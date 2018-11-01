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Чалов, Ягудин, семья в кокошниках и другие — в флэшмобе #янаматче

14:55
Чалов, Ягудин, семья в кокошниках и другие — в флэшмобе #янаматче
Федор Чалов / Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
В день трехлетия телеканала «Матч ТВ» запускает масштабную акцию.

В день своего 3-летия телеканал «Матч ТВ» запускает масштабную акцию-флешмоб с хэштегом «#янаматче». Присоединяйся к известным спортсменам, болельщикам и зрителям «Матч ТВ» и выкладывай свои истории с фото или видео, произошедшие на спортивных матчах.

Подробнее об акции #янаматче:

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Они уже поделились своими историями

Семья в кокошниках: Анна Каленская, ее супруг Дмитрий Гнатюк и его племянник Юрий Гнатюк прославились и разделили минуты триумфа со сборной России на ЧМ-2018

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Тот самый «болельщик с ковром» из Ростова-на-Дону: стал известен на всю страну и дал отличную идею PR-специалистам «Ростова»

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Бронзовый призер ОИ-2004, 8-кратный чемпион мира по фехтованию Алексей Якименко: 

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Нападающий «Витязя» Денис Кокарев: выиграл Кубок Гагарина в 2012-м

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Защитник «Краснодара» Роман Шишкин: выкладывается на матчах на все 100% ради успеха

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А что делал на матче ты? 

Если вы пропустили специальный праздничный эфир программы «Все на матч», то вам сюда.

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«Матч ТВ»: три года в эфире. Новые рекорды и уникальные проекты

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