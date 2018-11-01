Дэвид Блатт: «А вы знали, что мой сын играл за ЦСКА?»

В Москву снова приехал наш старинный друг – бывший главный тренер сборной России, который очень любит обыгрывать ЦСКА. Прямая трансляция матча Евролиги ЦСКА – «Олимпиакос» — в 19:55 на сайте «Матч ТВ» и канале «Матч! Игра»

2018-11-01T10:40:59+03:00 В Москву снова приехал наш старинный друг – бывший главный тренер сборной России, который очень любит обыгрывать ЦСКА. Прямая трансляция матча Евролиги ЦСКА – «Олимпиакос» — в 19:55 на сайте «Матч ТВ» и канале «Матч! Игра»

За последние 12 лет интервью с тренером было столько, что уже вроде бы и спрашивать нечего. Но Дэвиду всегда есть что рассказать. И не замечаешь, в какой момент обычный предматчевый комментарий превращается в очередную крутую историю от Блатта.

– Я всегда рад возвращаться в этот город, в эту страну и в эту баскетбольную атмосферу, которые стали важной частью моей жизни. У меня навсегда останутся самые теплые чувства к людям, к баскетболу и баскетболистам. К счастью, я и сейчас в очень хорошем баскетбольном месте. Об «Олимпиакосе» тоже могу сказать только хорошее. И поэтому сейчас мои эмоции вдвойне положительные.

– ЦСКА против Дэвида Блатта и Василиса Спанулиса. Это будет круто?

– Круто, что вы создаете из этого драму. Это часть замысла. Болельщикам должно быть интересно наблюдать за этими командами, этими игроками, этими личностями. Да и просто за хорошим баскетболом. Надеюсь, уровень игры будет соответствовать тому восторгу, с которым ее ждут.

– Вы, конечно, знаете о проклятии «Олимпиакоса» – ЦСКА четыре раза подряд проиграл греческому клубу в «Финалах четырех».

– Не уделяю слишком много внимания предубеждениям и вещам, которые нельзя контролировать. Так что оставлю это другим.

– Но вы же не будете отрицать, что между двумя клубами есть история?

– Конечно. И большая. Это тоже делает предстоящий матч интересным. Когда есть два клуба, которым из года в год удается оставаться на высоком уровне и между которыми из-за этого развилось такое большое соперничество – это здорово для баскетбола.

– Теперь история есть и между вами и российским баскетболом. В 2014-м с «Маккаби» вы обыграли ЦСКА в «Финале четырех», а в прошлом году с «Дарюшшафакой» не дали «Локомотиву» выиграть Кубок Европы.

– Я стараюсь не жить в прошлом. Что случилось, то случилось. У меня было много матчей с ЦСКА, которые мои команды проиграли – и немало. Это тоже часть их пути к успеху. Так что я точно не чувствую какого-то особенного преимущества. Но уважаю команду ЦСКА, как уважаю и люблю весь российский баскетбол. Это будет интересный матч.

– На днях Евролига выпустила подкаст с вашим интервью, и в нем вы вспомнили историю, как посадили на лавку Сергея Моню и Алексея Шведа за разговоры в тайм-ауте на Олимпиаде.

– А вы помните, как это было?

– Конечно! Да и видео есть.

– Реальная история! Не какая-нибудь товарищеская игра, а матч на лондонской Олимпиаде с Австралией, в котором у нас были проблемы. И вот я беру тайм-аут, чтобы что-то исправить, а Моня и Швед начинают что-то выяснять друг с другом! Я многое позволяю своим игрокам, но в тайм-ауте они должны не говорить, а слушать. Это забавно, но почему-то когда нужно говорить, игроки часто молчат. А тут их не заткнешь!

– Моня думал, что вы это не слишком серьезно: не выгнали, просто заменили. Но в интервью вы сказали, что действительно собирались доигрывать без них.

– Послушайте. Сергей Моня – один из моих самых любимых игроков. Алексея Шведа я тоже очень люблю и уважаю. Это был один момент, и в тот момент мне нужно было донести мысль. Она была донесена хорошо. Парни вернулись в игру и принесли еще много пользы на том турнире. Как вы помните, мы тогда завоевали бронзу. Безусловно, я могу включить Алексея и Сергея в число своих хороших друзей в баскетболе.

– Еще один сюрприз из подкаста – то, что вы собирались отказаться от чемпионского перстня НБА, который вам хотел вручить «Кливленд».

– Не то чтобы собирался, но некоторое время обдумывал такой вариант. Но когда мне вручили перстень так, как вручили – я, разумеется, его принял. Дэвид Гриффин – генеральный менеджер «Кливленда» на тот момент – сказал очень важную вещь: «Этот перстень не дарят. Его зарабатывают». С этим трудно не согласиться.

Жаль, что у меня нет перстня за победу на чемпионате Европы-2007 с прекрасной сборной России. Но есть титул.

– Семен Антонов сказал, что против вас ему играть и сложно, и интересно. Продолжаете следить за его успехами?

– Конечно, слежу, и радуюсь тому, чего он достиг. Он стал игроком национальной команды в тот момент, когда никто о нем толком не знал и не ждал от него многого. Но в итоге Семен вырос в игрока ЦСКА и важную часть сборной России на много лет, выиграл бронзу Евробаскета-2011 и Олимпиады-2012. И он – отличный пример для молодых российских игроков, которым нужно полностью отдавать себя работе и становиться лучшей версией себя.

– Спанулису 36, но он до сих пор пугает всех в России. Он вообще человек?

– Он уже все показал и доказал. Это один из лучших баскетболистов Европы всех времен. И это большое счастье – тренировать такого парня. Не только из-за того, что он умеет на площадке, но и благодаря его личности и человеческим качествам.

…Ну что, наверное, хватит? Пойду немного поработаю, – сказал Блатт после семи минут разговора. И ушел обсуждать со своими ассистентами план тренировки, пока Василис Спанулис и другие игроки выходили из раздевалки. Интервью было окончено, но через несколько минут тренер сам продолжил говорить, загадочно осматривая вокруг себя пустые (пока) трибуны «Мегаспорта»:

– Мой сын вырос в неплохого игрока.

– Конечно, мы помним. Он недавно разгромил сборную России. – У Блатта три дочери и один сын – 21-летний Тамир, который уже играет за взрослую сборную Израиля и в сентябре привез «+22» сборной России на Кубке Кондрашина и Белова.

– А вы знали, что он играл за ЦСКА? В тот год, когда я тренировал московское «Динамо», Тамир занимался здесь в спортшколе.

– Оно и видно.

В тот момент Тамиру Блатту было 11, а в 21 он обыграл сборную России с Семеном Антоновым, Никитой Курбановым, Михаилом Кулагиным и Иваном Уховым.

Как будто без этого у матча ЦСКА – «Олимпиакос» было мало подтекстов.

Смотрите прямую трансляцию встречи в 19:55 (мск) на телеканале «Матч! Игра», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, а также в приложении «Матч! Клуб».

Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА – Олимпиакос