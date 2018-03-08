Шипулин приносит России первое золото за 355 дней! И говорит, что он не в лучшей форме

Антон вернулся.

• Седьмой этап Кубка мира проходит в Контиолахти

• Победитель стал известен задолго до конца гонки. Им стал стартовавший 19-м Антон Шипулин. Это первое золото российского биатлона с 18 марта 2017 года, когда тот же Шипулин выиграл гонку преследования в Холменколлене.

• В программу седьмого этапа входят спринт, супер-микст, смешанная эстафета и масс-старт

Шипулин отстрелял чисто на обоих рубежах.

Но при этом был хорош и ходом. Стало понятно, что у нас будет четвертый подиум в сезоне (три предыдущих бронзы – на счету того же Шипулина и эстафетной команды). Но говорить о золоте вслух боялись. По 355-дневной привычке.

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Фото анонса: РИА Новости/Александр Вильф

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