ЦСКА и чемпионский кубок Евролиги — дома. Видео горячей встречи в аэропорту Шереметьево

В воскресенье поздно вечером ЦСКА выиграл Евролигу, победив в финале «Анадолу Эфес» — 91:83. В понедельник красно-синие вернулись в Россию, где их ждала горячая встреча.

Евролига. «Финал четырех». Финал

«Анадолу Эфес» (Стамбул) — ЦСКА (Москва) — 83:91 (20:29, 22:15, 20:24, 21:23)

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