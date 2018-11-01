Чалов, Ягудин, семья в кокошниках и другие — в флэшмобе #янаматче
В день своего 3-летия телеканал «Матч ТВ» запускает масштабную акцию-флешмоб с хэштегом «#янаматче». Присоединяйся к известным спортсменам, болельщикам и зрителям «Матч ТВ» и выкладывай свои истории с фото или видео, произошедшие на спортивных матчах.
Подробнее об акции #янаматче:Открыть видео
Они уже поделились своими историями
Семья в кокошниках: Анна Каленская, ее супруг Дмитрий Гнатюк и его племянник Юрий Гнатюк прославились и разделили минуты триумфа со сборной России на ЧМ-2018Открыть видео
Нападающий ЦСКА Федор Чалов: с армейцами обыграл «Реал» в матче Лиги чемпионовОткрыть видео
Тот самый «болельщик с ковром» из Ростова-на-Дону: стал известен на всю страну и дал отличную идею PR-специалистам «Ростова»Открыть видео
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин: вел и продолжает с успехом вести свою программу «Тает лед с Алексеем Ягудиным»Открыть видео
Персональный болельщик Роналду Дилман: сделал селфи с Криштиану во время матча на «Олд Траффорд»Открыть видео
Капитан сборной России по регби Василий Артемьев: стал серебряным призером чемпионата Европыhttps://www.instagram.com/p/BpoY360AbtW/?tagged=%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5
Боснийский защитник «Динамо» Тони Шунич: сделал популярными трех юных болельщиков и возродил интерес к игре «камень-ножницы-бумага»https://www.instagram.com/p/BpowVeHFVng/?tagged=%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5
Болельщик Ион Погор: сделал предложение своей возлюбленной на матче примеры, а потом сфотографировался с Денисом ЧерышевымОткрыть видео
Хоккеисты новокузнецкого «Металлурга»: встретились с суеверным соперникомОткрыть видео
Игроки нижегородского «Торпедо»: выиграли Кубок Харламова, подарив клубу звание чемпионов страныОткрыть видео
Вратарь «Кузнецких медведей»: перевернул ворота после «сухаря»Открыть видео
Российский боксер Сергей Ковалев: поздравил «Матч ТВ» и анонсировал свой реванш с Альваресомhttps://www.instagram.com/p/BpoSPbBgX7P/?tagged=%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5
«Русские витязи»: забросили шайбу за секунду до конца матча, оформив выход в плей-оффhttps://www.instagram.com/p/BpoL4N3hYZ_/?taken-by=hcrusskievityazi
Бронзовый призер ОИ-2004, 8-кратный чемпион мира по фехтованию Алексей Якименко:https://www.instagram.com/p/BpoeqIkhea9/?tagged=%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5
Синхронист Александр Мальцев: стал двукратным чемпионом мираhttps://www.instagram.com/p/Bpo2G7InQ1a/?tagged=%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5
Нападающий «Витязя» Денис Кокарев: выиграл Кубок Гагарина в 2012-мhttps://www.instagram.com/p/Bpodms3BIjw/?tagged=%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5
Защитник «Краснодара» Роман Шишкин: выкладывается на матчах на все 100% ради успехаОткрыть видео
А что делал на матче ты?
Если вы пропустили специальный праздничный эфир программы «Все на матч», то вам сюда.Открыть видео
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