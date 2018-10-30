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Снайпер «Голден Стэйт» забил 14 трехочковых за матч. Вы удивитесь, но это не Карри

30 октября 14:53
Снайпер «Голден Стэйт» забил 14 трехочковых за матч. Вы удивитесь, но это не Карри
Клей Томпсон / Фото: © globallookpress.com
Рекорд НБА теперь принадлежит Клэю Томпсону. 14 дальних попаданий за 27 минут - он вообще человек?

Вчера Стефен Карри был лучшим дальнобойщиком в истории НБА, а сегодня он не лучший даже в своей команде.

Всего пять дней прошло с того матча, в котором главный снайпер «Голден Стэйт» сделал почти невероятное.

Тогда «Матч ТВ» напоминал, что только один игрок в истории НБА забивал больше 10 трехочковых за матч больше одного раза за карьеру. Теперь их двое. Как это стало возможным?

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Всего пять дней назад не всем было понятно, зачем главный тренер «Уорриорз» Стив Керр продержал звезду на банке всю последнюю четверть и не дал побить свой же рекорд (13 «трешек» за матч). Но все прояснилось в Чикаго, в ночь со среды на четверг по московскому времени.

https://twitter.com/nbastats/status/1057118470951878658

В «Голден Стэйт» когда-то был дуэт лютых снайперов по прозвищу Splash Brothers (Карри и Томпсон), но в этом сезоне у Клэя Томпсона что-то пошло не так. В первых семи матчах сезона он забил из-за дуги всего пять раз. «5 из 36» – это было круто в «Спортлото» лет 30 назад (спросите у родителей, они помнят), но не в современной НБА. И когда все вдруг начали думать, что лучшая пара защитников в НБА – это Крис Пол и Джеймс Харден из «Хьюстона», в калифорнийском клубе зашевелился спящий гигант.

https://twitter.com/warriors/status/1057089963756523521

В современном «Голден Стэйт» даже 11 трехочковых одного игрока за матч уже не считаются чем-то космическим (потому что Карри делал это уже семь раз). Но когда Томпсон забил 10 только за первую половину, в Чикаго запахло новыми учебниками баскетбольной истории.

Говорят, что Керр даже спросил у Карри: «Рекорд сейчас у тебя?» – а тот ответил: «Да, 13». Вот как это было.

https://twitter.com/NBAHistory/status/1057113528728018944

«Воины» набрали в первой половине матча с «Чикаго» 92 очка (второй результат в истории), пропустив всего 50. Никто не удивился бы, если бы калифорнийцы доиграли встречу вторым составом. Но в этот вечер Клэя не мог остановить даже его главный тренер.

И тем более его не остановила какая-то травма с рассечением. Последние четыре «трешки» Томпсон забивал с пробитой головой. И вся команда играла только на него.

Самое ценное в этом видео – даже не сами 14 трехочковых, а то, как менялась реакция партнеров Томпсона. Сначала они просто радовались, что Клэй впервые в сезоне забил дважды в одном матче. Восторг нарастал медленно, с каждым попаданием, потом пробил потолок и все равно продолжил расти. В конце «Воины» уже откровенно транжирили возможности для атаки. Карри не только раздавал Клэю пасы на дугу (даже когда сам находился в убойной позиции), но и помогал заслонами. Потом он несколько раз пытался сделать ту самую передачу, с которой Томпсон забил бы свой 14-й. Но в итоге это сделал Кевин Дюрант. Так лучший игрок двух последних финалов тоже поучаствовал в историческом моменте – и после матча хвастался в раздевалке, что все дело в волшебном пасе.

Для рекорда Томпсону хватило 26 минут 33 секунд. Четвертую четверть, естественно, доигрывали без него. На 15-е попадание он уже не бросал. Зачем? Это все равно что Елена Исинбаева ставила бы свои мировые рекорды не постепенно прибавляя по 1 сантиметру, а штук по пять за раз.

А 15 трехочковых можно будет увидеть скоро. Возможно, даже в этом сезоне.

https://twitter.com/warriors/status/1057086217458720768

Настроение, когда твой друг отобрал у тебя твой самый крутой рекорд:

https://twitter.com/warriors/status/1057120536055099393

НБА. 2018-19

«Чикаго Буллс» (Чикаго) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Оакланд) — 124:149 (28:44, 22:48, 39:33, 35:24) 

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