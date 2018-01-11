Парадокс российского биатлона. Тренеры разные - результат один

После вчерашней индивидуальной гонки у мужчин, закончившейся для России плачевно, «Матч ТВ» попробовал разобраться с динамикой изменений физической формы у наших биатлонистов. И выявил интересную закономерность.

В сборной условно можно выделить три группы спортсменов. Первые тренируются под руководством Рикко Гросса, вторые – Андрея Крючкова, третьи – Максима Кугаевского.

Гросс работает практически со всей мужской сборной, Крючков – с Шипулиным и Волковым, а Кугаевский - с тюменцами Логиновым и Гараничевым. При этом Кугаевский как личный тренер на сборы не ездит, но принимает участие в формировании тренировочного плана своих подопечных. То есть Логинов с Гараничевым были на сборах с Гроссом, хотя подход ко многим вещам у российского и немецкого специалистов различен. Перед Рупольдингом Гараничев поехал на сбор в Поклюку на индивидуальную подготовку именно с Кугаевским.

Группа Крючкова вообще занималась отдельно - на других сборах и по собственным методикам.

Понятно, что, несмотря на внешнюю тишину, каждый из тренеров видит ситуацию по-своему, и где-то кулуарно они наверняка критикуют друг друга. Иначе как объяснить, что спортсмены выбрали для подготовки разных наставников?

Но если посмотреть именно функциональную сторону, которую можно оценивать по чистому ходу по дистанции, то вытанцовывается интересная закономерность.

Для примера возьмем Александра Логинова (ездил с Гроссом, но план корректировал Кугаевский), Антона Шипулина (группа Крючкова) и Матвея Елисеева (чисто группа Гросса). Отслеживаем их ход по местам в индивидуальных гонках и преследовании на этапах Кубка мира - в дисциплинах, где и дистанция, и формат все-таки позволяют продемонстрировать именно собственные возможности спортсмена, а не способность к контактной борьбе.

Получается вот такая диаграмма:

Соответственно, вопрос: как биатлонисты из разных групп, готовившиеся летом, осенью и зимой по разным методикам, прислушивающиеся к разным специалистам, могут настолько синхронно демонстрировать взлеты, падения и вообще выглядеть, словно близнецы, с точки зрения физической формы по ходу сезона?

У Логинова и Шипулина было падение хода в Хофильцене относительно Эстерсунда, затем в Анси вся тройка бежала быстрее, в Оберхофе началось падение по местам, превратившееся в Рупольдинге в провал.

Да, молодой Елисеев идет по местам ниже, но кривая формы в целом у него такая же, как у более опытных Логинова и Шипулина, которые смотрятся на графике почти идентично. Просто из-за молодости у него это все ярче выражено. Если не знать, кто скрывается за ломанными линиями, то сразу приходит в голову, что это ребята из одной команды, выполняющие одну и ту же работу, прошедшие одни и те же сборы и вообще тренирующиеся сообща.

Конечно, можно свалить все на лыжи, предположив, что сервисеры совершали одинаковые ошибки при подготовке экипировки. Но дело в том, что эти спортсмены отличаются еще и физически - Елисеев и Шипулин намного крупнее Логинова. А значит, на разных трассах в разную погоду они просто из-за разницы в весе должны бежать по-разному. Но этого почему-то не происходит.

Что происходит с нашей мужской командой - вопрос, как говорится, на миллион долларов. И обнаруженная закономерность не проясняет ситуацию, а лишь делает ее более туманной.

Фото: Союз Биатлонистов России