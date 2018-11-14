Репортаж «Матч ТВ» из Новогорска.

2018-11-14T00:31:29+03:00 Репортаж «Матч ТВ» из Новогорска.

У женской сборной России хотя бы нет таких проблем, как у мужской. Пока клубы Евролиги думают, кого бы отпустить (или не отпустить) в конце ноября на отборочные матчи ЧМ-2019 в команду к Сергею Базаревичу, у Олафа Ланге уже собрался в Новогорске комплект из 16 баскетболисток. К пятнице из них должно остаться 12.

17 ноября сборная России сыграет в гостях с Литвой, а 21-го – в Екатеринбурге с Венгрией. Тогда и станет ясно, кто участники женского чемпионата Европы-2019. Пока у сборной России 4 победы в 4 матчах, но даже со второго места в группе можно не выйти на Евробаскет: только шесть команд из восьми попадут в финальный турнир. Так что лучше выигрывать 6 из 6 и спокойно занимать первое место. Капитан сборной России Евгения Белякова и центровая Мария Вадеева это подтверждают.

Трансляция отборочного матча ЧЕ-2019 Россия – Венгрия – 21 ноября на каналах «Матч!» и сайте «Матч ТВ»