Шипулин приносит России первое золото за 355 дней! И говорит, что он не в лучшей форме

• Седьмой этап Кубка мира проходит в Контиолахти
• Победитель стал известен задолго до конца гонки. Им стал стартовавший 19-м Антон Шипулин. Это первое золото российского биатлона с 18 марта 2017 года, когда тот же Шипулин выиграл гонку преследования в Холменколлене.
• В программу седьмого этапа входят спринт, супер-микст, смешанная эстафета и масс-старт
Шипулин отстрелял чисто на обоих рубежах.Открыть видео
Но при этом был хорош и ходом. Стало понятно, что у нас будет четвертый подиум в сезоне (три предыдущих бронзы – на счету того же Шипулина и эстафетной команды). Но говорить о золоте вслух боялись. По 355-дневной привычке.Открыть видео
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Фото анонса: РИА Новости/Александр Вильф
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