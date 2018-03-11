Шипулин падает и остается третьим. Самый обидный финиш сезона

- Россиянин Антон Шипулин занял третье место в масс-старте.
- Все решилось на финише - в плотной борьбе с Мартеном Фуркадом и Юлианом Эберхардом наш биатлонист упал.
- Австриец сумел опередить француза и вырвать победу, для Эберхарда это первый подиум в сезоне.
- Еще один российский спортсмен Антон Бабиков оказался на 23-й строчке.
- Седьмой этап Кубка мира проходит в Контиолахти.
- В число участников мужского масс-старта попали два российских биатлониста: Антон Шипулин и Антон Бабиков.
- Также в воскресенье состоится женский масс-старт. Прямая трансляция – в 17:50 на телеканале «Матч! Арена» и нашем сайте
- Следующий этап Кубка мира пройдет в норвежском Холменколлене с 15 по 18 марта
Первый огневой рубеж.Открыть видео
Второй огневой рубеж.Открыть видео
Третий огневой рубеж.Открыть видео
Падение Шипулина и финиш.
Кубок мира. Седьмой этап. Контиолахти (Финляндия)
Мужчины. Масс-старт. 15 км
1. Юлиан Эберхард (Австрия) (2 промаха)
2. Мартен Фуркад (Франция) (2)
3. Антон Шипулин (1)
4. Бенедикт Долль (оба - Германия) (2)
5. Эрик Лессер (оба - Германия) (1)...
...23. Антон Бабиков (Россия) (4)
Фото: globallookpress.com
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