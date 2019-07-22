«Мы – самые нищие тренеры в мире». Женская сборная России по водному поло осталась без медалей

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу произошло неприятное событие: сборная России проиграла четвертьфинал Австралии (7:9) и выбыла из борьбы за медали.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу произошло неприятное событие: сборная России проиграла четвертьфинал Австралии (7:9) и выбыла из борьбы за медали.

Очень обидно женская сборная России по водному поло проиграла четвертьфинал команде Австралии. Вообще не получилась первая половина матча, которая завершилась со счетом 4:1 в пользу сборной Зеленого континента. Да, наши девчонки забросили только один мяч.

Потом пытались спастись, счет стал 4:5. Но итоговый результат — 7:9 не в нашу пользу. На турнире зачем-то проводятся матчи за пятое-шестое места, так что команду в деле мы еще увидим. Но сборная России не будет претендовать на медали, не станет спорить здесь за олимпийскую лицензию, не сразится в матче года против сборной США.

При этом наша команда по водному поло — очень крутая, и на Олимпиаде в Рио завоевала бронзовую медаль.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Россиянки уступили команде Австралии в четвертьфинале

«Проигрывает тренерский штаб»

— Мы должны забивать, — объяснял причины поражения помощник главного тренера Андрей Белофастов. — Мы ведь не можем забросить один гол за два периода. Мы — одна из лучших команд мира. И так мало забили за пол-игры?

А ведь тактически разобрали соперниц великолепно. Тени сомнения не возникало, как с ними нужно играть. Но это все нужно было воспроизвести на деле. К сожалению, это не получилось.

Конечно, в таких матчах есть спортсменки, которые сыграли слабее своего уровня. Их сегодня было достаточно много. Но это спорт. Нет смысла никого поливать грязью. Как бывает в таких случаях: выигрывает команда, а проигрывает тренерский штаб.

— Как сыграл вратарь у соперниц? Габриэла Палм сделала 14 сэйвов после 21 броска (67%).

— Превосходно! Очень хорошая девочка. Прыгучая, психологически стабильная, отлично защищалась. Мы надеялись, что сборная Австралии определит в ворота опытную Ли Янитсас, которую мы знаем хорошо. Ну и броски наши были не на высоте.

«Мы не могли специально уступить Венгрии»

— С учетом амбиций, вылет в четвертьфинале — это провал?

— Наверное, федерация должна дать определение, что такое провал. У нас в спорте восьмое место на чемпионате мира по футболу — это успех.

А для нас — наверное, да. Потому что мы последние годы всегда играли за медали. Не попали в четверку лучших команд чемпионата мира. Для нас это — неудача. Однозначно.

Хотя турнир очень серьезный, сборные сильные. Но как говорят известные футбольные тренеры: «К сожалению, это был не наш день».

— У вас странный календарь — вы провели тут, по сути, два матча перед четвертьфиналом. Между играми — по три дня. Это сказалось?

— Но мы ведь не могли специально проигрывать Венгрии последний матч в группе, чтобы выходить на Италию в ¼ финала.

— Вы бы ушли в полуфинале от сборной США, которая доминирует в водном поло.

— Все так. Но главный тренер Александр Гайдуков принял правильное решение. Мы находимся не в той ситуации, чтобы совершать такие маневры. Да нас бы никто и не понял. Сыграли так, как сыграли.

— Победили Венгрию, получили три дня паузы, вышли не свои на Австралию.

— Но мы хорошо заполнили паузу, провели тренировочную игру с испанками. Думаю, мы психологически просто перегорели. Как ни банально это звучит, все упирается в психологический настрой игроков.

«Договор с нами подписывают на четверть года»

— А ведь соверши вы такой маневр, и было бы больше шансов попасть в финал. И это уже олимпийская лицензия. Другие страны ведь хитрят, позволяя себе тактическое поражение.

— Да-да, согласен. Мы могли это сделать. Но повторю — на это не пошли. Посчитали, что нужно идти напрямую в четвертьфинал. Мы же знали, что попадаем на Австралию. А уже с Америкой в полуфинале показать нашу лучшую игру. К сожалению, не повезло. Мы на них не вышли.

— Может, сборная Венгрии в группе специально слила вам матч?

— Ну что вы, там без разговоров сразу все было понятно. Мы уже с первого периода им много накидали. Венгрия не особо сопротивлялась. Она таким же путем, как и мы, пошла в Будапеште — заняла первое место в подгруппе, но осталась без медалей. Вообще играть в такие маневры на уровне сборных — очень рискованная вещь.

— Такое чувство, что вы находитесь под дамокловым мечом. Не дали результат в Кванджу — вас сразу отстранят от сборной.

— Конечно, могут! Мы с Гайдуковым постоянно работаем под таким давлением. Договоры с Минспорта продлеваются на три, на шесть месяцев. Вот теперь они опять заканчиваются.

— Почему так?

— Это вопрос не к нам. Если нам не доверяют, то зачем нас ставить? Зачем подписывать контракты на три месяца? Чтобы держать нас за одно место? Мы тут копейки получаем. Можем оставить этот пост. Это ведь форма неуважения.

— А сколько вы получаете как тренеры? 30 000 рублей в месяц?

— Ставка очень маленькая. Я не знаю, могу ли называть это в прессе. Но раза в три меньше, чем вы сказали.

— По линии ЦСП?

— А по чему же еще? Нам больше никто не доплачивает. Мы — самые нищие тренеры. Других денег нет.

— И могут вас убрать?

— Сейчас умные люди будут принимать решение. Тренерский труд не уважать — вот что некрасиво. К сожалению, ситуация выглядит именно так. Мы к ней привыкли, работаем так с Гайдуковым уже четвертый год. И ничему не удивляемся. Все зашибись…

Зарплата тренера — 6400 рублей в месяц

Тут надо объяснить, что ставка Белофастова составляет 6400 рублей в месяц, Гайдукова — 7000. Прожиточный минимум в России — 10 444 рубля в месяц. Тренер сборной Новой Зеландии, которая показала тут разницу мячей 32-58 и вылетела в 1/8 финала, получает раз в десять больше.

Девчонки из сборной России бились также за стипендии, которые с нового года срежут. Потому что они не взяли медали. Тренеры тоже будут сидеть на нуле. При этом летом 2020 года мы будем ждать от сборной России минимум бронзу на Олимпиаде в Токио, заглядываясь на золото.

Но если вы заглянете за кулисы того, что происходит в водном поло, то поймете — там все не так просто. И медаль нельзя взять по щелчку пальцев. Это монотонный и утомительный, часто неблагодарный труд.

Что нас ждет на чемпионате мира. 23 июля (финалы)

Плавание, 14:00 мск

Мужчины

200 м в/с

100 м спина

Женщины

1500 м в/с

100 м спина

100 м брасс

Общий медальный зачет

1. Китай — 24 (14+9+1)

2. Россия — 15 (9+5+1)

3. Австралия — 6 (3+1+2)

4. Германия — 6 (2+1+3)

5. Бразилия — 2 (2+0+0)

6. США — 11 (1+4+6)

7. Франция — 5 (1+3+1)

8. Украина — 6 (1+0+5)

9. Венгрия — 1 (1+0+0)

10. Италия — 7 (0+4+3)

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