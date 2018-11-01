ЦСКА победил своих демонов и «Олимпиакос». Как это было

Лидер Евролиги обыграл в «Мегаспорте» своего самого принципиального соперника – «Олимпиакос». Прямую трансляцию можно было смотреть на сайте «Матч ТВ» и канале «Матч! Игра»

2018-11-01T19:55:00+03:00 Лидер Евролиги обыграл в «Мегаспорте» своего самого принципиального соперника – «Олимпиакос». Прямую трансляцию можно было смотреть на сайте «Матч ТВ» и канале «Матч! Игра»

Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА – Олимпиакос

В 5-м туре Евролиги в Москве ЦСКА принмал «Олимпиакос»

У москвичей — 100-процентный результат в главном клубном турнире Европы.

У команды из Пирея теперь – 3 победы из 5 возможных.

Главный тренер «Олимпиакоса» Дэвид Блатт с 2006 по 2012 год руководил сборной России. За это время национальная команда выиграла чемпионат Европы-2007, бронзу Евробаскета-2011 и Олимпиады-2012.

С тех пор Блатт много раз обыгрывал российские клубы. Особенно запомнились поражение ЦСКА от «Маккаби» в полуфинале Евролиги-2013/14 и «Локомотива» от «Дарюшшафаки» в финале Кубка Европы-2017/18.

За последние 9 лет ЦСКА четырежды встречался с «Олимпиакосом» в «Финалах четырех» Евролиги (2012, 2013, 2015, 2017) – и все четыре раза проиграл.

В «Финале четырех»-2014 москвичи проиграли «Маккаби», который тогда возглавлял Блатт.

Первый яркий момент этого вечера – в исполнении Уилла Клайберна. В первой четверти у американца почти половина командных очков – 6 из 13, но ЦСКА пока проигрывает.

Кайл Хайнс – трехкратный чемпион Евролиги, и два титула из трех он выиграл с «Олимпиакосом». В ЦСКА он уже шестой сезон, но в конце первой четверти помог своим бывшим.

Вторые 10 минут ЦСКА тоже проиграл с разницей «-2». Могло быть и крупнее: команда Блатта отрывалась и на 9 очков. Спасибо Родригесу: три его дальних выстрела помогли хозяевам остаться в игре. 31:35 – большой перерыв. У Чачо уже 14 очков.

ЦСКА наконец-то впереди! Родригес и Клайберн шикарным рывком 8:0 будят «Мегаспорт», а Блатта заставляют взять тайм-аут. Родригес – 20 очков за 17 минут на площадке. Это что-то невероятное. Жаль, что это не «Финал четырех». 21:9 в третьем периоде и 52:44 по итогам.

В последней четверти Родригесу нужно было еще 7 очков, чтобы побить личный снайперский рекорд в Евролиге. Вместо этого Серхио решил просто сделать красиво. Конечно, вместе с Клайберном.

Но вы еще ни слова сегодня не читали о Василисе Спанулисе. Последние минуты – его любимое время. Убийца по прозвищу Билли уже достал свой меч. И сравнял счет за 3.05 до конца.

Этот матч не мог быть простым. Последняя минута началась при ничейном счете, но после четырех подборов ЦСКА в нападении Клайберн наконец смог набрать очки. Точнее, очко: Уилл забил только 1 из 2 штрафных. В ответ Спанулис пытался привычно уничтожить москвичей, но внезапно дал «сквозняка».

«Олимпиакос» обожает такие концовки. Блатт обожает такие концовки. Теперь они вместе, и это огонь. 30 секунд до конца и владение мячом при «-3» — все, о чем можно мечтать. Но не в этот раз, «Оли». Аксель Тупан все-таки промахнулся из угла, и хозяева добили лидерство штрафными. Клайберн пытался дать последний шанс, промахнувшись с линии штрафных за 4 секунды до финальной сирены, но вторую все-таки положил на место – 69:65.

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В Москве ЦСКА не отдал «Олимпиакосу» ни одного матча с 2008 года. А до этого – с прошлого века. Не зря перед матчем Блатт говорил: «Я часто обыгрывал российские команды, но и проигрывал тоже часто». Тренер явно разбирается в баскетболе.

Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур

ЦСКА (Россия) — «Олимпиакос» (Греция) — 69:65 (13:15, 18:20, 21:9, 17:21)