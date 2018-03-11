Шипулин падает и остается третьим. Самый обидный финиш сезона

Шипулин падает и остается третьим. Самый обидный финиш сезона

16:08
А выиграл гонку Эберхард.
  • Россиянин Антон Шипулин занял третье место в масс-старте.
  • Все решилось на финише - в плотной борьбе с Мартеном Фуркадом и Юлианом Эберхардом наш биатлонист упал.
  • Австриец сумел опередить француза и вырвать победу, для Эберхарда это первый подиум в сезоне.
  • Еще один российский спортсмен Антон Бабиков оказался на 23-й строчке.
  • Седьмой этап Кубка мира проходит в Контиолахти.
  • В число участников мужского масс-старта попали два российских биатлониста: Антон Шипулин и Антон Бабиков.
  • Также в воскресенье состоится женский масс-старт. Прямая трансляция – в 17:50 на телеканале «Матч! Арена» и нашем сайте
  • Следующий этап Кубка мира пройдет в норвежском Холменколлене с 15 по 18 марта

Первый огневой рубеж.

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Второй огневой рубеж.

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Третий огневой рубеж.

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Падение Шипулина и финиш.

Кубок мира. Седьмой этап. Контиолахти (Финляндия)

Мужчины. Масс-старт. 15 км

1. Юлиан Эберхард (Австрия) (2 промаха)

2. Мартен Фуркад (Франция) (2)

3. Антон Шипулин (1)

4. Бенедикт Долль (оба - Германия) (2)

5. Эрик Лессер (оба - Германия) (1)...

...23. Антон Бабиков (Россия) (4)

Фото: globallookpress.com

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