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«В Москве встретились мои родители, круто быть здесь». Центровой ЦСКА стал гражданином России и вот-вот сыграет за сборную

01:13
«В Москве встретились мои родители, круто быть здесь». Центровой ЦСКА стал гражданином России и вот-вот сыграет за сборную
Джоэл Боломбой / Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство центрового ЦСКА Джоэла Боломбоя. В главной команде страны заждались.

Кто он такой?

В России о нем почти ничего не было известно до лета этого года, когда ЦСКА предложил ему контракт. Джоэл Боломбой родился в Донецке в 1994 году. Его мама – русская, отец – конголезец, но тоже неплохо говорит по-русски. Познакомились они, кстати, в Москве. Первого ребенка хотели отдать в медицину, пока он не пришел и не сказал: «Не-а, не хочу быть доктором, хочу быть баскетболистом».

За последние два сезона Джоэл выступал в основном в G-лиге для фарм-клубов, а в НБА провел 18 игр, разделив их между «Ютой» и «Милуоки». В «Джаз» он работал под руководством Куина Снайдера – бывшего тренера-ассистента ЦСКА. И рано или поздно должен был оказаться в Москве – городе, где встретились его родители.

За ЦСКА Боломбой пока играл только в предсезонных матчах. На официальные турниры москвичи могли заявить его только как россиянина: все восемь легионерских позиций в составе заняты. А чтобы играть за ЦСКА и не считаться легионером, сначала нужно было получить российский паспорт. Указ Путина о присвоении гражданства – еще не последний шаг в этой длинной истории. Теперь, когда общегражданские документы готовы, нужно оформить еще и баскетбольные. Ожидается, что к концу этой недели все будет готово, и 18 ноября Джоэл сыграет за свой новый клуб в Единой лиге ВТБ против «Цмоки-Минска».

https://www.instagram.com/p/Bm86JUTlAbD/

А что сборная?

О том, что Боломбой будет получать российское гражданство, ЦСКА объявил сразу, летом. Тогда же говорили, что его ждут в сборной России. Почти дождались. Главная команда страны 25 ноября собирается в Новогорске, и Джоэл – в списке Сергея Базаревича. Главный тренер назвал расширенный состав сборной еще в конце прошлого месяца – тогда уже можно было рассчитывать, что к концу осени русский африканец успеет оформить все бумаги. Это значит, что первый матч за сборную России Боломбой может провести еще до наступления зимы – 30 ноября в финском Эспоо.

Для сборной России именно сейчас наступает самое ответственное время. Игра с Финляндией – вообще ключевая в плане борьбы за место на чемпионате мира-2019. Пролетим мимо ЧМ в Китае – автоматически пропустим и Олимпиаду в Токио. А тут еще и матчи Евролиги в те же даты. И в то, что ЦСКА и «Химки» отпустят в сборную всех, кто туда вызван, поверить еще сложнее, чем в то, что Стефен Карри никогда не забьет 15 трехочковых за матч. Так что Боломбой даже в нынешнем состоянии может принести большую пользу сборной.

Но ведь ЦСКА может не отпустить и его?

Здесь проблем быть не должно. Даже президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью клубному YouTube-каналу сказал: «Помогать сборной России он может уже сейчас – по своим игровым характеристикам. В ЦСКА ему нужно еще время, чтобы выйти на уровень Евролиги».

Первая реакция на цитату главы клуба: «Получается, сборная России тоже недотягивает до уровня Евролиги?» Впрочем, так и есть. Сборная России без игроков Евролиги и с ними – две разные команды. Одна сейчас в шаге от того, чтобы пролететь мимо чемпионата мира и Олимпиады. Другая год назад вошла в четверку лучших на Евробаскете, а Алексей Швед стал первым в истории турнира лучшим снайпером из России.

30 ноября сборная играет с Финляндией в гостях, 3 декабря – с Чехией в Химках. Будут еще матчи в феврале 2019-го, но для отбора на ЧМ главное – выиграть эти два. Любой дополнительный игрок – это бонус, от которого нельзя отворачиваться.

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Он точно крутой игрок?

В тех 18 матчах НБА он проводил на паркете в среднем 5,1 минуты – и это не та статистика, по которой стоит делать выводы. Но если даже главный тренер сборной России не видит причин, по которым он не мог бы стать постоянным игроком НБА, — то да, Боломбой хорош.

Единственная проблема – он слишком долго тренировался и не играл. Застой, конечно, не такой, как у Кокорина и Мамаева: новый россиянин хотя бы мог посещать тренировки, поддерживать форму и заодно учить комбинации. Но все равно попасть в большой баскетбол после такой паузы, да еще и в главную команду команду страны – тут главное не сойти с ума от количества ярких событий на единицу времени.

А пока Джоэл радуется другому – что наконец приехал в Москву: «Мои родители познакомились здесь. И очень круто оказаться здесь, увидеть этот город своими глазами».

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