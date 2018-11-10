2018-11-10T16:54:16+03:00 Непростой путь трех поколений Ярзуткиных. Смотри новый выпуск проекта «Ген победы» на «Матч ТВ»

Героями третьей серии цикла документальных фильмов о спортивных династиях России стали Василий и Ирина Ярзуткины, их сын Артем и дочь Дарья, а также сестра Василия Нина.

Родоначальником династии является волейболист, тренер и врач Василий Васильевич Ярзуткин-старший. Он провел всю Великую Отечественную, в 1945-м получил серьезное ранение, но даже после войны продолжал заниматься спортом: любил лыжи и волейбол. Всю жизнь он проработал с детьми, а затем и с внуками выезжая на сборы спортивным врачом.

- Когда дед ездил на соревнования, у него всегда с собой был огромный чемодан с какими-то приборами, магнитиками, ультразвуками. Целый арсенал всего на свете. Он всегда был готов оказаться необходимую помощь и не только нам, – вспоминает внучка Дарья.

По собственной методике Ярзуткин-старший разработал уникальную систему восстановления спортсменов. Он стал один из четырех специалистов в России, получивших статус международного врача.

- Он помог нам добиться грандиозных рекордов. Мы вошли в Книгу рекордов Гиннесса, отыграв весь сезон без единого поражения. Никто не верил, на папу писали кляузы другие команды, что он их, наверное, допингом кормит! Потому такого якобы не может быть, - говорит дочь Нина.

Много лет назад Василий Ярзуткин-старший привел своих детей в секцию волейбола. Спустя время история повторилась.

- Как росла Даша, например: забираешь ее из садика, а бутерброды и фломастеры уже с собой - и сразу на тренировку. После тренировки я сама иду на занятия взрослых, тогда еще играла. Даша буквально выросла в спортзале, бегала там еще в год и три месяца, - рассказывает мама.

Пробную песочную площадку для пляжного волейбола сделали еще на даче.

- Первые шаги мы делали именно здесь. Отец тоже смотрел, наблюдал, подсказывал, частенько ругал, - признается Василий Ярзуткин-младший.

Подробнее историю семьи Ярзуткиных смотрите в новой серии документального цикла программ «Ген победы» на «Матч ТВ».

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