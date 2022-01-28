Медведев уничтожил не только Циципаса, но и судью. Настолько эмоциональным Даню мы еще не видели!

Вспоминаем весь огонь от русского теннисиста.

Вспоминаем весь огонь от русского теннисиста.

Даниил Медведев — один из самых эмоциональных теннисистов в мире. Сам россиянин как-то рассказал о внутренних демонах, с которыми трудно бороться. Но это все на корте, в жизни Даниила трудно вывести из себя. Сегодня зрители занимают прямо противоположные стороны: в одном лагере считают, что Медведев искренний и честный перед трибунами, представители второго заявляют, что теннисист не совсем адекватен и его стоит отстранить.

Мы собрали пять запомнившихся эмоциональных выпадов Медведева — от самого невинного до максимально жесткого. А уж к какому лагерю примкнуть — решать вам.

5. Поспорил с судьей и ударил по вышке

Где: ATP Cup

Когда: 2020 год

Соперник: Диего Шварцман

Выиграв первый сет, Медведев громко произнес не самую приятную фразу в адрес соперника и получил за это предупреждение. Позже россиянин стал высказывать претензии арбитру Мохаммеду Лайани и дважды ударил ракеткой по судейской вышке. За такое поведение Даниил был наказан уже штрафным очком.

Позже Медведев объяснил своё поведение. «Рядом со мной была только вышка. Я не мог ударить по чему-то другому. Возможно, АТР теперь решит менять наказать. Хотя на самом деле ничего страшного не случилось, не пострадали ни вышка, ни ракетка»

После инцидента у него состоялся продолжительный разговор с капитаном сборной Маратом Сафиным.

4. Столкнулся с камерой и пнул её ногой

Где: турнир в Цинциннати

Когда: 2021 год

Соперник: Андрей Рублев

Во время игры Медведев столкнулся с телевизионной камерой на корте, пытаясь достать мяч на задней линии. Когда камеру снова поставили на место, Медведев ударил по ней ногой и потребовал убрать ее с корта: «Я чуть не сломал руку. Не могу играть. В суд подам». По ходу медицинского перерыва россиянин заявил супервайзеру, что организаторам наплевать на игроков, и пообещал разбить камеру, если в итоге проиграет матч. Встреча завершилась поражением и выходом Рублева в финал. Многие известные спортсмены после этого стали критиковать Медведева за неуравновешенность, некоторые ладе уверяли, что теннисист должен возместить весь причиненный им ущерб.

3. Показал зрителям средний палец и похвалил их

Где: US Open

Когда: 2019 год

Соперник: Фелисано Лопес

Во время матча со злости вырвал полотенце из рук боллбоя и выбросил его на корт, получив предупреждение за неспортивное поведение. Но это Медведева не остановило: россиянин завелся еще больше — кинул ракетку в сторону судьи с призывом: «Слезай с вышки. Вы все чудилы. Ты не должен там сидеть». После этого эпизода трибуны стали открыто поддерживать Лопеса и освистывать каждое действие Даниила. Медведев отреагировал демонстрацией среднего пальца в адрес трибун, чем окончательно вывел зрителей из себя.

После победы Медведев остался верен себе, обращаясь к болельщикам:

«Спасибо вам всем — ваша энергия принесла мне победу. Если бы не вы, я бы, наверное, проиграл. Потому что я был очень уставшим, вчера у меня были судороги. Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас. Я думаю, что этой энергии мне хватит на следующие пять матчей. Чем больше вы так делаете, тем больше я буду для вас побеждать. Спасибо!». После этого матча спортсмен был наказан на девять тысяч долларов за неспортивное поведение.

2. Велел Циципасу заткнуться

Где: турнир в Майами

Когда: 2018 год

Соперник: Стефанос Циципас

Эта была первая встреча Даниила и Стефаноса, и тогда Медведев сумел одержать волевую победу. Во время рукопожатия греческий теннисист что-то произнес в адрес россиянина. Даниил сразу завелся и решил поставить на место обидчика: «Тебе лучше заткнуться… Стефанос, ты хоть посмотри на меня. Сначала срочно уходишь в туалет на пять минут, потом бьёшь в трос и не извиняешься и считаешь, что ты хороший парень? Посмотри на меня».

Сразу после Медведев пошёл к судье и стал объясняться на повышенных тонах свою правоту: «Это он начал. Сказал «с*аный русский». По-вашему, это нормально? Я ответил ему, потому что он не умеет драться. Он мелкий и не умеет драться. Если он молчит, у меня никаких претензий. Но если что-то говорит и хочет конфликта, пусть отвечает. А он на меня даже не смотрит».

В этой истории интересен факт, что сам Ципипас имеет российские корни и неплохо говорит на русском. Он внук советского футболиста Сергея Сальникова. Так что фраза «с*аный русский» из его уст звучала, как минимум, глупо.

1. Жестко напомнил судье про правила

Где: Australian Open

Когда: 2022 год

Соперник: Стефанос Циципас

Даниила взбесил отец и тренер соперника — тот постоянно подсказывал своему сыну во время игры и что-то выкрикивал. В теннисе это запрещено правилами. Во время паузы во втором сете Медведев решил напомнить об этом судье, но переборщил с эмоциями. Речь моментально стала вирусной в соцсетях.

«За что? А его отец может говорить каждый розыгрыш? Ты тупой? Его отец может говорить каждый розыгрыш? (Кричит). Отвечай на вопрос. Господи, ты ужасный судья. На меня смотри, я с тобой разговариваю. Дай ему предупреждение — его отец говорит каждый розыгрыш. А мне ты дал предупреждение просто так», — кричал Даниил.

Проиграв сет, Медведев добавил в адрес судьи: «В следующий раз давай ему предупреждение. Если не дашь, ты… Как бы сказать — маленькая кошка (намек на слово с оскорбительным подтекстом — Прим.ред.)». К чести россиянина, полуфинал он в итоге все-таки выиграл, после этого взяв два сета подряд. А уже после матча и вовсе официально извинился за свое эмоциональное поведение.

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