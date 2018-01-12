Шипулин затаскивает сборную России на пьедестал в эстафете

Мы - третьи!

• Наша команда завоевала бронзу на пятом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге;

• Состав сборной России: Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин;

• Первое место в эстафете завоевала сборная Норвегии, на втором - команда Франции;

• Программу пятого этапа завершат гонки с общего старта.

Надежда на подиум сборной России практически растаяла после третьего этапа, который бежал Антон Бабиков. Россиянин обошелся на огневых рубежах без промахов, но ходом был бессилен. Бабиков проиграл на финише Мартену Фуркаду, который начинал этап позади Антона, 1 минуту и 8 секунд. И это при чистой стрельбе.

Отставание пришлось сокращать Антону Шипулину. На заключительном рубеже наш биатлонист допустил один промах, но остальные претенденты на бронзу не смогли отработать из пяти.

Это всего вторая медаль сборной России в этом сезоне. На этапе в Анси Шипулин занял третье место в пасьюте.

Интервью с нашими биатлонистами, после просмотра которого у вас точно поднимется настроение.

Полное видео гонки

Фото анонса: РИА Новости/Алексей Филиппов

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