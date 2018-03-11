Подиум Шипулина остался единственным за день. Юрлова-Перхт - 19-я

• Седьмой этап Кубка мира проходит в Контиолахти
• Первое место заняла немка Ванесса Хинц, второе место за итальянкой Лиза Витоцци, третья – француженка Анаис Шавалье.
• Единственная российская участница Екатерина Юрлова-Перхт финишировала 19-й.
• Ранее сегодня состоялась гонка с общего старта у мужчин. Антон Шипулин завоевал бронзу
• Следующий этап Кубка мира пройдет в норвежском Холменколлене с 15 по 18 марта
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Фото: globallookpress.com
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