ММА почти не было примеров, когда кто-то из представителей этой дисциплины побеждал хорошего профессионального боксера.

Магомед и Рамазан Исмаиловы / Фото: © Вадим Тихомиров / Матч ТВ

Магомед Исмаилов выжал из условий этого боя все что мог. Вообще все! И это не умаляет его заслуги. До боя букмекеры видели фаворитом его соперника, а один из авторов этого текста считал, что Дуродола проиграет, только если сам по какой-то причине этого захочет. Но Исмаилов все сделал блестяще. По пунктам:

1. Не намудрил с тактикой — выбрал самую простую комбинацию, наработал ее и хорошо бил в бою.

«У нас была отдельно работа по корпусу. Если ты попадаешь по корпусу, это сбивает ритм любого боксера. В ММА это может работать не так хорошо. Там опасно, могут коленями встретить, а в боксе, можно бить максимально жесткие удары и потом на голову переводить. Что я ему подсказывал? Только то, как начинать. Можно было заходить за переднюю ногу и начинать с прямого, с сильнейшей руки в живот. А можно было дергать и заходить с одного или двух ударов передней руки. А дальше уже шло как шло. Еще он смещался после ударов, не оставался перед ним, головой постоянно работал», — рассказывает брат Исмаилова.

2. Магомед четко понимал, что ему надо отработать четыре раунда и он может себе позволить не очень экономичную технику для бокса. Для веса 92 кг Магомед быстро и много двигался, очень размашисто бил и устал бы, продолжайся бой в такой манере 12 раундов, но Магомеду надо было не устать за 12 минут. И он не устал.

Рамазан Исмаилов (в центре) / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

3. Исмаилов стал для Дуродолы настолько неудобным, насколько может быть неудобным невысокий, взрывной боец ММА, который хорошо держит удар и очень уверен в себе.

«Для меня произошедшее сейчас было впервые. Меня воображение часто подводит. Хочу представить бой, а представляю, как мне залетает куча ударов, ничего не получается. Мое воображение будто настраивает меня на худший сценарий. Применял кое-что из борьбы, но не скажу что. Вдруг мне это еще пригодится. Применял определенную фишку во время спаррингов. Потом мы интересовались у спарринг-партнеров, они давали свою реакцию», — говорит Магомед после боя.

4. Принципиально поставить этот пункт последним, но все-таки 41-летний Дуродола отличался от Дуродолы 35-летнего, который когда-то побил Дмитрия Кудряшова. Еще на дуэли взглядов африканец выглядел замедленным, и в бою будто бы тоже что-то шло не так.

«Я еще хочу сказать… Александр! Шлеменко! Он верил в нас — мы не подвели тебя, дружище! Дыру в Маге точно не проделали, Мага с детства боксирует. Руслан Хаиров не даст соврать. Это тренер сборной Дагестана по боксу, он видел, что Мага приходил в зал и спарринговал с мастерами спорта. И Руслан ему говорил, что ему совсем чуть-чуть по уровню не хватает до чемпиона Дагестана. Дуродола был в нормальной форме, просто Магомед был быстрее», — говорит эмоциональный Рамазан Исмаилов после боя.

5 коротких фактов

Магомед Исмаилов / Фото: © Вадим Тихомиров / Матч ТВ

Магомед Исмаилов не будет больше проводить боев до боя с Александром Шлеменко . Поединок против омского бойца запланирован на середину июля, но в апреле начнется месяц Рамадан, и до него Магомед точно не будет драться. Об этом сказал старший брат бойца.

. Поединок против омского бойца запланирован на середину июля, но в апреле начнется месяц Рамадан, и до него Магомед точно не будет драться. Об этом сказал старший брат бойца. И Рамазан, и Магомед Исмаиловы поблагодарили после боя бойца UFC Хамхата Чимаева за две спарринг-сессии. Исмаилов и Чимаев пересеклись в Таиланде и провели два 8-раундовых спарринга.

за две спарринг-сессии. Исмаилов и Чимаев пересеклись в Таиланде и провели два 8-раундовых спарринга. Исмаилов хотел бы подраться с кем-то из братьев Полов . По крайней мере, так сказал брат Магомеда Рамазан: «Джейк или Логан… кто там. Мы тебя сломаем короче. Братишка ты наш, ты попал».

. По крайней мере, так сказал брат Магомеда Рамазан: «Джейк или Логан… кто там. Мы тебя сломаем короче. Братишка ты наш, ты попал». «В бою со Шлеменко будет борьба , кто бы что ни говорил. Готовься, Александр — проход в ноги дагестанский. Вообще, Александр красавчик, я его уважаю как человека и спортсмена», — Рамазан Исмаилов.

Денис Джиган / Фото: © Вадим Тихомиров / Матч ТВ

Александр Емельяненко точно не будет драться с рэпером Джиганом! Как сказал сам Джиган, пришедший поболеть за Исмаилова, этот бой действительно обсуждался, но потерял актуальность после поединка Емельяненко с Артемом Тарасовым. «Была тема, но сейчас неактуально стало. Не сложилось. После боя с Тарасовым стало понятно, что нет смысла. Это не от меня исходило», — сказал Джиган.

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