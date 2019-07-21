Россия проигрывает в эстафете только Америке, австралиец выразил презрение Сунь Яну. В Кванджу пошла настоящая жара!

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу начались соревнования по плаванию. В первый же день мужская четверка 4х100 м вольным стилем завоевала серебро, уступив 0,91 секунды американцам.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу начались соревнования по плаванию. В первый же день мужская четверка 4х100 м вольным стилем завоевала серебро, уступив 0,91 секунды американцам.

Казань — столица мирового плавания

Это был очень крутой день. В первую очередь, Казань получила право на проведение чемпионата мира по водным видам спорта, причем второй раз в истории. Решение было принято на заседании бюро Международной федерации плавания, где свои заявки на турниры 2025-го или 2027 года представили Будапешт и Казань. Причем Татарстан активно претендовал именно на 2025 год. Но возможен вариант, что Казань примет водную Олимпиаду даже в 2023-м — вместо Катара.

А почему нет? Там с 2015 года все готово. Я сам работал на том чемпионате мира и могу сказать, что он был организован великолепно. И есть с чем сравнивать. Потому что еще я работал в Риме-2009, Шанхае-2011, Барселоне-2013, Будапеште-2017 и теперь в Кванджу-2019.

Отдельная просьба к организаторам: не закармливайте журналистов эчпочмаками в пресс-центре, потом домой привозишь плюс пять кило. И не ставьте снова бассейн на футбольное поле «Рубина», а то потом долго восстанавливать газон. Впрочем, как я слышал, больше так делать не будут.

Поговорил с нашими пловцами — все хором уверяют, что бассейн в Казани им очень нравится. Там ведь и чемпионат России проходит. А еще столица Татарстана претендует на проведение чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в 2021 году, а в 2022-м в рамках комплексного чемпионата Европы примет соревнования по плаванию и гребле. Ранее Казань получила право на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года.

Так что не надо говорить, что из-за допингового скандала имени Родченкова нашу страну оставили без международных соревнований. Это совсем не так.

Демарш против Сунь Яна

Кстати, о скандале с допингом. Тут знаменитый китаец Сунь Ян несколько месяцев назад, как говорят, разбил пробирку со своей пробой, чем серьезно нарушил антидопинговые правила. Ряд спортсменов уже выступили с заявлениями. Особенно, как она это любит делать, бомбанула в прессе американская брассистка Лилли Кинг, раньше проезжавшаяся по Юлии Ефимовой.

Сунь Ян снялся со своей коронной дистанции 1500 м, но вышел на 400 м — и уверенно завоевал золото. Вторым стал Мак Хортон, австралиец в желтом. На церемонии награждения он встал позади подиума, чтобы не позировать вместе с дерзким китайцем, которого даже не подумали наказать.

Сунь Ян выиграл финал со временем 3:42.44, Хортон стал вторым с отставанием в 0,73 секунды. «Если бы не допинг, — наверняка думал австралиец, — первым бы стал я, а не этот парень».

Но позже грянула реальная сенсация, когда Австралия взяла-таки свою награду. Ариарна Титмус (3.58,46), женщина в желтом, внезапно опередила знаменитую фаворитку из США — Кэти Ледеки (3.59,97). Причем привезла обладательнице мирового рекорда (1.57,11) громадные 1,21 секунды, установив рекорд турнира.

Ледеки была хороша на Олимпиаде в Рио. Но прошли три года, и ее результаты пошли на спад. Тренеры думали, что Кэти притаилась. Тем не менее чемпионат мира начался для нее плохо. А ведь еще и Фелпса у американцев нет. Как они обгонят китайцев в медальном зачете?

Можно ли было достать американцев?

Но в мужской эстафете сборная США взяла свое (3.09,06), установив рекорд чемпионата. Россия стала второй (3.09,97), отстав на 0,91 секунды.

Был ли шанс сотворить сенсацию? Смотрите по этапам.

Калеб Дрессел (47,63) привез пару десятых молодому Владиславу Гриневу (47,83).

Блэйк Пирони (47,49) опередил нашего именитого Владимира Морозова (47,62), и вот еще полторы десятых.

Зак Эппл (46,86) вообще показал лучшее время среди всех участников финала, и Климент Колесников в розовой шапочке (47,50) за ним не дотянулся.

Натан Эдриан (47,08) имел несложную задачу, но Евгений Рылов (47,02) проплыл быстрее свой отрезок. Даже перед заключительным полтинником казалось, что у России есть шанс.

Но, увы, только серебро. А может, аж серебро. Для молодой российской четверки это серьезный успех. Для Рылова, короля плавания на спине — вообще лучшее время.

Два года назад, в Будапеште, Россия вообще осталась без медали. Четыре года назад, в Казани, взяла серебро. Золота у нас не было с 2003 года, когда еще плавал Александр Попов.

Так что все хорошо. Отличный результат!

Что нас ждет на чемпионате мира. 22 июля (финалы)

Хай-дайвинг, 8:00 мск

Мужчины, 27 м, 1 и 2 раунды

Водное поло, 9:30 мск

Россия — Австралия, женщины (¼ финала)

Плавание, 14:00 мск

Мужчины

100 м брасс

50 м баттерфляй

Женщины

100 м баттерфляй

200 м комплекс

Общий медальный зачет

1. Китай — 24 (14+9+1)

2. Россия — 15 (9+5+1)

3. Австралия — 6 (3+1+2)

4. Германия — 6 (2+1+3)

5. Бразилия — 2 (2+0+0)

6. США — 11 (1+4+6)

7. Франция — 5 (1+3+1)

8. Украина — 6 (1+0+5)

9. Венгрия — 1 (1+0+0)

10. Италия — 7 (0+4+3)