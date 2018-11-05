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Удивительная история футбольного воспитания Смертиных. Смотри новый выпуск проекта «Ген победы» на «Матч ТВ»

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Удивительная история футбольного воспитания Смертиных. Смотри новый выпуск проекта «Ген победы» на «Матч ТВ»
Алексей Смертин / Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Героями второй серии цикла документальных фильмов о спортивных династиях России стали Геннадий Смертин и его сыновья - Евгений и Алексей.

Больших профессиональных футболистов из барнаульских мальчишек Жени и Леши сумел воспитать их отец Геннадий Смертин – простой рабочий, страстно любящий футбол.

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Тренерству он нигде не учился, как и не был профессиональным игроком. В молодости Геннадий Смертин много, но где придется играл в футбол: и во время стоянок на берегу в  период службы на подводном флоте, и после армии, будучи слесарем на заводе.

Братья Смертины вспоминают о суровых индивидуальных тренировках под руководством отца. Бывало, зимой, поиграв в футбол сначала на коньках, они переобувались в легкие кеды и продолжали гонять мяч прямо на скользком льду, не обращая внимание на холод.

— Свою единственную игрушку я помню как сейчас. Отец привез из Геленджика пластмассовый револьвер. Все остальное – мячи, — делится Алексей Смертин.
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Кроме сыновей Геннадия Смертина о его строгом, но эффективном футбольном воспитании с благодарностью вспоминает Александр Ерохин.

— Мы отрабатывали какие-то упражнения, финты, и он мог позвать ребят, которые просто мимо проходили. Позовет человек 10, а ты один: «Давай, обыгрывай всех!» Бегаешь, по ногам получаешь ботинками.
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Изначально Геннадий Смертин особые надежды в большом футболе возлагал на старшего сына, считая именно Евгения более одаренным. Однако выбор сына в пользу московского «Динамо» отец не оценил. Не вдохновили Смертина-старшего успехи Евгения среди звездного динамовского состава тех времен. 

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Младший сын, Алексей Смертин, построил успешную карьеру сначала в России, а позже и в Европе. В 2007 году в родном Барнауле он открыл детскую футбольную школу, в которой до 2014-го работал его отец. 

Подробнее об удивительной и очень футбольной истории семьи Смертиных смотрите в новой серии документального цикла программ  «Ген победы» на «Матч ТВ».

«Ген победы». История семьи Смертиных

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