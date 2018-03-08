«Российским биатлонистам нужно доказывать свою состоятельность». Чего ждать от концовки сезона

Серебряный призер зимних Игр, четырехкратный чемпион мира Николай Круглов объясняет «Матч ТВ» особенности постолимпийских этапов Кубка мира.

– Прошел главный старт четырехлетия. Насколько теперь важны оставшиеся в сезоне этапы Кубка мира?

– Значимость для каждого своя. Для тех, кто успешно выступил на Олимпийских играх, эти этапы имеют меньшее значение. Разве что они важны для биатлонистов, которые борются за высокие места в общем зачете и зачетах по индивидуальным дисциплинам. Для тех же, кто не смог себя проявить на Олимпиаде, появляется хорошая возможность сказать свое слово и показать тот результат, на который они рассчитывают.

– С каким чувством вы приезжали на постолимпийские этапы?

– После Турина, когда была завоевана медаль, сил и эмоций практически не осталось. Тем более после Олимпиады, как правило, в нашей стране проводятся различные мероприятия для призеров Игр: встречи с руководством, болельщиками, награждения. Довольно насыщенная программа. Учитывая то, что между Олимпиадой и этапом Кубка мира совсем немного времени, сил уже не остается. Естественно, приходится дорабатывать сезон на морально-волевых качествах и решать те задачи, которые перед тобой стоят на этих трех этапах.

После Ванкувера ситуация была совершенно другая. Мной уже было принято решение о завершении спортивной карьеры. Поэтому принципиальной задачи показать какой-то результат не было. Основная ставка и упор делался на Олимпийские игры.

– Призовые деньги за успешное выступление на этапах не являются мотивацией?

– Может, я идеализирую ситуацию, но, мне кажется, что о призовых спортсмен думает в самую последнюю очередь. В нашем виде спорта скорее имеет значение результат, показанный в конкретно взятой гонке и по сезону в целом. От этого рассчитывается остальное – зарплата, спонсорские, партнерские и рекламные контракты. Возможно, что кто-то и ставит цель заработать призовые деньги, но, на мой взгляд, это не на первом месте.

– К Олимпиаде спортсмены выходят на пик формы. После Игр скорости на Кубке мира падают?

– Опять же все индивидуально. У кого-то идет снижение результатов. Кто-то мог ошибиться с пиком формы и вышел на него как раз после Игр. Тогда у него, наоборот, будет улучшение кондиций.

– Перерыв в соревнованиях, который вынужденно получили большинство наших спортсменов, даст преимущество перед остальными на этапах Кубка мира?

– Мне кажется, что этот факт будет дополнительной мотивацией для российских биатлонистов. Нужно доказать свою состоятельность и конкурентоспособность. Пауза, которая возникла у ребят из-за пропуска Олимпийских игр, способна положительно сказаться на их результатах. Мы вправе рассчитывать на достаточно яркие выступления недопущенных до Игр россиян. Особенно если учитывать, что впереди скандинавские этапы и финальные старты в Тюмени. В совокупности это может сыграть на руку нашим спортсменам.

– В чем главная особенность этапа в Контиолахти?

– На мой взгляд, в Финляндии одна из самых сложных трасс. Спортсмены, которые находятся сейчас в лучшей спортивной форме, там будут иметь некое преимущество. Сложностью может стать температурный режим. Это все-таки север. В Контиолахти возможны серьезные холода, которые могут внести коррективы в проведение соревнований. Надеюсь, что гонки все-таки удастся провести, а спортсмены приспособятся к низким температурам. Хотя в Корее тоже было не тепло. Поэтому в основном все уже адаптированы.

– Какие вы для себя выделяете интриги этих последних трех этапов?

– Основная интрига связана с борьбой за Большой хрустальный глобус у мужчин. Интересен даже не сам факт, кому он достанется, а то, как будут распределяться победы на оставшихся этапах. На сегодняшний день фаворитов двое – Мартен Фуркад и Йоханнес Бе. Мне очень интересно понаблюдать за продолжением их дуэли. Может быть, она не состоялась в полной мере на Олимпиаде. Но, думается, Бе еще не сказал своего последнего слова. Любопытно, в каком состоянии сейчас будет находиться норвежец и какой результат сможет показать.

– А в женских соревнованиях?

– Здесь сложно говорить о какой-то интриге. Мне хочется посмотреть, как сможет себя проявить в концовке сезона шведка Ханна Эберг, которая одержала сенсационную победу в 15-километровой гонке на Олимпиаде. Она очень талантливая спортсменка и имеет огромный потенциал. Интересно, удастся ли ей на оставшихся этапах упрочить свое положение в числе лидеров мирового биатлона. Также важно понаблюдать за претендентками на победу в общем зачете: Кайсой Мякяряйнен, Настей Кузьминой и Лаурой Дальмайер.

– Обычно по выступлению на Олимпиаде можно сделать выводы об успешности и неуспешности сезона. Сейчас главный старт пропустили многие российские биатлонисты. По каким параметрам анализировать результат нашей команды?

– В целом не стоит судить об успешности сезона только лишь по главному старту, хотя, конечно, он в приоритете. Сейчас картина вырисовывается достаточно понятная. В нынешнем сезоне, как мне представляется, допущены серьезные просчеты в подготовке. В причинах нужно еще разбираться, но факт остается фактом: выступление наших спортсменов оставляет желать лучшего. Российская команда показала явно не тот результат, на который она могла рассчитывать. Не уверен, что картина сильно изменится на оставшихся трех этапах. Хотя, как я уже говорил, пауза может сыграть нашим на руку. У ребят была возможность восстановиться, откататься и скорректировать свою форму.

Фото: Adam Pretty / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Александр Вильф

Расписание седьмого этапа

8 марта

19:35 Спринт. Мужчины (прямая трансляция)

9 марта

19:35 Спринт. Женщины (прямая трансляция)

10 марта

15:30 Одиночная смешанная эстафета (прямая трансляция)

18:40 Смешанная эстафета (прямая трансляция)

11 марта

15:20 Масс-старт. Мужчины (прямая трансляция)

17:50 Масс-старт. Женщины (прямая трансляция)