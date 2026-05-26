Ольга Вишнякова / Фото: © ФНТР/ Алексей Савченко
Вчера, 19:26
Настольный теннис

Суперкубок всё ближе: кто забрал главные путёвки на «ТОП-24» в Петербурге

С 21 по 24 мая спортсмены боролись не только за медали и статус сильнейших, но и за прямые путёвки на Суперкубок-2026 — главный итоговый турнир сезона.

В Санкт-Петербурге завершился «ТОП-24» — первый большой старт российского настольного тенниса после чемпионата страны. 

«ТОП-24», который проводит Федерация настольного тенниса России, остаётся одним из важных соревнований сезона. Его особенность — формат: в одной сетке встречаются опытные лидеры сборной и молодые теннисисты, которые только начинают громко заявлять о себе. Для многих этот старт был еще и серьёзной проверкой перед Плей-офф, финалом Премьер-лиги, который стартует уже в начале июня в Казани.

У мужчин турнир сразу удивил: четыре сеяных игрока не смогли выйти из своих групп. Зато ярко себя показали Артур Абусев (№ 39 в рейтинге ФНТР), Батор Раднаев (№ 45 в рейтинге ФНТР), Алексей Жуков (№ 25 в рейтинге ФНТР) и особенно Иван Никулин, который сейчас занимает 46-е место в рейтинге ФНТР. Именно он стал одним из главных открытий соревнований: уверенно обыграл Владислава Макарова (№ 10 в рейтинге ФНТР) и Евгения Тихонова (№ 11 в рейтинге ФНТР) — оба раза со счётом 4:1.

В женской сетке до полуфинала дошли Ольга Воробьёва (№ 4 в рейтинге ФНТР), Валерия Коцюр (№ 7 в рейтинге ФНТР), Арина Слаутина (№ 9 в рейтинге ФНТР) и Ольга Вишнякова (№ 19 в рейтинге ФНТР). И именно Вишнякова стала главной героиней турнира. В финале представительница Москвы обыграла Слаутину со счетом 4:1 — и забрала золото «ТОП-24». К слову, во время решающих матчей её трогательно поддерживал супруг, Петр Федотов, который сам завершил борьбу на более ранней стадии соревнований. Бронзовую медаль забрала Ольга Воробьёва, не оставив шансов Елене Абаимовой — 4:0.

У мужчин победителем стал Лев Волин (№ 8 в рейтинге ФНТР), подтвердивший статус одного из фаворитов турнира. В финале он оказался сильнее Максима Бокова (№ 13 в рейтинге ФНТР) — 4:2. Бронзу взял петербуржец Глеб Иванов (№ 30 в рейтинге ФНТР), который в матче за третье место обыграл Александра Волошина (№ 44 в рейтинге ФНТР) с тем же счётом — 4:2.

По итогам «ТОП-24» прямые путёвки на Суперкубок-2026 получили Ольга Вишнякова, Лев Волин, Максим Боков и Глеб Иванов. Для остальных игроков последним шансом попасть в главный турнир сезона станет Кубок Александра Захарова в Верхней Пышме.

