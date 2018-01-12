Ульяна Кайшева и диоптр. Кто виноват?

Ульяна Кайшева вчера на гонке в Рупольдинге стала лучшей из наших ногами, но худшей (89-й) по итоговому результату из-за шести допущенных промахов. Причина – открутившийся диоптр, без которого спортсменка не могла нормально прицелиться. «Матч ТВ» пытается понять, что случилось.

Что такое диоптр?

Говоря упрощенно – это то, во что смотрят биатлонисты. Эта деталь прицела вкручивается в сам прицел, в ту его часть, где находятся винты для поправки. По словам Ульяны, она обнаружила потерю на втором рубеже, во время стрельбы стоя.

Винтовку заменили, но после промахов на второй стрельбе возможность хорошо выступить в гонке была упущена. Сама Кайшева описала это следующими словами:

На третий и четвертый рубежи мне дали запасную винтовку, но это не мое оружие, поэтому не удалось закрыть все мишени. Почему сдала ходом на последнем круге? Мне кажется, на меня эмоционально давило происшествие с винтовкой.

После финиша Ульяна плакала в объятиях Дарьи Виролайнен, которая, судя по всему, сумела найти слова, которые хоть немного привели подругу в чувство.

Почему он открутился?

Скажу сразу – версия прямого саботажа, несмотря на то, что выглядит наиболее «вкусной», маловероятна. Дело в том, что Ульяна могла проверить диоптр в любое время и закрутить его обратно. Она могла увидеть это на первой стрельбе и поправить. Получается какой-то странный саботаж, на авось, так не саботируют.

Скорее сработал другой фактор – крайней нервозности ситуации. Хотя это можно назвать саботажем опосредованным, непрямым.

Кто виноват?

Виновато, без сомнения, руководство команды.

Судите сами: Кайшеву мариновали на кубках IBU до последнего, не вызывая в основную сборную. Наконец, ее вызвали, оставив, по сути, последний шанс – гонку в Рупольдинге, где она должна была сразу же бежать лучше всех, выигрывать у всей команды. И это в дебютной гонке Кубка мира!

Логично, что Ульяна могла перенервничать и забыть что-то проверить. Это нормально. Во-первых, колоссальное давление, во-вторых – она девушка. И что бы ни говорили эксперты, есть простой фактор: девушки в технических видах спорта практически никогда не готовят и не настраивают инвентарь. Конькобежки не точат коньки, велогонщицы не перебирают и не настраивают велосипеды. Обычно это все взваливается на парней, тренеров, позже, в профессиональных командах, – на специальных сервисеров, механиков. Дело в том, что даже если девушка захочет что-то поточить или перебрать, – скорее всего, за ней нужно все еще раз проверить, потому что она девушка. Даже в детских, подростковых командах на сборах работает бартер: девчата готовят еду и штопают старую экипировку, а парни настраивают им инвентарь.

По поводу нервов приведу простой пример из конькобежного спорта. 20 ноября 2015 года, этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, Денис Юсков готовится бежать на мировой рекорд на 1500 метров. И настолько уходит в себя, что забывает надеть транспондеры на лодыжки, точно такие же, что надевают биатлонисты. Но у биатлонистов их проверяют перед стартом, а у конькобежцев это полная ответственность спортсмена. В итоге Дениса дисквалифицируют за нарушение правил. И это Юсков, который у тому времени уже был чемпионом мира и четвертым на Олимпиаде. Опытнейший боец, мужчина, муж, отец. Даже он потерял фокус всех аспектов выхода на старт.

Мало примера Юскова? Давайте вспомним уже биатлонную историю, когда в декабре 2016-го на этапе Кубка IBU в Риднау Дмитрий Малышко был дисквалифицирован за то, что бежал спринтерскую гонку (которую выиграл) с номером Петра Пащенко. На собрании команды им сообщили неправильные номера, а уже перед стартом ребята не перепроверили информацию. В итоге результаты обоих были аннулированы. И снова - это взрослые мужчины. А тут Кайшева, дебютирующая на Кубке мира, да еще и сразу с такой задачей: сейчас или никогда, если хочешь на Игры.

Конечно, ее должны были проконтролировать. Конечно, у нее должны были перепроверить все по три раза. Конечно, задачу, которую перед ней поставили, должны были хоть как-то облегчить те, кому не хрипеть на подъемах, не сбивать пульс на подходах к рубежу, не кашлять после финиша, надышавшись полными легкими. Иначе зачем они там все нужны?

Этого не было сделано. И это вина команды. Вина тех, кто не сказал одному из персонала: «Проверь Ульяну на всякий, мало ли, нервничает небось».

И то, как сейчас все спикеры говорят, что спортсменка должна была сама проверить прицел, удручает. Видимо, все эти великие спортсмены забыли, как сами нервничали в таких ситуациях, а если не нервничали, то почему-то считают, что все должны быть такими, как они. Но люди разные, и некоторые горят сильнее.

Что будет?

Худший сценарий? На Олимпиаде нам не хватит именно ног Кайшевой для медали в эстафете. И тогда руководство команды, которое не проверило ее прицел в Рупольдинге, а затем, зацепившись за это, не включило лидера Кубка IBU в состав на Игры, будет виновато в этом. И перед Кайшевой, и перед другими спортсменками, и перед страной. Перед всеми нами.

Видимо понимая это, Ульяну поставили на первый этап завтрашней эстафеты, дав возможность еще раз показать себя. Предполагается, что после Рупольдинга будет объявлен состав на Олимпиаду. Так что завтра для Ульяны самый важный старт в жизни. И хочется верить, что завтра всё-таки кто-то перепроверит у нее инвентарь.

Фото: РИА Новости/Евгений Тумашов / СБР, РИА Новости/Константин Чалабов