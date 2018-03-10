Шипулин не справляется с последней стрельбой в сингл-миксте. Россия только пятая

• Первыми стали французы Анаис Шевалье и Антона Гигонна, вторыми - австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер, третьими – норвежцы Марта Ольсбу и Йоханнес Бе.
• Также сегодня в 18:40 в Контиолахти пройдет смешанная эстафета. Прямую трансляцию смотрите на телеканале «Матч ТВ» и нашем сайте
Антон подошел к заключительному рубежу в группе лидеров, но два промаха откинули россиянина назад.Открыть видео
Догнать преследователей на оставшихся километрах Шипулин не смог. Первыми финишную черту пересек француз Антона Гигонна.Открыть видео
После гонки лидер нашей команды попросил прощения у болельщиков:
- Мне очень обидно, хочу извиниться перед всеми, кто ожидал медаль. Попросился выступать сам, хотел бежать с Катей. Планировал оказаться в тройке, но не получилось. Думаю, что если бы круг был бы немного подлиннее, то тогда бы смог попробовать побороться за тройку. Я, к сожалению, не справился с последней стрельбой. Сингл-микст стал интереснее, конкуренция возросла. Я получил огромное удовольствие от того, что удалось «проработаться». Жаль, что не удалось получить медаль, - сказал Шипулин в интервью «Матч ТВ».
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Фото анонса: РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Александр Вильф
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