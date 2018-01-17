Антхольц как символ надежды

Последний перед Олимпиадой этап Кубка мира по биатлону – финальная точка комплектования команды в Корею. Чего ждать от итальянского старта?

Команда

Женщины: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина и Екатерина Юрлова-Перхт.

Мужчины: Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Максим Цветков и Антон Шипулин.

Трасса

Профиль трассы равнинный, но это компенсируется высотой 1600 метров над уровнем моря. Из-за нехватки кислорода на такой высоте возникает состояние гипоксии, и обычный человек в первые дни начинает задыхаться даже просто поднимаясь по лестнице. Спортсмены переносят это легче, тем более что тренировки на таких высотах, а зачастую и выше, являются неотъемлемой частью годичного плана подготовки.

Сборная России решила поселиться рядом с трассой, в горах. Сборная Германии живет в Миттероланге, на 600 метров ниже. Там же разместились команды Казахстана и Белоруссии. Остальные разбросаны по небольшим отелям на дороге от Миттероланга до стадиона.

Программа

Спринт, преследование, масс-старт. Эстафет и индивидуальных гонок в этом году здесь не будет.

Шансы

Из-за равнинного профиля трассы вопрос физиологической предрасположенности к стартам в среднегорье выходит на первый план. Поскольку нет нужды затаскивать себя в длинные и крутые подъемы, то рослые биатлонисты, такие как Шипулин и Кайшева, имеют преимущество за счет мощности работы. Будь трасса более холмистой, на подобных высотах встали бы все, кроме очень легких спортсменов.

Шипулин в Антхольце уже побеждал (в преследовании в позапрошлом году и индивидуальной гонке в 2017-м) – с ним все понятно. Кайшева в этом сезоне выиграла спринт и преследование в Ленцерхайде, где высота трассы примерно 1350 метров над уровнем моря, так что к ее способности хорошо выступать в среднегорье тоже вопросов нет.

Логинов, если не провалит стрельбу, должен быть высоко, поскольку ходом он выглядит не слабее Шипулина. К сожалению, последний масс-старт в Рупольдинге оставил о стрельбе Александра достаточно тяжкие воспоминания не только болельщикам, но и самому спортсмену. Видимо, из-за этого там не сложился и ход.

По остальным все сложнее, и даже самый оптимистичный прогноз нужно строить, только исходя из чистой стрельбы, но не физической формы, которую в текущем сезоне команда явно не демонстрирует. Да и с чистой стрельбой тоже не все так здорово, как на тренировках. Но она демонстрируется хотя бы там, это уже хорошо. То есть потенциал все-таки в стрельбе есть, и можно надеяться, что он когда-нибудь реализуется. Да, это счастливая для нас трасса: в 2016-м четверка Цветков – Гараничев – Малышко – Шипулин выиграла на ней эстафету. Но тогда Цветков не говорил про «дно» и «яму», а Гараничев отстрелял без промахов. Это была другая команда, несмотря на то, что три человека из нее побегут и нынешний этап. Спортсмены те же, но вот их кондиции выглядят иначе.

Отдельно нужно сказать про подход к рубежу. В Антхольце перед стрельбой приходится проходить связку подъем-спуск-подъем, причем достаточно скоростную – оба подъема короткие, но первый требует подработать, а вот второй можно пролететь на хорошем выкате со спуска и почти не вкладываться. Теперь вспоминаем про высоту и нехватку кислорода, из-за которой восстановление пульса происходит медленнее, чем на равнине. То есть совершить ошибку, подойдя на рубеж на слишком высоком пульсе, здесь достаточно легко, стоит чуть увлечься на втором подъеме. Впрочем, на тренировках во вторник и среду у биатлонистов, особенно тех, кто на этой трассе не бегал, уже была и еще будет возможность подобрать нужный темп. Главное потом – не забыть про него в ажиотаже гонки.

Говоря о шансах, важно помнить и о том, что погода в горах меняется очень быстро. В рамках одной спринтерской гонки на стойке спортсмены могут попасть в условия, кардинально отличающиеся от лежки. Даже на женской тренировке во вторник тренеры и журналисты на рубеже то снимали куртки на ярком солнце, то снова надевали, когда с гор спустилась снежная туча. Добавляя это к вышесказанному, мы получаем очень скоростную и физиологически тяжелую гонку со сложным подходом к рубежу.

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Парадокс российского биатлона. Тренеры разные – результат один

Парадокс российского биатлона. Тренеры разные – результат один. Часть вторая

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Алексей Филиппов