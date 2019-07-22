Костин взял серебро в водах Кванджу. Раньше он ходил в свитере СКА, а сейчас болеет за Овечкина

На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском городе Кванджу во второй день плавательной программы у сборной России снова случилась медаль – серебро на дистанции 50 м баттерфляем завоевал Олег Костин.

На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском городе Кванджу во второй день плавательной программы у сборной России снова случилась медаль – серебро на дистанции 50 м баттерфляем завоевал Олег Костин.

Не идут дела? Просто поменяйте стиль!

Олег Костин обратил на себя внимание тем, что на чемпионатах России и Кубке Сальникова раньше выходил в хоккейном свитере СКА. Я потому и запомнил пять лет назад этого пловца на 200 м брассом. Костин мне рассказывал, что этот джерси ему приносит удачу. Он сам служит в армии, вот и решил сделать свитер своим символом. А на спине была восьмерка. Можно было бы как-то связать с Овечкиным, но Александр Великий никогда за СКА не играл.

Прошло время. Теперь Костин выступает уже в баттерфляе, причем в коротком спринте (50 м). В полуфинале показал четвертое время (22,88). Поэтому шанс на медаль был. Хотя сам Олег Олегович говорил, что эта дистанция — натуральная лотерея, которую не предсказать.

В итоге получилось, что золото завоевал американец Калеб Дрессел (22,35), побивший рекорд чемпионата мира и рекорд Америки. А вот вторым стал Костин (22,70), который к своим 27 годам не имел громких успехов в длинной воде.

Вот что значит человек нашел свою дистанцию. «О сколько нам открытий чудных…» Ведь вчера поразил спинист Евгений Рылов, который показал прекрасное время (47,02) в серебряной кролевой эстафете 4×100 м.

Это хороший пример молодым пловцам: если у вас не идет какой-то стиль, попробуйте что-то кардинально новое. Вдруг у вас там все получится?

«Хочу доплыть до Олимпиады в Лос-Анджелесе!»

— Наконец-то я сделал это! Надеюсь, всех порадовал? — Костин ликовал в микст-зоне. — Ну как вам от меня неолимпийский полтинник баттерфляем? Очень шикарно?

— Вы и сейчас скажете, что серебро выиграли в лотерею?

— Даже не знаю. Я просто вышел работать, чтобы получить удовольствие от заплыва. Это чемпионат мира, моя основная дистанция. Единственная на данный момент. Старался сделать все возможное, и это получилось. Но пока Дрессела обогнать не смог.

— Расскажите, как вы переключились с брасса на баттерфляй?

— Я плавал 200 м брассом. Набрал вес, подрос, центр тяжести сместился. А в брассе это кардинально все меняет. Стартовал, результат не шел. Но параллельно плавал 50 м дельфином. Любил это как тренировку. А теперь получилось, что это основная дистанция.

— Вы накануне пошутили, что не хотите уходить из спорта до ЧМ-2025 в Казани.

— А это была не шутка! Я вообще хочу остаться в плавании до Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

— Почему такая веха?

— Просто хочу слетать в Америку в команде. Стартовать, достойно представлять сборную России. При возможности вывезти семью. Для них это было бы здорово.

— Не думали о том, чтобы потренироваться в США?

— Уже давно об этом не думаю. И поздновато, и у меня уже семья. Теперь мысли о том, как вырастить детей.

«Хоть одну нормальную тумбочку поставьте в Нижнем Новгороде»

— Вы же по званию — лейтенант?

— Да. Я же на службе. Стартую на Военных играх, которые, как Олимпиада, проходят раз в четыре года. Это очень престижный турнир.

— Расскажите историю своей татуировки. На нее обратили внимание телезрители.

— Это Посейдон. Почему? Потому что с водой связано. Для меня как талисман. Как видите, помогает.

— Но все-таки так перевернуться с брасса на баттерфляй — это феномен.

— Ну, я только четвертый год работаю над этой дистанцией. И есть проблемы в том плане, что в Нижнем Новгороде, например, нет правильных тумбочек, чтобы тренировать старт. Просто стоят в бассейне советские тумбочки из бетона. Поэтому старты отрабатываю только на сборах или самих соревнованиях. А для полтинника это очень важно. Грубо говоря, если ты выигрываешь старт, то побеждаешь на дистанции.

— Если бы вы с Дресселом стартовали с советских тумбочек, кто бы победил?

— Я же с двух ног прыгаю. В таком случае бы с ним посоревновался!

— Вы же хотите на Олимпиаду, а 50 м баттерфляем там нет в программе. Что делать?

— Ждать, пока включат! Такие разговоры идут, что это возможно. Кроме того, я готовлю сотню баттерфляем. Хотя раньше никогда особо не выступал. Стараюсь нарабатывать, хотя возраст уже не детский. Что-нибудь придумаем!

— Так велика разница между 50 и 100 м баттерфляем?

— Да, очень большая! Абсолютно две разные дистанции. Как 100 и 200 м. Она же в два раза длиннее. Тут не только скорость, но и скоростная выносливость важна. И это надо наработать. А за короткий срок не получится.

— Если бы за ужином сегодня вечером вы могли бы поболтать с каким-то пловцом баттерфляем в истории, это кто мог быть?

— Честно, я не рассматривал дельфинистов прошлых лет как кумиров. Это ты ребенком смотришь на них с открытыми глазами. Но в юном возрасте я плавал брассом, и для меня ориентиром был Косуке Китаджима. Я всегда был его фанатом. А дельфином… Мне нравилось, как плавает Милорад Кавич. У него очень сильный спринт. Вот с ним бы пошел на ужин, чтобы узнать его секреты.

— После этого серебра могут ли в Нижнем Новгороде появиться тумбочки?

— Не знаю, это уже не ко мне вопрос! Но хоть одну поставьте — уже был бы рад! И вообще: я всю жизнь тренируюсь в 25-метровом бассейне, поэтому рассчитывать на олимпийскую дистанцию тяжело. Повороты — это одно, плыть по прямой долго — совсем другая работа. Но что умеем, то и делаем.

«В свитере СКА уже не хожу»

Напоследок я спросил у Костина:

— Вы по-прежнему выходите в свитере СКА?

— Уже давно в нем не хожу, — улыбнулся Олег. Похоже, его джерси остался там же, где и брасс. — Положил его в домашний музей.

— Вы смотрите хоккей? У вас в Нижнем Новгороде выступает «Торпедо».

— Я люблю сходить на матч, но не всегда получается.

— Когда были последний раз?

— Наверное, год назад. Кажется, это был матч «Торпедо» — СКА.

— Кто у вас любимый хоккеист?

— Александр Овечкин.

— Если попросим его в заголовке сделать подарок, будете носить на внутренних соревнованиях?

— Нет, такую реликвию носить нельзя. Но я ее повешу дома на самом видном месте.

Что нас ждет на чемпионате мира. 23 июля (финалы)

Плавание, 14:00 мск

Мужчины

200 м в/с

100 м спина

Женщины

1500 м в/с

100 м спина

100 м брасс

Общий медальный зачет

1. Китай — 26 (14+10+2)

2. Россия — 16 (9+6+1)

3. Австралия — 7 (3+1+3)

4. США — 12 (2+4+6)

5. Германия — 6 (2+1+3)

6. Бразилия — 3 (2+0+1)

7. Венгрия — 2 (2+0+0)

8. Франция — 5 (1+3+1)

9. Канада — 6 (1+2+3)

10. Великобритания — 5 (1+2+2)

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