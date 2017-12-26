Павел Кулижников: «Похудел на четыре килограмма, осталось забыть травму»

Ожидаемый чемпион России – о неопределенном будущем.

Сегодня на чемпионате России по конькобежному спорту, который проходит в Коломне, победителем на дистанции 500 метров у мужчин стал Павел Кулижников, показавший результат 34,75. О том, как сложился бег и влиянии ситуации последних недель с возможным недопуском его на Олимпиаду, спортсмен рассказал «Матч ТВ».

– Ожидали, что будете единственным, кто выбежит из 35 секунд на чемпионате страны?

– В принципе уровень результатов ожидаем. Дело в настрое, мы идем к дальнейшим соревнованиям, нужно бежать быстро там.

– Как для вас сложился бег с точки зрения исполнения?

– На разгоне снова было что-то не так, но в целом дистанция прошла ровно. Немного не хватает мотивации и соревновательной мощи.

– Говоря о мотивации: грядет домашний чемпионат Европы, для вас это является дополнительным стимулом на фоне эпопеи с возможным недопуском на Олимпиаду?

– Конечно. Домашняя Европа - это дополнительная ответственность. Я сам из Коломны, на трибунах будут все мои знакомые и близкие, и я должен выступить на все сто процентов. Обстановка последних недель, конечно, угнетает, но от меня здесь уже ничего не зависит, и я буду выполнять свою работу. Скажут, что не еду на Игры – ну а что тут сделать?

– Если отбросить негативный сценарий и рассматривать вариант участия всех сильнейших, чего ждать в Корее, какого уровня результатов на 500 метров у мужчин-победителей? Показать 34,1-34,2 реально?

– Думаю, скорее 34,3-34,4, судя по результатам этого сезона. Но дело в том, что в современном спринте совершенно невозможно предсказать итоги забегов, все зависит от жеребьевки, потому что бежим одну попытку, и если попадаешь на неудобную большую дорожку, то шансы значительно снижаются. А плотность результатов сейчас запредельная.

– Ваше отношение к изменению правил и тому, что вместо суммы двух "пятисоток" сделали одну попытку?

– Глупость. Но это продиктовано требованием сокращения времени трансляций. С точки зрения спортивной справедливости это глупо, шансы неравны.

– Какой вариант проведения забегов на 500 метров вам кажется наиболее справедливым?

– Две попытки с разных дорожек, в зачет идет лучшая. Тогда каждый выложится полностью, все будут иметь равные шансы, и не будет повода говорить, что кому-то просто повезло с жеребьевкой.

– Визуально вы похудели - это так или лишь кажется?

– Да, был 93, сейчас 89 кг. Это за четыре этапа Кубка мира произошло, соревновательные нагрузки, перелеты – все сказалось.

– Ощущения от бега поменялись с новым весом тела?

– Стало немного легче тренироваться, но скоростные показатели не ушли, все в порядке. Мне нужно подработать старт, никак не справлюсь со своим пахом, который уже просто засел в голове, он не болит, но я по-прежнему как-то думаю о нем и не могу полностью реализовать разгон, подсознательно аккуратничаю, берегу ногу. Надо забыть про пах, и все будет отлично.

– 1000 метров завтра бежите?

– Нет, все - чемпионат для меня закончен.

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков