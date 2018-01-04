Золотой прогноз на выходные

В ожидании медалей и рекордов.

С пятницы по воскресенье в подмосковной Коломне пройдет чемпионат Европы по конькобежному спорту. Впервые в истории – не по многоборью, а на отдельных дистанциях. И у нас есть отличные шансы взять медали во всех видах программы.

Многоборье умирает

И это хорошо. Исторически коньки являлись шизофреничным видом спорта: главным стартом три сезона был чемпионат мира по многоборью, но раз в четыре года фокус смещался в сторону Олимпиады, которая почти всегда проводилась в формате отдельных дистанций. Почти – потому что на самых первых Играх, в 1924 году в Шамони, конькобежцы бежали многоборье, но затем МОК одумался.

Теперь представьте себе: три года лучшими спортсменами становятся универсалы, а на четвертый весь вид резко меняет приоритеты, уходя в дистанционную подготовку. Три года специалистов стайерских дисциплин или спринта, которые не могут бежать все дистанции, не возят на чемпионаты, они отсиживаются в резерве и вторых составах, и только раз в четырехлетие приходит их время.

Первыми жизнь облегчили спринтерам: отдельные чемпионаты у них проводятся с 1970-го, а остальным пришлось подождать еще шестнадцать лет, пока в 1986 году в конькобежный календарь не были включены регулярные этапы Кубка мира на отдельных дистанциях. В 1996-м был проведен первый чемпионат мира по отдельным дистанциям. Дольше всех сопротивлялся чемпионат Европы, но вот перемены настигли и его: теперь многоборье там будет только по нечетным годам, а по четным – отдельные дистанции. И первый континентальный турнир в новом формате пройдет в Коломне.

Медали будут

Медальные шансы на этом ЧЕ не просто есть – они отличные. Российские спортсмены могут взять медали во всех дисциплинах и вдобавок серьезно переписать таблицу рекордов чемпионатов Европы. Пробежимся по дистанциям.

500 метров

Про мужчин говорить бессмысленно – на старт выйдут Павел Кулижников и Руслан Мурашов. Рекордсмен мира на этой дистанции и обладатель лучшего результата сезона в мире. У женщин мы вправе рассчитывать на медали от Ангелины Голиковой и Ольги Фаткулиной. Первая в этом сезоне уже поднималась на подиум этапов Кубка мира, а вторая обыграла ее на недавнем чемпионате страны. Девушки практически равны по силам.

1000 метров

Убойная связка «Кулижников+Юсков» снимает все вопросы у мужчин, главное, чтобы обошлось без форс-мажорных ситуаций. У девушек нужно смотреть на Екатерину Шихову, недавно обновившую рекорд России на этой дистанции и поднявшуюся на подиум этапа КМ.

1500 метров

Денис Юсков, действующий рекордсмен мира на этой дистанции, не проигравший ее в текущем сезоне ни разу, – главная ставка нашей сборной. У женщин рассчитываем на все ту же Шихову, которая сейчас переживает третье рождение.

3000 метров

Дистанция женская, так что о мужчинах речи нет. В нашей команде второй сезон идет принципиальное соперничество Натальи Ворониной и Анны Юраковой, но на трех километрах первая все-таки чаще немного сильнее. Воронина в этом году установила рекорд России, так что ее форма сомнений не вызывает, да и Юракова, если судить по чемпионату страны, недалеко.

5000 метров

На этом турнире побегут только мужчины. Александр Румянцев, выигравший национальное первенство с личным рекордом на равнине, – безусловный фаворит сборной России. Учитывая, что голландцы не привезли на турнир первый состав во главе со Свеном Крамером, Румянцев вправе рассчитывать на медаль самой высокой пробы.

Командная гонка

У мужчин на старт выйдет состав: Румянцев, Синицин, Грязцов. Запасной – Семериков. Самой большой сложностью является то, что Даниил Синицин к тому времени уже отбежит две дистанции, 1500 и 5000 метров, и может быть немного утомлен. Форма и готовность Румянцева и Грязцова, у которых в ногах будет по одному старту, опасений не вызывают. У женщин с составом пока непонятно, предварительно это Воронина и Шихова, а вот кого поставят третьей – загадка. Но при любом раскладе наша женская сборная поборется за медали в этом виде программы.

Командный спринт

Российская женская тройка Голикова – Факулина – Казелина – рекордсменки мира в этой дисциплине. Амбиции понятны. Мужская команда в любом составе может претендовать на золото, спринтеров у нас хватает.

Масс-старт

Именно тут медальные шансы наиболее призрачны. Пока что наши спортсмены, что у мужчин (Семериков, Захаров), что у женщин (Филюшкина, Казелина), выглядят в масс-стартах блекло и влияния на исход борьбы не оказывают. Надеемся, домашний лед поможет переломить эту ситуацию.

Рекорды будут

Из-за того что до этого года ЧЕ бегали многоборцы, рекорды континентальных первенств на некоторых дистанциях довольно слабые и древние, например, у мужчин на 1500 м достижение датировано 2000 годом. Узкие специалисты, которые выйдут на старт в 2018-м, смогут переписать большую часть из них, особенно в спринте и на средних дистанциях. И стоять эти рекорды будут минимум до 2020 года, когда пройдет следующий ЧЕ по отдельным дисциплинам.

Россия держится

У нас на эту Европу заявлено 20 спортсменов, пять из которых на Олимпиаду могут не поехать. Причина – уже навязшие в зубах санкции МОК. Ольга Фаткулина, Артем Кузнецов и Александр Румянцев пожизненно дисквалифицированы МОК по обвинению в сговоре с целью обмануть антидопинговые органы на Играх в Сочи. Денис Юсков и Павел Кулижников попадают под критерии о недопуске на Игры в Пхенчхан из-за своего прошлого, за которое один раз уже были наказаны.

Именно поэтому данное соревнование – не просто международная разминка в олимпийский сезон. Для некоторых наших спортсменов это, возможно, последний старт в карьере, если их апелляции в CAS будут проиграны. На фоне этого турнир приобретает совсем другой оттенок, во всяком случае для России. Домашний. Тревожный. Наш.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Расписание трансляций на канале «Наш спорт»:

5 января, пятница – 16:25

6 января, суббота – 15:10

7 января, воскресенье – 16:25, время везде московское

Читайте также:

Конькобежцы объявили состав на домашний ЧЕ. И к нему есть вопросы

Павел Кулижников: «Похудел на четыре килограмма, осталось забыть травму»

Денис Юсков: «О мировом рекорде думал с лета»