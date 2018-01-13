Парадокс российского биатлона. Тренеры разные - результат один. Часть вторая

В предыдущем материале мы удивились тому, что у российских биатлонистов, тренирующихся в разных группах, пики и провалы хода на этапах Кубка мира совпадают. На этот раз речь пойдет о девушках, где данный феномен тоже наблюдается.

С точки зрения организации тренировочного процесса у женской сборной все достаточно просто: все, кроме Екатерины Юрловой-Перхт, занимаются по плану Коновалова/Королькевича.

Для сравнения возьмем спринтерские гонки, которые в сборной России на всех этапах бежали только три спортсменки – Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова и Светлана Миронова. Как и у мужчин, оцениваем места ходом без учета стрельбы.

Ситуация снова загадочная. Миронова и Акимова, готовившиеся под руководством тренеров сборной, абсолютно асинхронны, пик у одной совпадает с провалом у другой. И это нормально - они разные гонщицы, разного возраста, телосложения. У них, в конце-концов, могут быть разные физиологические циклы женского организма - фактор, который при работе с девушками обязательно приходится учитывать. Но тем удивительнее наблюдать почти полное совпадение графиков у Юрловой-Перхт и Мироновой.

Они абсолютно непохожи. Миронова на 9 лет моложе Юрловой-Перхт и, в отличие от старшей подруги, не рожала. Тренируются спортсменки у разных специалистов, по разным методикам. Вот что говорил Сергей Коновалов про Юрлову-Перхт в Эстерсунде:

- Возможно, это смешение с другой методикой подготовки, плюс Катя в этом году работала и продолжает работать по программе, которую предлагают личный тренер, ее отец, и Анатолий Николаевич Хованцев. Все ключевые тесты, контрольные тренировки она выполнила, чтобы мы могли видеть, в каком она состоянии. Если брать кондиции, в которых Юрлова находилась относительно команды, то у нее все было нормально.

Почему же они так совпадают? Юрлова в этом году у нас лидер, Миронова - сплошное расстройство из-за стрельбы. Но не из-за хода. Именно ходом Светлана практически полностью повторяет Екатерину, возможно, просто вытягивая тренерские провалы за счет молодости и здоровья. И если брать Юрлову-Перхт как хотя бы приблизительный ориентир построения подготовки, то ближе всех к нему именно Миронова.

Сегодня в Рупольдинге на старт эстафеты из девушек с графика, приведенного выше, выйдет только Юрлова-Перхт. Миронову не вызвали на этап, а Акимова вчера подвернула ногу, и ее заменили Услугиной. Состав получился, прямо скажем, экспериментальный: Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина, Екатерина Юрлова-Перхт.

Учитывая потенциал ходом, в эстафетной четверке вполне могло бы найтись место и Мироновой, если бы не одно «но». У Светаны огромные проблемы со стрельбой, и решать их, видимо, никто не хочет. Возникает ощущение, что ставка на хороших стрелков в сборной делается в надежде на промахи соперников. Но в данный момент это привело к тому, что соперники даже с промахами догоняют ногами и не оставляют нам шансов.

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Фото: РИА Новости/Андрей Аносов/СБР