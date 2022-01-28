Медведев уничтожил не только Циципаса, но и судью. Настолько эмоциональным Даню мы еще не видели!

Даниил Медведев — один из самых эмоциональных теннисистов в мире. Сам россиянин как-то рассказал о внутренних демонах, с которыми трудно бороться. Но это все на корте, в жизни Даниила трудно вывести из себя. Сегодня зрители занимают прямо противоположные стороны: в одном лагере считают, что Медведев искренний и честный перед трибунами, представители второго заявляют, что теннисист не совсем адекватен и его стоит отстранить.
Мы собрали пять запомнившихся эмоциональных выпадов Медведева — от самого невинного до максимально жесткого. А уж к какому лагерю примкнуть — решать вам.
5. Поспорил с судьей и ударил по вышке
Где: ATP Cup
Когда: 2020 год
Соперник: Диего Шварцман
Выиграв первый сет, Медведев громко произнес не самую приятную фразу в адрес соперника и получил за это предупреждение. Позже россиянин стал высказывать претензии арбитру Мохаммеду Лайани и дважды ударил ракеткой по судейской вышке. За такое поведение Даниил был наказан уже штрафным очком.
Позже Медведев объяснил своё поведение. «Рядом со мной была только вышка. Я не мог ударить по чему-то другому. Возможно, АТР теперь решит менять наказать. Хотя на самом деле ничего страшного не случилось, не пострадали ни вышка, ни ракетка»
После инцидента у него состоялся продолжительный разговор с капитаном сборной Маратом Сафиным.
4. Столкнулся с камерой и пнул её ногой
Где: турнир в Цинциннати
Когда: 2021 год
Соперник: Андрей Рублев
Во время игры Медведев столкнулся с телевизионной камерой на корте, пытаясь достать мяч на задней линии. Когда камеру снова поставили на место, Медведев ударил по ней ногой и потребовал убрать ее с корта: «Я чуть не сломал руку. Не могу играть. В суд подам». По ходу медицинского перерыва россиянин заявил супервайзеру, что организаторам наплевать на игроков, и пообещал разбить камеру, если в итоге проиграет матч. Встреча завершилась поражением и выходом Рублева в финал. Многие известные спортсмены после этого стали критиковать Медведева за неуравновешенность, некоторые ладе уверяли, что теннисист должен возместить весь причиненный им ущерб.
3. Показал зрителям средний палец и похвалил их
Где: US Open
Когда: 2019 год
Соперник: Фелисано Лопес
Во время матча со злости вырвал полотенце из рук боллбоя и выбросил его на корт, получив предупреждение за неспортивное поведение. Но это Медведева не остановило: россиянин завелся еще больше — кинул ракетку в сторону судьи с призывом: «Слезай с вышки. Вы все чудилы. Ты не должен там сидеть». После этого эпизода трибуны стали открыто поддерживать Лопеса и освистывать каждое действие Даниила. Медведев отреагировал демонстрацией среднего пальца в адрес трибун, чем окончательно вывел зрителей из себя.
После победы Медведев остался верен себе, обращаясь к болельщикам:
«Спасибо вам всем — ваша энергия принесла мне победу. Если бы не вы, я бы, наверное, проиграл. Потому что я был очень уставшим, вчера у меня были судороги. Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас. Я думаю, что этой энергии мне хватит на следующие пять матчей. Чем больше вы так делаете, тем больше я буду для вас побеждать. Спасибо!». После этого матча спортсмен был наказан на девять тысяч долларов за неспортивное поведение.
2. Велел Циципасу заткнуться
Где: турнир в Майами
Когда: 2018 год
Соперник: Стефанос Циципас
Эта была первая встреча Даниила и Стефаноса, и тогда Медведев сумел одержать волевую победу. Во время рукопожатия греческий теннисист что-то произнес в адрес россиянина. Даниил сразу завелся и решил поставить на место обидчика: «Тебе лучше заткнуться… Стефанос, ты хоть посмотри на меня. Сначала срочно уходишь в туалет на пять минут, потом бьёшь в трос и не извиняешься и считаешь, что ты хороший парень? Посмотри на меня».
Сразу после Медведев пошёл к судье и стал объясняться на повышенных тонах свою правоту: «Это он начал. Сказал «с*аный русский». По-вашему, это нормально? Я ответил ему, потому что он не умеет драться. Он мелкий и не умеет драться. Если он молчит, у меня никаких претензий. Но если что-то говорит и хочет конфликта, пусть отвечает. А он на меня даже не смотрит».
В этой истории интересен факт, что сам Ципипас имеет российские корни и неплохо говорит на русском. Он внук советского футболиста Сергея Сальникова. Так что фраза «с*аный русский» из его уст звучала, как минимум, глупо.
1. Жестко напомнил судье про правила
Где: Australian Open
Когда: 2022 год
Соперник: Стефанос Циципас
Даниила взбесил отец и тренер соперника — тот постоянно подсказывал своему сыну во время игры и что-то выкрикивал. В теннисе это запрещено правилами. Во время паузы во втором сете Медведев решил напомнить об этом судье, но переборщил с эмоциями. Речь моментально стала вирусной в соцсетях.
«За что? А его отец может говорить каждый розыгрыш? Ты тупой? Его отец может говорить каждый розыгрыш? (Кричит). Отвечай на вопрос. Господи, ты ужасный судья. На меня смотри, я с тобой разговариваю. Дай ему предупреждение — его отец говорит каждый розыгрыш. А мне ты дал предупреждение просто так», — кричал Даниил.
Проиграв сет, Медведев добавил в адрес судьи: «В следующий раз давай ему предупреждение. Если не дашь, ты… Как бы сказать — маленькая кошка (намек на слово с оскорбительным подтекстом — Прим.ред.)». К чести россиянина, полуфинал он в итоге все-таки выиграл, после этого взяв два сета подряд. А уже после матча и вовсе официально извинился за свое эмоциональное поведение.