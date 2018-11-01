«Матч ТВ» – это мой дом. Это моя жизнь». Комментаторы и ведущие поздравляют канал с трехлетием
- 1 ноября 2018 года телеканалу «Матч ТВ» исполнилось три года.
Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев: «Матч ТВ» – этой мой дом. Это моя жизнь. Мое счастье»
– Три года серьезной работы. Будет еще 33 года. И еще 133! Желаю всего самого наилучшего и доброго моему родному каналу.Открыть видео
Комментатор Нобель Арустамян: «Уверен, впереди большая история ярких эмоций для всех»Открыть видео
Комментатор Сергей Кривохарченко: «Хочется поздравить всех сотрудников «Матч ТВ», режиссеров, операторов, звукорежиссеров, продюсеров – всех, кто помогает делать этот канал лучше, ярче и интереснее».
– «Матч ТВ» три года, а кажется, что намного больше, потому что этот период времени получился очень интенсивным и насыщенным. Например, я тут посчитал, у меня за это время было 124 перелета.Открыть видео
Комментатор и ведущая Наталья Кларк: «Не устану повторять эту фразу много-много раз: «Вы смотрите новости на телеканале «Матч ТВ», в студии – Наталья Кларк»Открыть видео
Футбольный комментатор Роман Гутцайт: «Отдельное спасибо зрителям. Я очень рад, что вы с нами, что вы любите футбол»
– Три года назад в это время только-только начинал работу канал «Матч ТВ». Помню, что мы с Костей Геничем работали на первой футбольной трансляции – «Спартак» – «Урал». Прошло три года и снова футбол, снова стадионы, похожая погода. 2018 год запомнился чемпионатом мира, который проходил в нашей стране.Открыть видео
Ведущая Мария Орзул: «Самая яркая командировка для меня – это поездка на чемпионат Европы во Францию»Открыть видео
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и ведущая «Матч ТВ» Ольга Васюкова: «За время работы на «Матч ТВ» я провела примерно 600 прямых эфиров и каждый из них я смотрела в записи. За все эти эфиры у меня ноль ляпов»
— Я работаю на «Матче» с самого его открытия — уже три года. Нашему телеканалу я желаю долголетия и процветания. «Матч ТВ», с днем рождения!Открыть видео
Корреспондент и ведущий Андрей Романов: «Для меня «Матч ТВ» — это постоянные челленджи»
— За все время работы на канале я провел порядка 1000 часов в прямом эфире. Я за все благодарен этому каналу, потому что с ним я только развиваюсь.Открыть видео
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