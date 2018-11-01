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«Матч ТВ» – это мой дом. Это моя жизнь». Комментаторы и ведущие поздравляют канал с трехлетием

17:54
«Матч ТВ» – это мой дом. Это моя жизнь». Комментаторы и ведущие поздравляют канал с трехлетием
Нобель Арустамян / Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
В день рождения «Матч ТВ» комментаторы и ведущие рассказали о своей работе и записали поздравления каналу.
  • 1 ноября 2018 года телеканалу «Матч ТВ» исполнилось три года.

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев: «Матч ТВ» – этой мой дом. Это моя жизнь. Мое счастье» 

– Три года серьезной работы. Будет еще 33 года. И еще 133! Желаю всего самого наилучшего и доброго моему родному каналу.
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Комментатор Нобель Арустамян:  «Уверен, впереди большая история ярких эмоций для всех»

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Комментатор Сергей Кривохарченко: «Хочется поздравить всех сотрудников «Матч ТВ», режиссеров, операторов, звукорежиссеров, продюсеров – всех, кто помогает делать этот канал лучше, ярче и интереснее». 

– «Матч ТВ» три года, а кажется, что намного больше, потому что этот период времени получился очень интенсивным и насыщенным. Например, я тут посчитал, у меня за это время было 124 перелета.
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Комментатор и ведущая Наталья Кларк: «Не устану повторять эту фразу много-много раз: «Вы смотрите новости на телеканале «Матч ТВ», в студии – Наталья Кларк»

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Футбольный комментатор Роман Гутцайт: «Отдельное спасибо зрителям. Я очень рад, что вы с нами, что вы любите футбол»

– Три года назад в это время только-только начинал работу канал «Матч ТВ». Помню, что мы с Костей Геничем работали на первой футбольной трансляции – «Спартак» – «Урал». Прошло три года и снова футбол, снова стадионы, похожая погода. 2018 год запомнился чемпионатом мира, который проходил в нашей стране. 
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Ведущая Мария Орзул: «Самая яркая командировка для меня – это поездка на чемпионат Европы во Францию»

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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и ведущая «Матч ТВ» Ольга Васюкова: «За время работы на «Матч ТВ» я провела примерно 600 прямых эфиров и каждый из них я смотрела в записи. За все эти эфиры у меня ноль ляпов»

— Я работаю на «Матче» с самого его открытия — уже три года. Нашему телеканалу я желаю долголетия и процветания. «Матч ТВ», с днем рождения!
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Корреспондент и ведущий Андрей Романов: «Для меня «Матч ТВ» — это постоянные челленджи»

— За все время работы на канале я провел порядка 1000 часов в прямом эфире. Я за все благодарен этому каналу, потому что с ним я только развиваюсь.
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