ПЛНТ: как устроено главное клубное движение России по настольному теннису

Для тех, кто только начинает разбираться в настольном теннисе, объясняем простыми словами: что такое ПЛНТ и как она устроена.

Уже совсем скоро в Казани пройдет плей-офф Профессиональной лиги настольного тенниса (ПЛНТ) — решающая стадия сезона с 3 по 7 июня.

Профессиональная лига настольного тенниса появилась в 2025 году и стала продолжением более чем 20-летней истории клубного чемпионата страны.

Главное изменение — международный статус. Теперь в ПЛНТ официально могут выступать иностранные клубы.

Как устроена система?

ПЛНТ — это не одна лига, а целая система дивизионов. В нее входят Премьер-лига, Суперлига, Высшие лиги A, B, C и другие дивизионы.

В сезоне-2025/26 их 18 — 10 мужских и 8 женских. Масштаб у чемпионата тоже серьезный: в этом году в ПЛНТ участвовали 280 команд из 40 регионов России, а также клубы из Белоруссии и Узбекистана.

Премьер-лига и Суперлига: в чем разница

Проще всего сравнить систему ПЛНТ с футбольной.

Премьер-лига в настольном теннисе — это условная «РПЛ»: здесь выступают сильнейшие клубы страны, разыгрываются медали чемпионата и играют ведущие спортсмены и легионеры.

Суперлига — аналог второго по силе дивизиона. Здесь команды борются за возможность выйти в Премьер-лигу и попасть в «топ» российского настольного тенниса.

Кто главные клубы

В мужском клубном настольном теннисе уже много лет остается неизменным противостояние «Факел-Газпрома» и УГМК.

Оренбургский «Факел-Газпром» — один из самых титулованных клубов Европы. Команда одиннадцать раз выигрывала чемпионат России и пять раз побеждала в Лиге чемпионов. В разные годы за клуб выступали Владимир Самсонов, Дмитрий Овчаров, Алексей Смирнов и Фёдор Кузьмин.

Сегодня «Факел-Газпром» также располагает одним из сильнейших составов в стране. В клубе выступают кореец Ан Чжэхён (№ 22 в рейтинге ITTF), двукратный чемпион России Максим Гребнев (№ 2 рейтинга ФНТР), финалист чемпионата России-2026 Денис Ивонин (№ 3 рейтинга ФНТР), а также опытный Александр Шибаев (№ 5 в рейтинге ФНТР), который остается одним из лидеров российского настольного тенниса.

УГМК из Верхней Пышмы — еще один гранд российского настольного тенниса. Мужская команда клуба восемь раз становилась чемпионом страны, а за УГМК выступали Ма Линь, Фан Бо, Микаэль Мейз, Лиам Питчфорд. Кроме того, много лет за клуб играл, а позже работал тренером Зоран Приморац.

Сегодня УГМК — действующий чемпион страны. Клуб выигрывал золото три сезона подряд. В составе команды — игроки сборной России Никита Артеменко (№ 5 в рейтинге ФНТР), Кирилл Скачков (№ 9 в рейтинге ФНТР), а также хорват Томислав Пуцар. (Напомним, для Артеменко нынешний сезон стал особенно ярким: в феврале 2026 года он выиграл международный турнир WTT Feeder Cappadocia.)

Отдельно стоит отметить и женскую команду УГМК, которая считается главным фаворитом турнира. Теннисистки клуба четыре сезона подряд выигрывали чемпионат страны и теперь претендуют на первое золото уже в истории ПЛНТ. В состав команды входят Элизабет Абраамян (№ 1 в рейтинге ФНТР), Валерия Щербатых (№ 6 в рейтинге ФНТР), Арина Слаутина (№ 9 в рейтинге ФНТР), а также китаянка Сунь Минян.

Кто еще сыграет в плей-офф?

Помимо грандов, в мужском плей-офф сыграют «МГФСО-Москва» (Москва), «УГМК-Элем» (Верхняя Пышма), «Алтай» (Барнаул), «УГМК-Резерв» (Верхняя Пышма), «Спарта энд К» (Видное) и «Кубань-Континенталь» (Краснодар).

В женском плей-офф выступят «УГМК-Резерв» (Верхняя Пышма), «СДЮСШОР № 13-НОК» (Нижний Новгород), «Родина-ФНТ АО» (Архангельск), «Горизонт» (Екатеринбург), «УГМК-УОР» (Верхняя Пышма) и «Спарта энд К» (Видное).

Что дальше?

Сегодня ПЛНТ объединяет клубы со всей страны — от Москвы и Санкт-Петербурга до Владивостока, от Минска до Ташкента. Сама же лига продолжает держать курс на будущее, активно работая над расширением присутствия иностранных команд как в Премьер-лиге, так и в других дивизионах.