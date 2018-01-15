Лаура Дальмайер: «Нейтральный флаг – тяжелое наказание»

Лучшая спортсменка Германии 2017 года медленно, но верно возвращается в элиту мирового биатлона после тяжелых инфекционных заболеваний, которые вычеркнули для нее начало сезона. После масс-старта в Рупольдинге, завершившегося для нее серебром, Лаура Дальмайер ответила на вопросы «Матч ТВ».‭

— Домашний для вас этап закончен, что скажете по его итогам?

— Я просто радуюсь своей публике и выступлению всей немецкой команды на этом этапе, он прошел хорошо.

— Даже с учетом худшего для вас результата за всю карьеру в индивидуальной гонке? Четыре промаха! Что произошло?

— (С иронией.) Это было потрясающе!

— Даже с учетом трех ваших промахов в эстафете?

— Но тем не менее мы выиграли, я рада за командный успех.

— Наконец, у вас были хорошие шансы на победу в масс-старте – обидно проиграть при родных трибунах?

— В воскресенье получился очень быстрый последний круг, и мне было легче, чем в предыдущие дни, потому что отлично сработали сервисеры. Я была впереди на последнем подъеме, но в финишном спринте Кайса (Мякяряйнен. — «Матч ТВ») оказалась быстрее. На самом деле счастлива, что это закончилось серебром.

— После финиша вас уводили под руки, на сколько процентов выложились?

— Сложно оценить, как я уже сказала, был очень быстрый последний круг, поэтому, может быть, и на 102%, а может быть – 80-90%.

— Промах на первой лежке как объясните?

— Поторопилась. Затем начала себя успокаивать и осознанно отработала два рубежа. Но на последнем все было очень волнительно, и я допустила ошибку. Во время стрельбы нельзя отвлекаться, иначе выстрел сразу идет не так. Нужно думать только о той мишени, которую закрываешь, и ни о чем больше.

— Главный вопрос биатлона: ход или стрельба?

— Ход немного важнее. На трассе проводишь больше времени, чем на рубеже. Но главное – умение в нужный момент объединить это все.

— Как оцените свою форму на данный момент?

— Я в хорошей форме сейчас, причем нет особой разницы в состоянии, когда бежала эстафету и масс-старт. Но тренер говорит, что мне необходимы соревнования, чтобы улучшить кондиции, этим я и буду заниматься.

— На пике формы можно легко заболеть, иммунитет очень низкий, не боитесь этого?

— Заболеть не боюсь, я просто радуюсь своей форме, пришлось подольше ее подождать в нынешнем сезоне.

— Две инфекции, которые вы перенесли, сильно сломали вашу подготовку?

— Сегодня я наслаждаюсь тем, что это позади. Еще перед Оберхофом было вообще непонятно, смогу ли я бежать, и там все сложилось неплохо. Форма растет, и надо использовать каждый старт, чтобы ее улучшить.

— Знаю, в июне вы ездили в Перу заниматься альпинизмом. Не страшно было?

— Нет, я давно этим увлекаюсь, мы поехали с подругой, и все сложилось отлично.

— Вдвоем с подругой в Перу?

— Ну да. Мы тщательно подготовились.

— От Антхольца чего ждете?

— Как обычно: много снега, настоящую зимнюю сказку. И, конечно же, хороших гонок.

— А от Пхенчхана?

— Об этом пока не думаю, есть более близкие старты.

— Россия едет в Корею под нейтральным флагом – каково ваше мнение по этому вопросу, про обвинения в допинге и принятом МОК решении?

— Уже говорила, что считаю это тяжелым наказанием для российского спорта. Но то, что чистым русским спортсменам дали возможность выступать под нейтральным флагом, для меня является приемлемым компромиссом.

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