Денис Юсков: «О мировом рекорде думал с лета»

Король «полуторки» – о главном результате 2017 года.

Сегодня в Коломне начался чемпионат России на отдельных дистанциях, который является отборочным на чемпионат Европы и Олимпиаду. Дистанцию 1500 метров легко выиграл Денис Юсков, говорить с которым о победе на этом чемпионате было как-то даже неловко, – настолько велика разница в классе между ним и остальными российскими конькобежцами. Поэтому мы коснулись в основном события двухнедельной давности, когда 9 декабря Денис побил мировой рекорд американца Шани Дэвиса, установленный восемь лет назад. С предыдущего достижения Юсков снял две сотых секунды, показав на финише 1.41,02 и вернув в нашу страну мировой рекорд на 1500 метров после тридцатилетнего отсутствия.

– С момента установления мирового рекорда прошло две недели, наверняка уже успели пересмотреть бег, проанализировать его и понять, могли ли выбежать из 1.41,00?

– Я думаю, что запас еще достаточно большой, и в тот день я должен был бежать быстрее, однако имелся ряд объективных причин, по которым это сделать не удалось. Но когда я вышел на финишную прямую, то абсолютно не понимал, бегу я на мировой рекорд или нет. Знал, что где-то близко и работал до конца, до самой финишной черты. В этот раз последние силы отдал не зря.

– Вам удалось до финиша потрясающе сохранить технику, не сломаться, о чем думали на последнем круге?

– Каких-то особенных мыслей не было, да, думал, что нужно потерпеть, удержать углы. Что же до сохранения техники, то, полагаю, это, во-первых, из-за каких-то моих физиологических особенностей, а во-вторых, потому что я пришел на «полуторку», будучи специалистом на пять километров, и третий круг всегда был моей сильной стороной. А в последние четыре года мне удалось существенно поднять скорость начальных кругов и реализовать весь этот потенциал.

– Сейчас мировой рекорд на 5000 м подобрался к отметке шесть минут, Тед-Ян Блумен сбегал 6.01,86. Понятно, что 1.40.99 на 1500 м – для вас уже реальный результат, а вот что скажете про следующий рубеж, 1.40,00?

– На мой взгляд, результат 1.41,02 – намного круче, чем 6.03,32 (предыдущий мировой рекорд на 5000 - «Матч ТВ») или 6.01,86. Уровень мировых рекордов на 5000 м достаточно слабый, и Тед-Ян Блумен это подтверждает. Не знаю, по какой причине у Свена Крамера никак не получалось превзойти рубеж шести минут. Скорее всего, просто потому что на высокогорных катках редко проходят старты. Зато Шани Дэвис с его мировым рекордом на 1500 м очень сильно опередил свое время. Что же до рубежа 1.40,00, то нужно очень серьезно поработать, создать в своей голове какой-то образ будущего бега и двигаться к нему.

– Как вы подходили к этому результату в сезоне, и в чем отличие от попытки двухлетней давности?

– Предыдущий раз, когда я пытался установить мировой рекорд на «полуторке», он не был идеей фикс, тогда главным стартом являлся чемпионат мира на отдельных дистанциях, который проходил в Коломне. Тот ЧМ останется в памяти на долгие годы благодаря невероятной атмосфере на катке, бешеной поддержке трибун. А в этом году мировой рекорд был большой целью, начиная с лета. У меня имелся опыт двухгодичной давности, и я понял: для того чтобы установить рекорд, нужно о нем не думать. За неделю перед этапом в Солт-Лейк-Сити только ленивый не подошел ко мне и не спросил, будет ли рекорд. Это, безусловно, немного нервирует, и важно уметь отбрасывать мысли о нем.

В этот раз у меня получилось постичь правильность всех тех советов и фраз, которые мне говорили давно, – что побеждает тот, кто лучше справляется с нервами и психологическим фактором. Знаете, иногда в детстве родители тебе внушают, что что-то делать нельзя, а ты не понимаешь, почему именно нельзя, и лишь когда сам становишься родителем, до тебя это доходит, и ты начинаешь то же самое твердить своему ребенку. Вот и тут похожая история: я много раз слышал, что результат такого класса определяется психологией, и вот только сейчас понял это со всей ясностью.

– Если бы голландец Кун Вервей не пришел в команду в этом сезоне в качестве спарринг-партнера, вы бы смогли бежать так же? Или без него не получилось бы выйти на эти секунды?

– Вообще Куну мы, сборная России, были нужны намного больше, чем он нам. У нас достаточно сильная команда для предсезонной подготовки. На льду – да, чуть слабее, чем хотелось бы, хотя, с другой стороны, сегодня на чемпионате страны мы видим в исполнении двух Сергеев, Трофимова и Грязцова, достойные секунды. Но Кун тоже принес свою изюминку в том плане, что у меня никогда не было спарринг-партнера, который являлся бы моим прямым конкурентом, и это здорово мотивировало. Я видел, что он начинает прибавлять, становится сильнее, и сознавал, что нужно ответить на это, добавить самому.

– Через несколько дней в Коломне пройдет чемпионат Европы на отдельных дистанциях, а через месяц после него начнется Олимпиада. Как в свете таких сроков планируете пик формы, и каковы задачи на европейское первенство?

– По ходу этого сезона я готовился так, чтобы оказываться в числе лидеров, даже не находясь на пике формы. Безусловно, мы сейчас не подводимся на уровень стопроцентной готовности, но не забудем: команда вернулась со среднегорья, и это должно помочь выиграть здесь. То есть, например, сегодня на результат 1.44,71 я бежал достаточно спокойно, думаю, это хороший показатель моей готовности к Европе.

Но для меня самая большая мотивация хорошо выступить на этом чемпионате Европы – даже не то, что это первое в истории континентальное первенство на отдельных дистанциях, а то, что оно проходит в России. Я мечтаю хорошо сбегать перед своими болельщиками. В связи с этим хочу к ним обратиться.

Два дня назад я был в кассе, билетов очень много – ребята, вы обалдели?! Первый в истории чемпионат Европы пройдет у нас, в Коломне, в России, не нужно никуда лететь, ехать, оформлять визы, тратить бешеные деньги. Я вспоминаю коломенский чемпионат мира-2016, когда тут были полные русские трибуны, у меня мурашки пробегают, это было нереально! Хочется повторения этих ощущений сейчас. Очень хочется. Все бегом в кассы, выступают сильнейшие наши спортсмены, и нам нужна ваша поддержка!

Мировой рекорд Дениса Юскова – пересмотрите еще раз, это великолепно!