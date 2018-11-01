Чалов, Ягудин, семья в кокошниках и другие — в флэшмобе #янаматче

В день трехлетия телеканала «Матч ТВ» запускает масштабную акцию.

2018-11-01T14:55:38+03:00 В день трехлетия телеканала «Матч ТВ» запускает масштабную акцию.

В день своего 3-летия телеканал «Матч ТВ» запускает масштабную акцию-флешмоб с хэштегом «#янаматче». Присоединяйся к известным спортсменам, болельщикам и зрителям «Матч ТВ» и выкладывай свои истории с фото или видео, произошедшие на спортивных матчах.

Подробнее об акции #янаматче:

Они уже поделились своими историями

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Персональный болельщик Роналду Дилман: сделал селфи с Криштиану во время матча на «Олд Траффорд»

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев: стал серебряным призером чемпионата Европы

Боснийский защитник «Динамо» Тони Шунич: сделал популярными трех юных болельщиков и возродил интерес к игре «камень-ножницы-бумага»

Болельщик Ион Погор: сделал предложение своей возлюбленной на матче примеры, а потом сфотографировался с Денисом Черышевым

Хоккеисты новокузнецкого «Металлурга»: встретились с суеверным соперником

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Вратарь «Кузнецких медведей»: перевернул ворота после «сухаря»

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«Русские витязи»: забросили шайбу за секунду до конца матча, оформив выход в плей-офф

Бронзовый призер ОИ-2004, 8-кратный чемпион мира по фехтованию Алексей Якименко:

Синхронист Александр Мальцев: стал двукратным чемпионом мира

Нападающий «Витязя» Денис Кокарев: выиграл Кубок Гагарина в 2012-м

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин: выкладывается на матчах на все 100% ради успеха

А что делал на матче ты?

Если вы пропустили специальный праздничный эфир программы «Все на матч», то вам сюда.

«Матч ТВ»: три года в эфире. Новые рекорды и уникальные проекты