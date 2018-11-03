«Химки» наконец-то выиграли в Евролиге. Теперь понятно, зачем им Швед

Подмосковный клуб предпоследним одержал первую победу в этом европейском сезоне. Зато сразу «+15».

2018-11-03T00:14:31+03:00 Подмосковный клуб предпоследним одержал первую победу в этом европейском сезоне. Зато сразу «+15».

Год назад после пяти туров в Евролиге не осталось непобежденных. У четырех команд был одинаковый баланс 4-1: «Реал», ЦСКА, «Олимпиакос» и «Химки». В итоге подмосковный клуб впервые в истории вышел в плей-офф Евролиги, а Алексей Швед стал ее лучшим снайпером.

Сейчас мало что изменилось. Швед по-прежнему лучший снайпер (с запасом), «Реал» и ЦСКА наверху таблицы. В балансе «Химок» – те же цифры 4 и 1, но в другом порядке.

Еще через пять туров, 30 ноября, «Химки» принимают «Панатинаикос». В этот же день в Эспоо сборная России сыграет с Финляндией, возможно, самый важный матч отбора на чемпионат мира-2019. Алексей Швед часто производит на площадке впечатление супермена, но даже он не разорвется между Мытищами и пригородом Хельсинки. Он одинаково важен и клубу, и сборной, но зарплату получает в «Химках». Большую.

Сама ситуация, когда из-за конфликта календарей приходится выбирать между клубом и сборной, нелепа. Но война за влияние между ФИБА и Евролигой уже прошла точку невозврата, и какой-то из двух команд нужно обойтись 30 ноября без Шведа.

Против «Гран-Канарии» Алексей вышел с новой прической, принес наконец «Химкам» первую победу в Евролиге-2018/19 и показал, почему он для них незаменим.

Свой первый трехочковый он смазал: оказалось, просто кольцо было слишком близко. Зато второй – забил с 9 метров.

Иногда (редко) и без участия Шведа у «Химок» получалось красиво. Крутой пас Стефана Марковича не стал голевым, потому что Малкольм Томас решил продолжить и отдал на Энтони Гилла.

«Гран-Канария» – самая южная команда этой Евролиги, «Химки» – самая северная. Зачем вообще на Канарах играть в баскетбол, недавно разбирались ЦСКА и корреспондент «Матч ТВ» Катерина Манина.

Зачем играть в баскетбол в Мытищах, было ясно и в прошлом сезоне. В этом – напоминание от Джордана Микки (а еще говорят, что американцам трудно освоиться в России) и Алексея Шведа.

Данк с фолом и очередной трехочковый, на последней секунде владения.

Чаще, чем Шведа, в этой трансляции показывали только судейский столик. Старший арбитр Сретен Радович постоянно останавливал игру и бегал туда что-то уточнять – то повтор посмотреть, то время на секундомере открутить. Скорее всего, ему просто нравилось смотреть на игру Шведа.

А кому не понравится? Всего у 1-го номера «Химок» – 24 очка и 5 из 12 из-за дуги. Свое пятое попадание Алексей начал праздновать еще до того, как мяч влетел в корзину. Уровень.

«Гран-Канарию» добили еще в третьей четверти. Егор Вяльцев редко выходит, но всегда на стиле. Томас помогает этой красоте попасть в хайлайты.

Хорошо, что «Химки» вели «+28», а не «+12». В последней четверти снова дали себя догнать, и главный тренер Георгиос Барцокас совсем не напоминал человека, чья команда крупно выигрывает матч Евролиги. Но запаса хватило – 87:72 в итоге.

Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур

«Химки» (Россия) — «Гран-Канария» (Испания) — 87:72 (25:21, 24:12, 28:20, 10:19)

«Химки»: Швед (24 + 7 передач), Крокер (17), Гилл (15), Дженкинс (10).

«Гран-Канария»: Пасечникс (9), Строберри (9).

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