Домрачева – в огне и после Олимпиады, россиянки за пределами топ-20. Итоги женского спринта

Домрачева – в огне и после Олимпиады, россиянки за пределами топ-20. Итоги женского спринта

19:25
Дарья Виролайнен – 25-я.
  • Седьмой этап Кубка мира проходит в Контиолахти
  • Женский спринт завершился победой Дарьи Домрачевой (несмотря на 1 промах). Второй стала немка Франциска Хильдебранд, третьей – итальянка Лиза Виттоцци.
  • Лучшая из россиянок – Дарья Виролайнен – с двумя штрафными кругами заняла 25-е место, отстав от победителя на 1:09,8.
  • Накануне в мужском спринте победу одержал Антон Шипулин
  • В программу седьмого этапа входят спринт, супер-микст, смешанная эстафета и масс-старт

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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