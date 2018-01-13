Германия выиграла женскую эстафету, Россия - 7-я. Как это было

Это худший результат нашей команды в нынешнем сезоне.

• Россиянки заняли седьмое место в женской эстафете на пятом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге;

• Состав сборной России: Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина, Екатерина Юрлова-Перхт;

• В предыдущих эстафетах сезона – в Хохфильцене и Оберхофе – наша команда финишировала четвертой;

• Победу в женской эстафете в Рупольдинге одержала сборная Германии. Второе место - у итальянок, третье - у шведок;

• Программа пятого этапа завершится завтра гонками с общего старта.

В нынешнем сезоне эстафета является для наших девушек тем видом программы, в котором у нас наибольшие шансы на подиум. Для этого нужно брать минимум дополнительных патронов. Ходом мы пока сильно уступаем лидирующим сборным. Россиянки почти запрыгнули на третью строчку в Хохфильцене и в Оберхофе. Каждый раз не хватало одного точного попадания.

В эстафете в Рупольдинге ключевым для нас стал второй этап. Дарья Виролайнен использовала один дополнительный патрон на лежке и три на стойке, проиграв почти минуту лидерам на финише.

Эстафету Виролайнен передала одиннадцатой. Услугина и Юрлова-Перхт были точнее на рубежах, но на общую картину гонки это уже не повлияло. Следующая эстафета пройдет на Олимпиаде в Корее.

Полное видео гонки

Фото анонса: РИА Новости/Алексей Филиппов

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