Снайпер «Голден Стэйт» забил 14 трехочковых за матч. Вы удивитесь, но это не Карри

Рекорд НБА теперь принадлежит Клэю Томпсону. 14 дальних попаданий за 27 минут - он вообще человек?

2018-10-30T14:53:30+03:00 Рекорд НБА теперь принадлежит Клэю Томпсону. 14 дальних попаданий за 27 минут - он вообще человек?

Вчера Стефен Карри был лучшим дальнобойщиком в истории НБА, а сегодня он не лучший даже в своей команде.

Всего пять дней прошло с того матча, в котором главный снайпер «Голден Стэйт» сделал почти невероятное.

Тогда «Матч ТВ» напоминал, что только один игрок в истории НБА забивал больше 10 трехочковых за матч больше одного раза за карьеру. Теперь их двое. Как это стало возможным?

Всего пять дней назад не всем было понятно, зачем главный тренер «Уорриорз» Стив Керр продержал звезду на банке всю последнюю четверть и не дал побить свой же рекорд (13 «трешек» за матч). Но все прояснилось в Чикаго, в ночь со среды на четверг по московскому времени.

В «Голден Стэйт» когда-то был дуэт лютых снайперов по прозвищу Splash Brothers (Карри и Томпсон), но в этом сезоне у Клэя Томпсона что-то пошло не так. В первых семи матчах сезона он забил из-за дуги всего пять раз. «5 из 36» – это было круто в «Спортлото» лет 30 назад (спросите у родителей, они помнят), но не в современной НБА. И когда все вдруг начали думать, что лучшая пара защитников в НБА – это Крис Пол и Джеймс Харден из «Хьюстона», в калифорнийском клубе зашевелился спящий гигант.

В современном «Голден Стэйт» даже 11 трехочковых одного игрока за матч уже не считаются чем-то космическим (потому что Карри делал это уже семь раз). Но когда Томпсон забил 10 только за первую половину, в Чикаго запахло новыми учебниками баскетбольной истории.

Говорят, что Керр даже спросил у Карри: «Рекорд сейчас у тебя?» – а тот ответил: «Да, 13». Вот как это было.

«Воины» набрали в первой половине матча с «Чикаго» 92 очка (второй результат в истории), пропустив всего 50. Никто не удивился бы, если бы калифорнийцы доиграли встречу вторым составом. Но в этот вечер Клэя не мог остановить даже его главный тренер.

И тем более его не остановила какая-то травма с рассечением. Последние четыре «трешки» Томпсон забивал с пробитой головой. И вся команда играла только на него.

Самое ценное в этом видео – даже не сами 14 трехочковых, а то, как менялась реакция партнеров Томпсона. Сначала они просто радовались, что Клэй впервые в сезоне забил дважды в одном матче. Восторг нарастал медленно, с каждым попаданием, потом пробил потолок и все равно продолжил расти. В конце «Воины» уже откровенно транжирили возможности для атаки. Карри не только раздавал Клэю пасы на дугу (даже когда сам находился в убойной позиции), но и помогал заслонами. Потом он несколько раз пытался сделать ту самую передачу, с которой Томпсон забил бы свой 14-й. Но в итоге это сделал Кевин Дюрант. Так лучший игрок двух последних финалов тоже поучаствовал в историческом моменте – и после матча хвастался в раздевалке, что все дело в волшебном пасе.

Для рекорда Томпсону хватило 26 минут 33 секунд. Четвертую четверть, естественно, доигрывали без него. На 15-е попадание он уже не бросал. Зачем? Это все равно что Елена Исинбаева ставила бы свои мировые рекорды не постепенно прибавляя по 1 сантиметру, а штук по пять за раз.

А 15 трехочковых можно будет увидеть скоро. Возможно, даже в этом сезоне.

Настроение, когда твой друг отобрал у тебя твой самый крутой рекорд:

НБА. 2018-19

«Чикаго Буллс» (Чикаго) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Оакланд) — 124:149 (28:44, 22:48, 39:33, 35:24)