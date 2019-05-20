ЦСКА и чемпионский кубок Евролиги — дома. Видео горячей встречи в аэропорту Шереметьево
В воскресенье поздно вечером ЦСКА выиграл Евролигу, победив в финале «Анадолу Эфес» — 91:83. В понедельник красно-синие вернулись в Россию, где их ждала горячая встреча.
Евролига. «Финал четырех». Финал
«Анадолу Эфес» (Стамбул) — ЦСКА (Москва) — 83:91 (20:29, 22:15, 20:24, 21:23)
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