Подиум Шипулина остался единственным за день. Юрлова-Перхт - 19-я

За Россию в гонке с общего старта выступала только Екатерина.

• Седьмой этап Кубка мира проходит в Контиолахти

• Первое место заняла немка Ванесса Хинц, второе место за итальянкой Лиза Витоцци, третья – француженка Анаис Шавалье.

• Единственная российская участница Екатерина Юрлова-Перхт финишировала 19-й.

• Ранее сегодня состоялась гонка с общего старта у мужчин. Антон Шипулин завоевал бронзу

• Следующий этап Кубка мира пройдет в норвежском Холменколлене с 15 по 18 марта

Фото: globallookpress.com

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