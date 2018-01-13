Ульяна Кайшева: «На Олимпиаду настраиваюсь максимально»

После финиша своего первого эстафетного этапа в Рупольдинге Ульяна Кайшева рассказала «Матч ТВ» о том, что же случилось позавчера с диоптром, атмосфере в команде и олимпийских планах.

«Скорости Кубка мира кружат голову»

– Как вам сегодняшняя эстафета?

– У меня много эмоций, особенно от последнего финишного круга, пришлось выложиться по полной, тренеры подгоняли, толпа несла и нельзя было расслабиться ни на секунду.

– Скорости Кубка мира кружат голову?

– Первые два круга были нормальными, но третий да, кружил голову от скорости.

– 12 секунд проигрыша – это всего 12 или целых 12?

– Это просто 12 секунд, я пока не поняла.

– Говорят, сегодня много снега, лыжи вязнут, вам это не помешало?

– Я бежала первый этап, трасса была еще нормальная, так что мне это не помешало.

– Было ощущение, что на первом круге придерживали себя, отпустили соперниц, это так?

– Был очень рваный темп, и я еще не очень хорошо иду в толпе, поскольку нужно очень узко держать лыжи и палки. Из-за этого, когда остальные ускорялись, образовался какой-то разрыв. Но, я думаю, что получила большой опыт от этого старта.

– Вы рослая девушка и с вашими длинными ногами сложно узко ходить в толпе первый этап эстафеты. Что с этим делать?

– Этому нужно учиться, и я почувствовала облегчение на втором круге, когда толпа немного рассосалась и можно было уже идти свободнее.

– А вот Сергей Коновалов перед стартом сообщил, что вы чувствуете себя очень комфортно на первом этапе, это так?

– Я себя не позиционирую, может быть, тренеры так решили. Мне без разницы, какой этап бежать. Первый этап – всегда немного страшновато и волнительно даже на Кубке России или Кубке IBU.

– Когда вы узнали, что бежите эту эстафету?

– Вчера, перед официальной тренировкой.

– Были сомнения, что поставят?

– Я надеялась, что мне дадут шанс и верила в это, потому что одной гонки совсем мало, тем более неудачной.

«В истории с диоптром виню себя»

– Разбирались в истории с диоптром? Кто виноват и что делать?

– Считаю, что скорее всего виновата я: недосмотрела – он был недостаточно закручен. Возлагаю вину на себя.

– В среде болельщиков говорили чуть ли не о заговоре, что думаете про это?

– Я не верю. Все может быть, но считаю, что это моя ошибка.

– Диоптр искать не будете?

– Я объявила, что потеряла, но специально искать не буду.

– Как он мог открутиться?

– Мог потихоньку откручиваться и так по чуть-чуть отвалиться.

– Сколько раз проверили диоптр перед сегодняшней эстафетой?

– Проверила я, затем оружейник и еще раз я перед стартом. Три раза.

– Как это выглядит чисто технически – обнаружение того, что нет диоптра?

– Автоматически принимаешь изготовку, смотришь в прицел – он-то на месте, – и понимаешь, что там нет диоптра.

– О чем успеваешь подумать, когда понимаешь, что диоптра в прицеле нет?

– Пытаюсь обдумать, как выжать из этой ситуации максимум. В принципе без диоптра стрелять можно, но это дико сложно, потому что там огромный просвет.

«Меня поддержали абсолютно все девушки»

– Ходят разговоры, что вас незаслуженно придерживали на кубках IBU. Как к ним относитесь?

– Я не читаю коментарии и обсуждения. Мне кажется, вызвали вовремя, оптимально, получилось избежать оберхофской погоды. Все нормально.

– У вас, по сути, полтора шанса отобраться в сборную – гонка и эстафета. Насколько это сложно?

– Я привыкла к такому с детского спорта, у нас постоянно были отборы, решалась судьба в каждом старте. Обычное дело.

– Год назад вы сказали, что самое печальное – то, что у вас был шанс, но вы его не использовали. И что долго переживаете в таких случаях. Как долго переживали после индивидуальной гонки?

– Часа два только переживала, а затем это ушло из головы. Наверное, я просто повзрослела после того, как произнесла это год назад.

– Я случайно был свидетелем, как вас после неудачи в индивидуальной гонке утешала Дарья Виролайнен. С ней отношения ближе, чем с остальными девушками, или она просто оказалась рядом, и на ее месте так поступила бы любая?

– Меня поддержали абсолютно все девушки, тепло отнеслась Таня Акимова, сказала, чтобы я не опускала руки и была на плаву.

– Не совсем прозрачные критерии отбора на Игры породили слухи о том, что есть некое ваше противостояние с Викторией Сливко, что у нее якобы имеется тюменский блат, поэтому вас не вызывают на кубки мира. Что скажете?

– У нас нормальные отношения, это никак не отражается и не чувствуется. Я только от вас это узнала, ничего подобного раньше не слышала.

«На Олимпиаду настраиваюсь максимально»

– В этом сезоне у вас было две эстафеты в Кубке IBU – одна удачная, а другая нет. Прошлый опыт вспоминается, когда готовитесь бежать следующую эстафету?

– Конечно, вспоминается. Я провела работу над ошибками после прошлых стартов. Главное – не расстраиваться, делать свою работу и абсолютно не думать о результате.

– А что значит «работа над ошибками», когда получаешь два штрафных круга? Это было следствием каких-то внешних причин или вашей недостаточной концентрации?

– Была проблема концентрации: я приняла неправильную изготовку в стрельбе и теперь стараюсь следить за этим тщательнее.

– В прошлом году сильно расстроились, что не поехали на ЧЕ и ЧМ?

– Я больше расстроилась, что пропустила в принципе все соревнования. Если бы поехала на ЧЕ, но не поехала на ЧМ, было бы проще. Было обидно именно, что пропускаю все.

– Что думаете про свои олимпийские перспективы?

– Ничего не думаю, просто выступаю, делаю свою работу. Было бы интересно принять участие в этом историческом событии, хоть мы и едем в Корею под нейтральным флагом.

– Алексей Волков сказал, что в мужской сборной задачи четко расписаны и все знают, какие гонку для каждого важны на Играх. Для себя какие-то дисциплины выделили?

– Я уверена во всех дисциплинах, настраиваюсь максимально. В спринте точно должно получиться что-то хорошее.

– По корейской трассе, говорят, сильный ветер, и еще там опасные спуски. Готовы к этому?

– Слышала про трассу, но у меня все хорошо со спусками, не вижу тут проблемы.

Фото: Союз Биатлонистов России

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