«Люди ругают Сунь Яна из-за обиды. Типа ему можно, а мне нельзя?» Евгений Рылов — о серебре ЧМ и сравнении футбола с плаванием

Обозреватель «Матч ТВ» беседует с серебряным призером ЧМ-2019 Евгением Рыловым, который плыл четвертый этап мужской эстафеты 4х100 м вольным стилем.

Обозреватель «Матч ТВ» беседует с серебряным призером ЧМ-2019 Евгением Рыловым, который плыл четвертый этап мужской эстафеты 4х100 м вольным стилем.

В мужской эстафете сборная США завоевала золото (3.09,06), установив рекорд чемпионатов мира. Россия приплыла второй (3.09,97), отстав на 0,91 секунды.

Если смотреть по этапам, то Калеб Дрессел (47,63) привез пару десятых молодому Владиславу Гриневу (47,83). Блэйк Пирони (47,49) опередил нашего именитого Владимира Морозова (47,62). Зак Эппл (46,86) вообще показал лучшее время среди всех участников финала, и Климент Колесников (47,50) за ним недотянулся.

Натан Эдриан (47,08) имел несложную задачу, но Евгений Рылов (47,02) проплыл быстрее свой отрезок. Даже перед заключительным полтинником казалось, что у России есть шанс…

Удивительнее всего, что в наших глазах Рылов до этого дня прочно ассоциировался с плаванием на спине. Два года назад он становился чемпионом мира на 200 м. А тут парень выдал такую жару в кроле, показав прекрасное время!

«Я теперь и дальше буду пробовать кроль»

— Тренер сказал: «Сделай мне 47,0 в эстафете». Ну, я и сделал, — посмеиваясь, пожал плечами Евгений Рылов. — Никогда со мной такого не было. Утром проплыл 48,38. Грубо говоря, скинул полторы секунды.

— У вас не возникало желания перевернуться на грудь? Александр Попов раньше плавал на спине, а стал кролистом.

— Это вызывает желание встать на личку еще и на 100 м вольным стилем. При этом не забывая о спине.

— Может, после такого вам в Корее дадут проплыть кроль?

— Нет, уже заявочные листы не поменяешь. Может, пойдет разговор о финальных эстафетах. Но с этим у меня немного получается накладка — пересекаются с моими личными дистанциями. Думаю, обсудим это с главным тренером. Такая реализация — это физически очень тяжело. И плюс я еще не наработал объем на такое количество дистанций. Я могу закрывать 100 м вольным стилем, комбинашку, смешанную эстафету, смешанную кролем — и идет накладка со 100 и 200 м на спине.

Но я с удовольствием буду пробовать кроль. Стараться, работать дальше. Желание есть, и его много.

— Какое-то обсуждение было, когда вас поставили на заключительный этап?

— Нет. Меня никто не спрашивал. Мне говорят: «Ты поплывешь второй этап». Я так: хорошо. Через полчаса: «Нет, поплывешь четвертым». Я так: ну ладно.

У меня было такое же удивление, когда меня поставили на последний этап эстафеты 50 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде. А еще в комбинашке 4Х50 м сказали: «Так, ты выходишь вместо Морозова».

Я утром настраивался на спину. Меня перевернули на кроль. Показал хороший результат. Может, мне и надо так плавать? Может, это мое?

«Никогда раньше не бил пенальти»

— Любопытно, тут такое же давление, как когда ты бьешь решающий пенальти в плей-офф чемпионата мира? — я почему-то вспомнил Федора Смолова.

— Это я не знаю, — удивился Рылов. — Никогда не бил пенальти. Футбол здесь вообще ни при чем. Небо и земля.

— Я говорю о психологическом давлении.

— Это зависит от человека, как он умеет это давление использовать. Одним это прибавляет сил, другие начинают себя поедать. Вот вы о футболе говорите. Просто ведь пробить по воротам, если там нет голкипера. Ударь со всей силы в нижний угол. Вратарь в любом случае не успеет. А когда он в рамке стоит и руками машет, то создает дополнительное напряжение. Из этого складывается психология. Просто одни этим пользуются, а другие — нет.

— А если бы вы сами выбирали, каким плыть — вторым или четвертым?

— После этого финала — четвертым. Понравилось!

— Все наши ребята выплыли из 48 секунд, почти три секунды сбросили по сравнению с ЧМ-2017 в Будапеште. Но все равно американцы пока далековато (0,91). Что делать на Олимпиаде в Токио?

— Считаю, у нас все будет хорошо. Я улучшаю результат, Клим тоже (Климент Колесников), как и Влад (Гринев). Морозов, думаю, к Олимпиаде как раз выйдет на пик формы и может повторить свое будапештское время 46,7. Не хочу сглазить, но и я могу разменять 47 секунд. Возможности есть. Надо работать и пробовать.

— А что за качества нужно тренировать под эстафету?

— Отработка стартов — это всегда полезно. А в остальном это такая же дистанция, как и личка. Но есть моменты с волнами. У нас так получилось, что я плыл с одним американцем, поэтому с волной не столкнулся. Обычно выступаю первым или четвертым. Так что этот фактор снижен.

— Чем кроль отличается от спины?

— Я ведь на чемпионате России выступаю на 100 м вольным стилем. Способы практически идентичные. Энергетика тратится примерно одинаковая. Просто скорости немного разные.

Кроль поначалу был для меня развлекухой. А потом стал рабочей развлекухой. И это помогло мне снять напряжение со спины. Она тоже становится повеселее, потому что идет туда-сюда беготня. Ты не зацикливаешься на чем-то одном…

«Против Эдриана плавать интереснее»

— Для вас имеет значение, с кем вы ведете дуэль? Против вас плыл американец Натан Эдриан.

— Думаю, имеет значение. Когда это Дрессел или Эдриан, гораздо больше адреналина и куража. Это сыграло приятную роль. Хотя выйди против меня ноунейм, я бы сделал то же самое. Суть особо не меняется, но эмоциональный фон повыше. Хочется победить более сильного соперника.

— Вы слышали историю Эдриана, что в январе 2019 года у него обнаружили рак яичек, он излечился, а уже в мае снова начал плавать?

— Впервые об этом слышу. Тема тяжелая. Но если говорить в целом о спринтерах, есть разные типы людей. Например, Монаду может долго не ходить в бассейн. Гулять, бегать, что угодно делать. А потом вставать на тумбочку и плыть по рекорду мира. А есть такие, как я: не поплаваешь месяц и начинаешь терять ощущение воды. Я не обладаю большой физической массой. Нет высокого роста, силы и веса. Мне лучше натренировывать себя. И я тактильно чувствительный к воде. Но за счет этого могу конкурировать с большими ребятами, показывая высокую скорость. И я не удивлен, что Эдриан так быстро восстановился. Такие примеры в плавании были.

— Как вы относитесь к тому, что Казань получила право проведения ЧМ-2025 по водным видам спорта?

— Дожить сначала надо! — смеется Рылов. — У нас чемпионат России по длинной воде теперь будет проводиться в Казани. Раньше был только на короткой. Мне там бассейн очень нравится. С удовольствием! И будет классно, если бассейн опять поставят на футбольное поле.

— Как вы отнеслись к демаршу австралийца Мака Хортона, который на церемонии награждения встал позади подиума, чтобы не позировать вместе с китайцем Сунь Яном, которого даже не подумали наказать за нарушение антидопинговых правил? Он разбил пробирку со своей пробой.

— Такое было, да? Я сижу в интернете, но не перевариваю столько информации, телевизор стараюсь не смотреть. Не всегда новости бывают полезными. И зачем себя перегружать? Это не моя проблема.

Потом это вернется человеку, если он плохо поступил. Хотя не уверен, что Сунь Ян что-то употребляет. Это не доказано. Даже по стилю плавания видно, что он другого уровня. Он делает гораздо длиннее шаг, всегда всех убирает на второй половине. На Олимпиаде он проиграл, поэтому его можно победить.

Скорее это вопрос какой-то обиды. Ему типа можно, а мне нельзя? Люди просто придумывают оправдания для себя. Если ты можешь, то делаешь. Вот и все.

Что нас ждет на чемпионате мира. 22 июля (финалы)

Хай-дайвинг, 8:00 мск

Мужчины, 27 м, 1 и 2 раунды

Водное поло, 9:30 мск

Россия — Австралия, женщины (¼ финала)

Плавание, 14:00 мск

Мужчины

100 м брасс

50 м баттерфляй

Женщины

100 м баттерфляй

200 м комплекс

Общий медальный зачет

1. Китай — 24 (14+9+1)

2. Россия — 15 (9+5+1)

3. Австралия — 6 (3+1+2)

4. Германия — 6 (2+1+3)

5. Бразилия — 2 (2+0+0)

6. США — 11 (1+4+6)

7. Франция — 5 (1+3+1)

8. Украина — 6 (1+0+5)

9. Венгрия — 1 (1+0+0)

10. Италия — 7 (0+4+3)