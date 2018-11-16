Снег есть, но табло не показывает промахи, а еще финиш не там. Как прошел первый день биатлонного отбора

Впечатления очевидца.

2018-11-16T09:35:54+03:00 Впечатления очевидца.

В Контиолахти уже не первый день идет мелкий дождь. Температура около нуля, лыжня разбита, а сама трасса довольно узкая.

— Хорошо, что нам дали отдохнуть вчера, а то ноги были забиты из-за тренировочной нагрузки по такой трассе, — говорит Дмитрий Малышко, только что выигравший мужской спринт.

По нему уже не видно, в каком состоянии Дмитрий финишировал. Лактат, который взяли после гонки, был на уровне 17,5 ммоль/мл — это очень много. Чтобы понять, каково это, — подойдите к любимому человеку и попросите несколько раз ударить себе по бедрам изо всей силы кухонной скалкой. Вот это будут примерно ощущения в ногах у Малышко на последнем круге.

Начиналось все так: прихожу на стадион, там стоит Андрей Падин, тренер женского резерва, весь в бибах. На руках у него бибы, за пазухой бибы, везде — одни сплошные бибы, в которых Падин уже запутался. К нему постоянно подходят люди и говорят: «Дай биб!» Он начинает искать, помнит только, что первый номер, под которым скоро стартовать Ирине Старых, у него в кармане. Остальные все вперемешку. Я тоже подошел, поговорили, затем пришлось поработать вешалкой для бибов, чтобы Падин наконец их рассортировал. «Старых» он зажал между ног, а затем переложил в карман, мне даже не отдал, берег, видимо.

Шла пристрелка, парни, девушки, все вместе. Работали по бумаге, на трассе еще катались финские пенсионеры, в общем, обстановка была далека от той, что приходилось наблюдать на кубковых стартах. Демократия на марше. Хочешь — стой на стрелковом рубеже вместе с тренерами, хочешь — бегай через трассу, игнорируя подземный переход, хочешь — сиди в кафе, ешь рисовый пирог и жди результатов, которые все равно в том же кафе и сводили в итоговую таблицу.

Девушки

Ирина Старых в бибе, который еще помнил тепло Андрея Падина, ушла на трассу первой. Затем понеслось: Зубова, Васильева, Сливко, Воронина, Черемисова, перекрестившаяся Резцова, Васнецова, Ушкина и закрывающая первую десятку Юрлова-Перхт. Не успели уйти на трассу все участницы, а их было 21, — Старых уже на первом рубеже, стреляет на ноль, уходит лидером, что логично, а как ей еще уходить. Подходит на рубеж Васильева, про которую много хороших слов говорили тренеры, тоже стреляет без промахов, и Старых уже вторая, но проигрывает всего 3,6 секунды, а зная по прошлым сезонам нестабильность Маргариты в стрельбе, для Ирины еще не все потеряно. Подходят Сливко и Резцова — проигрывают, а Резцова еще и промахивается. В воздухе пахнет сенсацией, Старых готовилась дома, Васильевой уже 27, и это ее возвращение в основу сборной после долгого перерыва, а я думаю про роль Андрея Падина в этом, не зря он биб № 1 зажал. Но тут на стрельбище выкатывает Юрлова и уходит с рубежа лидером, да еще и бросив Васильевой сразу 17,7 секунды — слишком много, чтобы это было случайностью.

Дальше промахиваются Ильченко и Казакевич, очень медленно подходит Кайшева, и кажется, что тройка уже определилась, я начинаю думать, что критики скажут, мол, это не сборная, а какой-то дом престарелых — Васильева в 27 лет самая молодая, Юрловой и Старых за тридцать, и вся тройка не только спортсменки, но и мамы, вернувшиеся после перерыва. О молодой Васнецовой, которая расположилась пока на четвертой строчке, как-то еще не думалось, а Евгения Павлова допустила промах и ушла на второй круг с девятым временем.

Подходит Миронова. Три промаха на лежке. Это фиаско. Впрочем, табло так не считает, показывая ноль промахов не только Светлане, но и всем участницам.

Старых уже на стойке. Промах. Круг.

Васильева. Два промаха. Два круга, и без вариантов на победу, зная, как идет Юрлова.

Васнецова. На ноль, уходит лидером. Ждем Юрлову.

Не зря ждали — Екатерина допускает один промах, последним выстрелом, уходит на круг, но все равно остается лидером, опережая Васнецову на 11,9 секунды. Становится ясно, что третий круг уже ничего не изменит, Юрлова, если как-то адски не упадет, выигрывает гонку в одни ворота.

Кажется, что тройка уже окончательна: Юрлова, Васнецова, Старых. Третий круг уже ничего не изменит. Девушки устали, снег рыхлый, все проваливаются, дыхание некоторых уже напоминает хрип, я вспоминаю про астму Васильевой и пытаюсь понять — в порядке она или нет, учитывая высокую влажность.

И тут Павлова, набрав на втором круге ходом, стреляет на ноль и с девятого места перемещается на третье. Собственно, сложные условия гонки привели к тому, что стойку отработали без промахов только три спортсменки: Павлова, Васнецова и Морозова, но последней не хватило скорости по дистанции, чтобы реализовать отсутствие штрафных кругов.

Девушки уже начинают финишировать, и здесь выясняется один нюанс. Табличка «Финиш» стоит в одном месте, а время берут через 10-12 метров после него. Девчонки бросают бежать после таблички, мы все хором кричим им: «Дальше!», а дальше-то сил уже нет. Едва не падает после таблички Резцова, еще не зная, что до финиша недобралась. Те, кто уже завершил гонку, обмениваются возмущением по поводу этой ситуации:

— А я вообще не знала!

— А я там, где табличка, финишировала!

— А почему там финиш-то?!

Я смотрю на Старых, которая проиграла тогда еще второму месту Васнецовой одну десятую, и понимаю — вот там, на этих 10-12 метрах, эта десятка и образовалась. Ну, думаю, Ирина с бронзой, тоже неплохо.

И тут на стадионе появляется Павлова, которая прошла третий круг быстрее Юрловой на 3,7 секунды! Выбираясь после первой стрельбы с девятого места, Евгения заехала второй, сместив Васнецову на третье, а Старых — на четвертое место. И оставила много вопросов о сценарии «что бы было, если бы Павлова не промахнулась на лежке?».

Парни

Пока девушки обсуждали геометрию финишного створа, на трассу уже отправились ребята. Первым из «бигов» шел Латыпов, сразу за ним молодой Томшин, после него через одного человека — Гараничев и Малышко, затем в середине группы стартовал Логинов, а Цветков, Бабиков и Слепов уходили на дистанцию в самом конце. Неудивительно, что после лежки Эдуард занял лидирующую позицию и оставался на ней до прихода на рубеж Логинова. Не подвинул его и Гараничев, который сначала был третьим, а затем сместился на четвертую позицию после стрельбы Малышко. Все эти парни стреляли на ноль, так что разница была лишь в ходе и времени, которое они тратили на нахождение на рубеже. Собственно, по этой разнице и видна готовность спортсменов, например, Елисеев тоже не промахнулся на лежке, но поймал на первом круге 23,9 секунды от Логинова. Шопин при такой же отличной стрельбе на первом рубеже вообще отстал на 28,0! Что говорить о тех, кто промахнулся, Бабикове, Цветкове и прочих.

После первого рубежа возникало четкое ощущение, что есть Логинов и есть остальные. Наверное, ощущение это недалеко от истины при условии, что Александр стреляет без промахов. Но на стойке он допустил одну ошибку, и это сразу же сказалось на раскладе сил. Лидерами к тому времени были Малышко и Гараничев. Латыпов шел третьим, и только его удалось пододвинуть Логинову. Бабиков и Цветков продолжали промахиваться, развалилась стрельба у Шопина, который допустил три промаха, и Поршнева — тот после двух штрафных кругов занимал уже третье место с конца.

Интрига была только в том, вытянет Логинов последним кругом или нет. Он попытался, отыграл 5,2 секунды у Малышко, только вот этого оказалось недостаточно, а Женя Гараничев вообще пролетел дистанцию последнего круга так же, как и Александр, тоже отыгрывая у Дмитрия, но недостаточно быстро. В результате тройка так и сохранилась, лишь стала плотнее, чем после второй стрельбы.

А самым быстрым из лидеров на последнем круге был Алексей Слепов, который прошел его на 5,4 секунды лучше Логинова! И если бы не промах на лежке, который отбросил Слепова на 20-е место, то был бы Алексей в призах, скорее всего. Впрочем, у него еще будет такая возможность 17 ноября, на второй гонке. Как и у провалившихся Бабикова с Цветковым.

Промежуточный итог

Хоть и говорили все, что в четверг была тренировка, но это не совсем так. В таком формате отбор — главный старт для всех участников, потому что спортсменам основы нужно доказывать, что они не зря ели хлеб на сборах, а тем, кто готовился с регионами — наоборот, — что не все так однозначно. Амбиции, волнение, мандраж — все это было на трассе в Контиолахти, просто кто-то это скрывал, а кто-то — скрывал чуть хуже.

Первый такой старт всегда дает колоссальный выброс адреналина, у человека словно вышибает пробку, которой закупорили его нервную систему еще весной. Все эти летние биатлоны не в счет, люди понимают, что зимний вид смотрят по зиме, и точка. Зима так себе пока, с дождичком и водой на трассе, стартовала с этой гонкой, которая получилась несколько сумбурной. Например, после финиша тренеры сборной долго сводили счетчик промахов и табличку, на которой записывали, кто сколько раз заходил на штрафные круги. Я уж было подумал, что кто-то из спортсменов махнул после промаха сразу на трассу без штрафа, но вроде все срослось, обошлось без скандалов.

В четверг парни и девушки отойдут от первого и такого важного старта и, уверен, будут значительно более стабильны на втором, который пройдет уже 17 ноября. Именно там и нужно будет доказывать, что эти победы – не случайность, а промахи — наоборот. Именно в субботу мы окончательно поймем — кто в России сильнейший биатлонист в формате спринтерской гонки у мужчин и женщин. Во всяком случае, на данный момент.

Фото: Сергей Лисин

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