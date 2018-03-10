Россия - четвертая в смешанной эстафете

Россия - четвертая в смешанной эстафете

19:42
Победила Италия.

• Победила Италия. Вторая - Украина. Третья - Норвегия. 

• Максим Цветков отстрелял идеально, но это не помогло нам завоевать медаль. Вот как наши отработали на огневых рубежах: Ульяна Кайшева (1+1), Дарья Виролайнен(1+1), Дмитрий Малышко (0+3), Максим Цветков (0+0)

• Раннее в субботу Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт заняли пятое место в сингл-миксте

• Программу седьмого этапа в воскресенье закроют гонки с общего старта у мужчин и женщин

Максим Цветков не промахнулся на последнем огневом рубеже.

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Но ему немного не хватило сил на финише. 

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Полное видео эстафеты

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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