- Седьмой этап Кубка мира проходит в Контиолахти
- Женский спринт завершился победой Дарьи Домрачевой (несмотря на 1 промах). Второй стала немка Франциска Хильдебранд, третьей – итальянка Лиза Виттоцци.
- Лучшая из россиянок – Дарья Виролайнен – с двумя штрафными кругами заняла 25-е место, отстав от победителя на 1:09,8.
- Накануне в мужском спринте победу одержал Антон Шипулин
- В программу седьмого этапа входят спринт, супер-микст, смешанная эстафета и масс-старт
Прямая трансляцияОткрыть видео
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Еще больше биатлона на «Матч ТВ»
«Российским биатлонистам нужно доказывать свою состоятельность». Чего ждать от концовки сезона
Наш биатлон мертв. Давайте новый
Анастасия Кузьмина: «Из-за моей гонки у сына в школе отменили занятия»