«Я не особо верю в честность китайца. Его уже ловили на допинге». Малютин взял бронзу, а Сунь Яна снова подвергли обструкции

На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу в третий день плавательной программы у сборной России отличился 20-летний Мартин Малютин, завоевавший бронзовую медаль на 200 м вольным стилем при удивительных обстоятельствах.

На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу в третий день плавательной программы у сборной России отличился 20-летний Мартин Малютин, завоевавший бронзовую медаль на 200 м вольным стилем при удивительных обстоятельствах.

Это был один из самых поразительных финалов в истории плавания! Как минимум — в XXI веке.

Картина маслом. Дистанция 200 м вольным стилем. Многие понимают, что золото должен взять великий и могучий китаец Сунь Ян. Но когда все завершается, лучшее время показывают у Данаса Рапшиса. Литовец ошарашенно смотрит на табло, не веря глазам своим. Бьет кулаком по воде, бурно радуется.

Но вскоре его накрывает вселенская грусть. Потому что Рапшис дисквалифицирован за фальстарт. И стоило так пахать в воде! Золото достается Сунь Яну (1:44.93). И весь парадокс в том, что бронза падает в руки 20-летнему россиянину Мартину Малютину, который передвигается с четвертого на третье место. Причем его время 1:45.63 до сотой совпадает с тем, что показал британец Данкан Скотт, который тоже выиграл бронзовую медаль.

Вот это да!

— О чем вы думали, когда сначала посмотрели на табло? — спросил я у Малютина.

— Я сначала подрасстроился. Но потом не понял, почему стал третьим. За что сняли литовца? А так — доволен, это моя первая медаль взрослого чемпионата мира. Достойно, все-таки мой первый опыт.

— Было раньше, что вы делили медаль с соперником?

— Нет, это у меня впервые.

— После 100 м вы шли седьмым, после 150 м — шестым. Такой была тактика — накатить на финиш?

— Это мой конек — выжимать все из последней сотни, стараясь выиграть. Потому что я — средневик. Но сегодня было тяжеловато. Думал, что поплыву более легко.

— Реально ли побеждать Сунь Яна?

— Нет ничего сверхъестественного, он показал адекватное время. Нужно лучше поработать на первой сотне, создав себе плацдарм для рывка. И все будет реально. Вообще на 200 м идет очень плотная борьба, у всех шансы равны. Тут уж кому повезет…

— Какие мысли перед эстафетой?

— Нужно помочь ребятам. Мы можем бороться за первое место. Нет ничего невозможного.

— Что вы сказали бы литовцу?

— Что тут скажешь? Спасибо за борьбу, все — молодцы. Достойное время все показали.

— Какие у вас отношения в комнате вызова? Тут на Сунь Яна многие смотрят волком.

— У всех нормальные спортивные отношения, жмем друг другу руку. Я не буду устраивать демарш, как австралиец. Поднимусь на пьедестал.

— Вы согласны с тем, что Сунь Ян — потрясающий пловец?

— Конечно. Ему 28 лет, но он показывает такие результаты. Его техника плавания? Ничего особенного. Выходы и повороты у него хромают.

— Вы верите в его честность?

— На самом деле — не особо. Его уже ловили до этого на допинге. Но посмотрим, как будет.

…Кстати, австралийцу Хортону вынесли предупреждение от FINA за то, что он в первый день плавательной программы не встал на пьедестал рядом с Сунь Яном.

Казалось бы, это могло остановить других. Но нет — теперь позировать рядом с китайцем отказался британец Данкан Скотт. Он невозмутимо стоял на своем третьем месте, игнорируя опального чемпиона.

Сунь Ян, проходя мимо, рассмеялся ему в лицо и развел руками: мол, ну что ты ерепенишься? Вот оно, золото, у меня на шее висит. Ты ничего уже не изменишь.

Но Скотт одарил его лишь ехидной улыбкой. Свою позицию он уже выразил.

Что нас ждет на чемпионате мира. 24 июля (финалы)

Хай-дайвинг, 06.00 мск

Мужчины, 3-4 раунды

Плавание, 14.00 мск

Мужчины

800 м в/с

200 м баттерфляй

50 м брасс

Женщины

200 м в/с

Смешанная эстафета

4×100 м

Общий медальный зачет

1. Китай — 27 (15+10+2)

2. Россия — 17 (9+6+2)

3. Австралия — 8 (4+1+3)

4. США — 12 (2+4+6)

5. Германия — 6 (2+1+3)

6. Бразилия — 3 (2+0+1)

7. Венгрия — 2 (2+0+0)

8. Франция — 5 (1+3+1)

9. Канада — 6 (1+2+3)

10. Великобритания — 7 (1+2+4)

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