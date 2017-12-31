Конькобежцы объявили состав на домашний ЧЕ. И к нему есть вопросы

В пятницу в Коломне стартует первый в истории конькобежный чемпионат Европы по отдельным дистанциям. Наша сборная будет представлена довольно странным составом, в котором, с одной стороны, есть все звезды, с другой – нет одного чемпиона России и двух серебряных призеров первенства страны, которое прошло 25–28 декабря, то есть совсем недавно.

Кто едет?

Женщины: Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Ольга Граф, Елизавета Казелина, Дарья Качанова, Юлия Скокова, Ольга Фаткулина, Виктория Филюшкина, Екатерина Шихова, Анна Юракова.

Мужчины: Сергей Грязцов, Алексей Есин, Руслан Захаров, Артем Кузнецов, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Александр Румянцев, Данила Семериков, Данил Синицин, Денис Юсков.

Кто не едет?

Евгения Лаленкова

Представляющая Вологодскую область спортсменка не была включена в состав сборной, хотя собрала на чемпионате России впечатляющую коллекцию наград. Лаленкова увезла домой серебро масс-старта и две бронзы на дистанциях 1500 и 3000 метров, но этого оказалось недостаточно, чтобы поехать на ЧЕ.

Сергей Трофимов

Нижегородский спортсмен, выступающий параллельным зачетом за Московскую область, стал вторым на дистанции 1500 метров, проиграв только рекордсмену мира Денису Юскову, а затем еще и завоевал бронзу на 1000 метров.

Михаил Козлов

Выиграл дистанцию 1000 метров, но даже победы на чемпионате России не хватило, чтобы оказаться в заявке на домашний ЧЕ.

Причины

Вместо Лаленковой на 3000 метров решили поставить Ольгу Граф, которая проиграла Евгении полсекунды. Судя по всему, это поражение было списано на акклиматизацию Ольги после среднегорья и сопутствующий провал спортивной формы. Но Граф в этом сезоне лихорадит, она занимает в зачете Кубка мира на 3000 метров 21-е место и более-менее обрела себя только на последнем этапе КМ в Солт-Лейк-Сити, где стала 11-й. После октябрьского отбора на этапы Кубка мира, который Ольга провалила, ее включили в состав решением тренерского совета.

Михаил Козлов выиграл 1000 метров в отсутствие Павла Кулижникова и Дениса Юскова. Скорее всего, тренеры видят его его следующим после тройки – Кулижников, Юсков, Есин. Последнего Козлов обыграл в очной борьбе, но, по заявлениям руководства команды, Алексей выступал с травмой паха и поэтому не мог показывать свой лучший результат, даже снялся с дистанции 500 метров.

Наконец, самое странное решение: отсутствие в списках Сергея Трофимова, который проиграл 1500 метров на чемпионате страны только Денису Юскову. Россия может заявить на эту дистанцию трех спортсменов, и Трофимов – надежный второй номер, если оценивать форму по ЧР. Чем руководствовались тренеры, когда вычеркивали Сергея из состава, и кем его хотят заменить – загадка.

Комплектование команды - это всегда пятнашки, квота на этот чемпионат Европы у нас всего двадцать человек, по десять мужчин и женщин, и в эти двадцать нужно включить специалистов бега на все дистанции, чтобы на каждую можно было заявить по три спортсмена. Это всегда непросто, кого-то приходится отцеплять. Именно для этого придуманы спортивные принципы, чтобы на вопрос «Почему я не еду?» можно было, глядя в глаза спортсмену, сказать: «Потому что ты проиграл на отборе».

Вместо этого сначала придумывается «система ниппель» под названием «решение тренерского совета», а затем все ходят обозленные. Одни – потому что хорошо выступили на отборочном старте перед ЧЕ и не едут, а другие – потому что чувствуют спиной взгляды первых, и им некомфортно.

Фото: Getty Images