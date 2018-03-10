Шипулин не справляется с последней стрельбой в сингл-миксте. Россия только пятая

Шипулин не справляется с последней стрельбой в сингл-миксте. Россия только пятая

15:17
Антон вместе с Екатериной Юрловой-Перхт могли претендовать на золото.

• Первыми стали французы Анаис Шевалье и Антона Гигонна, вторыми - австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер, третьими – норвежцы Марта Ольсбу и Йоханнес Бе.

• Также сегодня в 18:40 в Контиолахти пройдет смешанная эстафета. Прямую трансляцию смотрите на телеканале «Матч ТВ» и нашем сайте

Антон подошел к заключительному рубежу в группе лидеров, но два промаха откинули россиянина назад.

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Догнать преследователей на оставшихся километрах Шипулин не смог. Первыми финишную черту пересек француз Антона Гигонна.

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После гонки лидер нашей команды попросил прощения у болельщиков: 

- Мне очень обидно, хочу извиниться перед всеми, кто ожидал медаль. Попросился выступать сам, хотел бежать с Катей. Планировал оказаться в тройке, но не получилось. Думаю, что если бы круг был бы немного подлиннее, то тогда бы смог попробовать побороться за тройку. Я, к сожалению, не справился с последней стрельбой. Сингл-микст стал интереснее, конкуренция возросла. Я получил огромное удовольствие от того, что удалось «проработаться». Жаль, что не удалось получить медаль, - сказал Шипулин в интервью «Матч ТВ».

Полное видео гонки

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Фото анонса: РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Александр Вильф

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