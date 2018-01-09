Рупольдинг как проклятие нашего биатлона

Стартующий в среду в Германии этап Кубка мира, скорее всего, обрадует только погодой.

Этап в Рупольдинге считается одним из двух самых красивых для зрителей. Но красота – это одно, а результаты – совершенно другое. Традиционно после туманного Оберхофа, пропитанного дождями и сыростью, от следующего этапа и болельщики, и спортсмены ждут каких-то ярких ощущений, солнечной радости, улыбок и побед. Вера в баварский успех жива в сердцах российского биатлона, пожалуй, сильнее всего, несмотря на то, что последняя победа датирована 13 января 2011-го, когда Ольга Зайцева выиграла «индивидуалку». О мужском «проклятии» говорить не будем – взрослых личных побед у сильного пола не было с 1996 года.

«Матч ТВ» пытается разобраться в том, что происходит с нашей биатлонной сборной перед вторым немецким этапом.

Женщины

В женской гонке от российской команды выступят Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина. Планируется, что чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт пропустит первый старт на данном этапе, но побежит в эстафете и масс-старте.

Сложно было что-то ждать от команды образца Оберхофа, в которой на уровне лидеров готова только одна спортсменка, Юрлова-Перхт. Все остальные ногами проигрывают столько, что даже при безупречной стрельбе сложно рассчитывать на успех. Показательной является эстафета в Оберхофе: мы проиграли ее не столько на последнем рубеже, когда промахнулась Екатерина, сколько на первом, когда Виктория Сливко без промахов поймала 1.15,7. Слишком много, чтобы называть это случайностью.

Виролайнен, вернувшаяся в первый состав, продемонстрировала некий прогресс, поднявшись с пятидесятых мест Эстерсунда на двадцатые-тридцатые. Это, конечно, радует, но слабо напоминает сезон-2014/15, когда спортсменка стабильно попадала в двадцатку, а в лучших стартах – в десятку.

В Рупольдинге мы впервые на нынешнем Кубке мира увидим Кайшеву, которая одержала уже пять личных побед в Кубке IBU. Пожалуй, именно с Ульяной связаны какие-то надежды российских болельщиков, которые, безусловно, были расстроены результатами наших биатлонисток в личных гонках Оберхофа. Там в двадцатку у нас входила только Юрлова, а в тридцатку – только Виролайнен.

Ирина Услугина тоже дебютирует в этом сезоне в первой команде и тоже имеет в активе победы на Кубке IBU, правда, три, а не пять, как у Кайшевой.

Строго говоря, нужно уже признать: открывавший сезон состав женской команды провалился, а Юрлова жива лишь потому, что тренируется по индивидуальному плану. Не состоялось возвращение Подчуфаровой, не побежали быстрее те девушки, которые готовились централизованно. Можно долго разбирать подготовку каждой спортсменки отдельно, и там наверняка будут какие-то объективные факторы, но когда вся команда не бежит, а Юрлова, тренировавшаяся отдельно, бежит, вывод напрашивается сам.

В Рупольдинге нас ждут две личных гонки – индивидуальная и масс-старт. Если во время первой Кайшева и Услугина окажутся в двадцатке, это уже будет хорошо. Юрлова, напомню, «индивидуалку» пропускает.

Мужчины

В мужскую «индивидуалку» заявлены Антон Шипулин, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Алексей Волков, Евгений Гараничев и Юрий Шопин. Как уже сообщалось, Антон Бабиков и Максим Цветков отправились на подготовительный сбор в Италию, но заявлены на этап и могут принять участие в эстафете.

Радость от победы Юрловой и Волкова в Рождественской гонке сменилась разочарованием Оберхофа. Главная беда – нет тенденций к прогрессу. Фраза Цветкова про «дно» и «яму» уже облетела все спортивные сайты и социальные сети, и нужно признать: спортсмен просто высказал то, что ощущает. Это была не истерика, это была боль от того, что человек утром в зеркале видит чемпиона мира 2017 года, а на лыжне ощущает совсем другое.

В команду вернулся Гараничев, но сложно поверить, что в Поклюке он наработал что-то настолько гениальное, что разница будет заметна. Хорошо, если просто отдохнул в тренировочном режиме и на фоне этого сумеет продемонстрировать какую-то свежесть хода.

Говорить о Шопине пока сложно. Да, есть две победы на Кубке IBU, но, в отличие от женского, у мужчин это соревнование больше проигрывает по скоростям и классу участников Кубку мира, поэтому замена выглядит скорее вынужденной. Нужно же было кого-то поставить вместо уехавших Бабикова и Цветкова.

Нам по-прежнему остается рассчитывать на Шипулина и Логинова, а все остальное остается уже в плоскости веры, большей частью слепой и инертной. Объективно – Антон видится в шестерке, Александр – в десятке. Если будет так – нормально. Проблема в том, что сейчас в Рупольдинге достаточно тепло и трасса обещает быть мягкой. На такой у крупных Шипулина и Елисеева не исключены сложности с ходом, а вот Логинов имеет некоторое преимущество.

Фото: Adam Pretty/Bongarts/Getty Images, РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Андрей Аносов/СБР