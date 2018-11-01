2018-11-01T11:00:02+03:00 «Матч ТВ»: три года в эфире. Новые рекорды и уникальные проекты

Увеличение доли показа спортивных соревнований, трансляции новых видов спорта и уникальные программы собственного производства, чемпионат мира по футболу и бой Хабиб vs Конор – в год своего трехлетия «Матч ТВ» неоднократно обновлял установленные ранее собственные максимальные показатели.

Не останавливаясь на достигнутом, телеканал готовит много нового – от документальных и развлекательных проектов для самой широкой аудитории до эксклюзивных контрактов на показ ключевых турниров. «Матч ТВ» остается флагманом в продвижении спорта и держит в курсе всех самых важных спортивных событий.

Ключевые события и рекордные показатели

Одним из самых больших достижений телеканала за три года его существования стало то, что он по-настоящему сумел возродить интерес к спорту в стране, объединил самые отдаленные уголки страны в едином желании поддержать спортсменов в их победах и поражениях, сделав спорт гораздо ближе к людям, а людей активными участниками спортивных мероприятий.

https://www.instagram.com/p/BocAZbTBiRs/?hl=ru&taken-by=matchtv_channel

«Телевидение сейчас – это не просто проводник своевременных новостей и качественного развлекательного контента, это сообщество близких по духу людей, которое объединяет не только самих производителей контента, но зрителей. И сегодня мне вдвойне приятно осознавать, что помимо позитивной динамики роста, запуска новых уникальных проектов за эти три года нам удалось собрать в рамках телеканала целый круг действительно активных, прогрессивных и небезразличных к спорту людей, для которых спорт – это не только часть жизни, но и целая философия», – комментирует Наталья Билан, главный продюсер телеканала «Матч ТВ».

Телеканал максимально широко освещает спортивные события страны и всего мира, и 2018 год не стал исключением, еще больше укрепив позицию телеканала как главного проводника самого интересного и самого разного спортивного контента в стране. Это были и XXIII зимние Олимпийские игры, и чемпионат мира по хоккею, чемпионат мира по футболу, и завершившийся безусловной победой России чемпионат мира по художественной гимнастике.



Одним из самых запоминающихся событий 2018 года, безусловно, стал показ домашнего чемпионата мира по футболу. Телеканал подготовил уникальную студию, которая обеспечила максимально подробное и самое оперативное освещение турнира. Телевизионный комплекс на Воробьевых горах был сконструирован в форме прозрачного футбольного мяча. И сам по себе стал одной из достопримечательностей чемпионата. Технологически совершенная студия обеспечивала поддержку трансляций всех матчей: «Матч ТВ» показывал лучшие моменты футбольных поединков, устраивал видео мосты с городами, принимавшими турнир. И сам принимал гостей: в числе экспертов были Александр Кержаков, Рашид Рахимов, Дмитрий Ананко, Денис Глушаков, Владислав Радимов, Андрей Талалаев, Наталия Орейро, DJ Пол Окенфолд, легендарный Хави, экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Испании Альберто Риера, экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк. Чемпионат мира по футболу прошел со средней долей 9,4% (данные Mediascope). Наиболее высокий интерес зрители продемонстрировали 3-го июля – 20,5% (матч Колумбия – Англия), при этом доля прямой трансляции достигла рекордных 40,9% при рейтинге 10,1%.

Рекорд обновился утром 7-го октября – на трансляции турнира UFC 229. Ее доля составила 51,8%. А главный бой (за титул чемпиона в легком весе) между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором показал долю в 60,4%. По результатам дня «Матч ТВ» занял первое место среди российских телеканалов с суточной долей 8,8%.

https://www.instagram.com/p/BouZ-lZhZCK/?taken-by=matchtv_channel

Федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» на протяжении трех лет планомерно увеличивает объем спортивных трансляций. В 2018 году доля показа соревнований по 68 различным видам спорта выросла до 61% от общего времени эфирного вещания. С каждым годом растет зрительская аудитория. В 2018 году она достигла 62.5 миллионов человек, а ежедневно эфир «Матч ТВ» смотрят в среднем 7.7 миллионов зрителей в стране, что еще раз говорит в пользу того факта, что спорт завоевывает все большую популярность и становится неотъемлемой частью жизни все большего количества людей.

Спорт 360 и #янаматче

Наравне с эфирным федеральным каналом «Матч ТВ», входящим в структуру субхолдинга «Матч!», спортивные события освещают digital-ресурсы: сайты matchtv.ru и sportbox.ru, мобильное приложение «Матч! Клуб» и платные тематические телеканалы. Digital – ресурсы субхолдинга «Матч!» демонстрируют лучший общий показатель среди всех спортивных СМИ. Sportbox и сайт matchtv.ru – 30,9 млн. визитов, соцсети – 58,6 млн. визитов за 2018 год. Увеличение количества подписчиков в социальных сетях «Матч ТВ» с 2 227 300 человек в январе до 3 631 514 человек в октябре демонстрирует уверенный рост популярности спортивных трансляций у пользователей интернета.

27-го июля для широкой телеаудитории на частоте канала «Матч! Наш футбол» начал работу премиальный телеканал о футболе «Матч Премьер». Четырехлетний контракт с РПЛ дает возможность показывать в прямом эфире все матчи национальной лиги сезона-2018/19. Зрителям также доступны премьерные показы всех футбольных программ производства «Матч ТВ». За первый месяц вещания «Матч Премьер» абонентская база выросла на 24% и к 31 августа достигла 393 тыс. абонентов. По состоянию на конец сентября 420 345 пользователей располагают подпиской на премиальный телеканал о футболе. «Матч Премьер» активно развивает внеэфирные проекты. В рамках совместного проекта с «Матч ТВ» и РПЛ зрители и болельщики выбирают лучшего игрока тура, месяца и всего сезона.

В день трехлетия телеканала 1 ноября 2018 года «Матч ТВ» запускает масштабную акцию-флешмоб с хэштегом «#янаматче». В ней участвуют известные российские спортсмены, представляющие все популярные виды спорта, звезды шоу-бизнеса, футбольные, хоккейные клубы и сами зрители. Звезды спорта обратятся в соцсетях к своим подписчикам и расскажут, что за прошедший год им особенно понравилось на телеканале, за кого они болели на Чемпионате мира по футболу и на других ярких спортивных событиях в эфире «Матч ТВ». Заканчивая свое видеообращение вопросом «А что делал на „Матче“ ты?», они передадут эстафету флешмоба зрителям. Цель акции – напомнить всем о важности поддержания активной связи между спортсменами и их болельщиками, к чему «Матч ТВ», как спортивный телеканал, всегда стремимся в своей работе.

Создание собственного контента и планы на будущее

«Матч ТВ» продолжает знакомить своих зрителей и с историями спортсменов, и со спортивной историей страны. Этой осенью в эфир телеканала вышли премьерные выпуски новых проектов. «Ген победы» – цикл документальных фильмов о знаменитых спортивных династиях России – первая серия была посвящена легендарным Шустиковым – футболистам московского «Торпедо». В проекте «ФутБольно» телеканал рассказывает о проблеме футбольного травматизма. Главными героями уже стали Самуэль Жиго и Давид Юрченко. Многосерийный проект «С чего начинается футбол (Академии)» посвящен детскому футболу. Съемки программы прошли в российских и европейских академиях, своим мнением поделились игроки национальной сборной и известные тренеры.

Но кроме «традиционных» видов спорта «Матч ТВ» запускает программную линейку, связанную с новыми видами. И отдельно сосредоточится на киберспорте – следите за новостями канала!

И, наконец, «Матч ТВ» – это главный телевизионный вещатель Зимней Универсиады, которая пройдет со 2-го по 12-е марта 2019-го года в Красноярске. Зимний всемирный студенческо-молодёжный турнир будет проводится в России впервые. Телеканал готовит прямые трансляции соревнований по 9 видам спорта с 11 объектов, в числе которых спортивный комплекс «Сопка», комплекс хаф-пайп, горнолыжные трассы, лыжный стадион и трассы для фристайла. К показу запланировано более 199 часов прямых трансляций.

1 ноября «Матч ТВ» принимает поздравления.

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Смотрите специальный эфир «Матч ТВ» к трехлетию.

Вспоминаем первый день работы телеканала, значимые достижения и забавные моменты.

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